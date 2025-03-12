В Україні за добу зафіксували понад 800 пожеж через паління трави: загинула одна людина

За попередню добу, 11 березня, в Україні зафіксували 871 випадок загоряння сухої трави та чагарників. Через це в різних регіонах країни вигоріло 555 гектарів землі.

Внаслідок пожеж на Буковині помер чоловік, а мешканка Чернівців зазнала травмування, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Фото: ДСНС України Фото: ДСНС України Фото: ДСНС України Фото: ДСНС України Фото: ДСНС України

Там розповіли, що тіло чоловіка 1949 року народження вогнеборці знайшли під час ліквідації пожежі сухої трави в селі Верхні Петрівці. Причина смерті місцевого не відома – його тіло відправили на судово-медичну експертизу, розповіли в ДСНС Чернівецької області.

За попередніми висновками спеціалістів, причиною загоряння був підпал сухостою.Також 11 березня в Чернівцях пожежники гасили пожежу в місці загоряння сухої трави та чагарників на відкритій території. На міці працівники ДСНС виявили травмовану 73-річну жінку.

РЕКЛАМА:

"Рятувальники передали постраждалу медикам швидкої медичної допомоги. Після огляду лікарями травмована відмовилася від госпіталізації. Причину пожежі встановлюють", – додали пожежники.

За даними ДСНС, найбільше пожеж за минулу добу трапилося на Житомирщині (107), Львівщині (94) та Вінниччині (83).

Читайте також : Пішла в поле і не повернулася: на Тернопільщині під час спалювання трави загинула жінка

"Закликаємо всіх дотримуватися правил пожежної безпеки та не палити суху траву! Будьмо відповідальними, адже від кожного з нас залежить збереження природи та безпека людей поруч. Якщо ви помітили займання – негайно повідомте рятувальників за номером 101", – наголосили в ДСНС Чернівецької області.

Нагадаємо, за вихідні 8 та 9 березня надзвичайники зафіксували понад 2,5 тисячі пожеж в Україні. Через загоряння сухостою тоді постраждали троє людей, один із яких отруївся продуктами горіння.