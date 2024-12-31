Із полону РФ повернувся захисник, чий 12-річний брат та бабуся загинули від атаки РФ на Кривий Ріг

Микита Шаульський перебував у російському полоні з квітня 2022 року

В Україну з російського полону вдалося повернути оборонця Маріуполя Микиту Шаульського. На цю подію понад усе чекав його 12-річний брат Максим, утім хлопчик разом з бабусею загинув внаслідок російської атаки по Кривому Рогу у вересні 2024 року.

Про повернення захисника розповіли на фандрейзинговій платформі UNITED24.

Батько звільненого захисника Андрій Шаульський розповів, що він разом із дружиною їдуть назустріч до сина, пише "Суспільне. Дніпро".

"Він зателефонував, сказав, що в Україні. Плакали, звісно, емоції переповнювали. Він казав: "Тато, не плач". Але це сльози радості. На Новий рік такий подарунок. Ми всі три роки мали таке передчуття, що ось-ось", – поділився емоціями Андрій Шаульський.

За його словами, Микита перебував у російському полоні з 19 квітня 2022 року. Чоловік додав, що Микиті відомо про загибель брата та бабусі, але дізнався він не від рідних, а з інформації в інтернеті.

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"Ми хотіли сказати особисто. Він просив телефон Максима і бабусі, ми говорили, що зв’язку нема через перебої зі світлом, але він прочитав все в інтернеті", – сказав Андрій Шаульський.

Нагадаємо, 21 вересня 2024 року російські війська завдали удару по Кривому Рогу – тоді внаслідок ракетної атаки у власному будинку загинули 12-річний Максим Шаульський та його бабуся Валентина.

Знайомі родини розповідали, що хлопчик мріяв дочекатися з російського полону свого старшого брата Микиту і знову обійняти його.

"Максим Шаульський – це ясне сонечко нашої великої спільноти-родини, блакитнооке світле дитя, хлопчик, який так мріяв обійняти старшого брата, що третій рік перебуває у ворожому полоні", – розповідала тоді знайома сім'ї Оксана Латанська.

12-річний Максим часто долучався до акцій Free Azov на підтримку військовополонених українців. Також хлопчик вірив у перемогу Україні та переймався долею кожного захисника, якого утримує Росія, казала засновниця благодійного фонду Любов Рябко.

"Це неймовірно боляче і несправедливо… Максим Шаульський – лише 12-річний хлопчик, який мріяв обійняти свого старшого брата Микиту, дочекатися його з полону та знову бути разом всією сім'єю.

Його серце билося в ритмі надії та віри в те, що настане день, коли він побачить брата. Максим був маленьким борцем, який вірив у перемогу", – розповідала благодійниця.

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У Микити Шаульського залишилися батьки, обоє захищають Україну в лавах Збройних сил, а також брат Данило. Хлопець за декілька днів після поховання молодшого брата та бабусі вийшов на акцію на підтримку українських захисників у полоні РФ, пише місцеве видання "На часі. Кривий Ріг".

Нагадаємо, 30 грудня 2024 року відбувся обмін військовополонених, під час якого Україна повернула 189 захисників. Серед них був колишній журналіст та захисник Маріуполя Роман Борщ.

"Зараз емоції, до кінця не усвідомлюю, що відбувається. Нам безмежно пощастило, якщо брати по місцях утримання", – розповів звільнений військовий відразу після прибуття на територію України.