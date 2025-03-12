В Україні за добу зафіксували понад 800 пожеж через паління трави: загинула одна людина
За попередню добу, 11 березня, в Україні зафіксували 871 випадок загоряння сухої трави та чагарників. Через це в різних регіонах країни вигоріло 555 гектарів землі.
Внаслідок пожеж на Буковині помер чоловік, а мешканка Чернівців зазнала травмування, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
Там розповіли, що тіло чоловіка 1949 року народження вогнеборці знайшли під час ліквідації пожежі сухої трави в селі Верхні Петрівці. Причина смерті місцевого не відома – його тіло відправили на судово-медичну експертизу, розповіли в ДСНС Чернівецької області.
За попередніми висновками спеціалістів, причиною загоряння був підпал сухостою.Також 11 березня в Чернівцях пожежники гасили пожежу в місці загоряння сухої трави та чагарників на відкритій території. На міці працівники ДСНС виявили травмовану 73-річну жінку.
"Рятувальники передали постраждалу медикам швидкої медичної допомоги. Після огляду лікарями травмована відмовилася від госпіталізації. Причину пожежі встановлюють", – додали пожежники.
За даними ДСНС, найбільше пожеж за минулу добу трапилося на Житомирщині (107), Львівщині (94) та Вінниччині (83).
"Закликаємо всіх дотримуватися правил пожежної безпеки та не палити суху траву! Будьмо відповідальними, адже від кожного з нас залежить збереження природи та безпека людей поруч. Якщо ви помітили займання – негайно повідомте рятувальників за номером 101", – наголосили в ДСНС Чернівецької області.
Нагадаємо, за вихідні 8 та 9 березня надзвичайники зафіксували понад 2,5 тисячі пожеж в Україні. Через загоряння сухостою тоді постраждали троє людей, один із яких отруївся продуктами горіння.