Загибель хлопчика у футбольному таборі: суддя відмовилася застосувати запобіжний захід щодо тренера

Суддя відмовила у застосуванні будь-якого запобіжного заходу до тренера, якого звинувачують у смерті 10-річного Іванка Гончарука.

Про це повідомила мама хлопчика Світлана Гончарук.

"Прокурори Київської обласної прокуратури клопотали про застосування запобіжного заходу щодо обвинуваченого тренера, чітко навели аргументи, чому йому необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (це найм’якіша форма запобіжного заходу). І що ви думаєте? Суддя відмовила", – пише жінка на своїй сторінці у Facebook.

Це означає, що обвинувачений може й надалі працювати дитячим тренером, подорожувати та, на думку батьків, впливати на свідків.

"Для нас, як для батьків і потерпілих, це рішення незрозуміле й неприйнятне. Адже багато аргументів було наведено, ризики, що трагедія може статися знову, – очевидні, а реакція суду виглядає як ігнорування суті трагедії.

Але ми точно будемо боротись до кінця, бо справедливість для нашої сім’ї – це надія, що життя дітей в Україні стане безпечнішим", – наголосила Світлана Гончарук.

Загибель хлопчика у футбольному таборі: що відомо про трагедію

У серпні 2023 року у таборі футбольної академії "Бенфіка" загинув 10-річний Іванко Гончарук. Тренер повів дітей купатися на озеро глибиною 9 метрів, де залишив їх без нагляду. Хлопчик потонув у водоймі.

Про смерть свого єдиного сина батьки дізналися згодом від правоохоронців, бо, за їхніми словами, керівництво табору ігнорувало їхні дзвінки.

Батьки загиблого хлопчика заявили про затягування судового процесу щодо смерті їхнього сина. За першу половину 2025 року відбулося лише одне засідання. Ще три призначених перенесли.

У Київській обласній прокуратурі повідомили "УП. Життя", що засідання суду переносили, оскільки прокурори мали бути присутніми на інших слуханнях. При цьому правоохоронці запевнили, що "вживають усіх заходів" щодо проведення судових засідань.

Після публікації матеріалу про справу на "УП. Життя" відбулося кілька засідань.

29 серпня у справі замінили групу прокурорів, які сприяли затягуванню судового процесу. Тоді ж Генеральний прокурор Руслан Кравченко запевнив, що взяв її на особистий контроль.

На початку вересня підозру оголосили й директорці української філії академії "Бенфіка" Марії Крипопішиній. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що вона допустила грубі порушення вимог законодавства України про охорону праці, що спричинило загибель дитини.