ДСНС: за тиждень у воді загинуло 6 дітей

За минулий тиждень в Україні на водоймах загинули 22 людини, серед яких 6 дітей.

На Херсонщині вода забрала життя трьох дітей: 9-річного та 13-річного хлопчиків і 14-річної дівчинки, повідомляє ДСНС.

На Одещині одразу троє хлопців загинули під кригою, провалившись на місцевому ставку. Врятувати дітей не вдалося.

"Жодні забави не варті найціннішого – вашого життя та життя ваших близьких!

Запам’ятайте: не буває більш чи менш безпечної криги. І навіть міцний на перший погляд лід може в будь-який момент не витримати. Не ризикуйте!" – наголошують рятувальники.

Нагадаємо, 13 лютого у Великоолександрівській громаді на Херсонщині під лід провалилися четверо дітей з однієї сім’ї та 16-річна дівчина, яка намагалася їх врятувати. Вижила лише рятівниця та одна 12-річна дівчинка. Пошук тіл загиблих дітей тривав 2 дні.