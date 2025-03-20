ЄС хоче переманити науковців зі США, які втратили фінансування своїх досліджень через політику Трампа

ЄС хоче переманити науковців зі США через політику Трампа зі скорочення фінансування

Країни Європи хочуть переманити вчених зі США після того, як американський уряд скоротив витрати на освіту і дослідження.

Про це повідомляє Politico.

Йдеться про Францію, Чехію, Австрію, Словаччину, Естонію, Латвію, Іспанію, Словенію, Німеччину, Грецію, Болгарію та Румунію. Вони написали листа комісарці ЄС з питань інновацій Єкатерині Захарієвій.

У ньому йдеться про те, що ЄС потребує "буму привабливості", щоб залучити таланти з-за кордону, "які можуть постраждати від втручання в наукові дослідження та невмотивованого і жорстокого скорочення фінансування".

У листі США не згадуються прямо, однак присутні натяки.

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"Нинішній міжнародний контекст нагадує нам, що свобода науки може бути поставлена під загрозу будь-де і будь-коли", – йдеться у тексті.

Крім того, міністр вищої освіти та досліджень Франції Філіп Батіст у коментарі Politico заявив, що "необхідно терміново організуватися, щоб прийняти таланти, які хотіли б або змушені покинути США".

У листі міститься кілька пропозицій щодо залучення дослідників, зокрема цільове фінансування, імміграційна система і зміцнення партнерства з "іншими провідними науковими країнами".

Підписанти просять у найближчі тижні організувати зустріч міністрів з питань досліджень ЄС для розробки детального плану.

Так, протягом останніх тижнів кілька європейських університетів вже почали залучати американських дослідників. Наприклад, Брюссельський вільний університет (VUB) оголосив про 12 вакансій для міжнародних дослідників.

Нагадаємо, минулого тижня Університет Джона Гопкінса оголосив про наймасовіше скорочення робочих місць через політику Трампа. Воно стосується 247 працівників у США та 1975 – в інших 44 країнах світу.

Про призупинення найму викладачів і персоналу повідомив також Гарвардський університет. Причиною є "фінансова невизначеність".

Також адміністрація Трампа скасувала гранти та контракти Колумбійського університету на суму 400 мільйонів доларів через "нездатність розв'язати проблему антисемітизму".

Крім того, Національний інститут охорони здоров'я США (NIH) розпочав масове припинення дії грантів на дослідження, пов’язані з гендерною ідентичністю, інклюзією та екологією.