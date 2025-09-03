Загибель 10-річного хлопчика у футбольному таборі: повідомили про підозру директорці академії "Бенфіка"

10-річний Ваня Гончарук, який загинув у футбольному таборі академії "Бенфіка"

Директорка української філії академії "Бенфіка" отримала підозру у справі про загибель 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Під час досудового розслідування встановили, що директорка ТОВ "Футбольна академія Бенфіка Україна" допустила грубі порушення вимог законодавства України про охорону праці, що спричинило загибель дитини. Цей факт підтвердили висновки судових експертиз.

Батько загиблого хлопчика В’ячеслав Гончарук підтвердив "УП. Життя", що йдеться про Марію Кривопішину.

1 вересня їй повідомили про підозру за частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України – порушення вимог охорони праці, що спричинило загибель людини.

У генпрокуратурі зазначили, що директорка перебуває за кордоном, тому наразі вживають заходів щодо оголошення її у міжнародний розшук та ініціювання процедури екстрадиції до України.

Також там додали, що справа перебуває на фінальній стадії дослідження доказів. Суд призначив на найближчі два місяці шість судових засідань, що має пришвидшити ухвалення рішення.

Нагадаємо, Марія Кривопішина – директорка української філії португальської академії клубу "Бенфіка". Вона – донька колишнього очільника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина, якому у 2019 році повідомили про підозру у розкраданні понад 50 мільйонів гривень.

Готельно-оздоровчий комплекс Olimpic Village, на території якого розміщується академія, також був частиною корупційної схеми.

Саме там у серпні 2023 року загинув 10-річний Ваня Гончарук. Він був у таборі футбольної академії "Бенфіка". Тренер повів дітей купатися на озеро, глибиною 9 метрів, де залишив їх без нагляду. Ваня плавати не вмів, про що батьки попереджали.

Батьки загиблого хлопчика розповіли "УП. Життя", що керівництво табору ігнорувало їхні численні дзвінки в день, коли Ваня потонув. Про смерть дитини вони дізналися згодом від представників поліції.

Донедавна до суду дійшло лише одне кримінальне провадження – щодо тренера. Тоді як справа проти посадових осіб "зависла" на експертизі.

Батьки загиблого хлопчика заявили про затягування судового процесу щодо смерті Вані. За першу половину 2025 року відбулося лише одне засідання. Ще три призначених перенесли.

Після публікації матеріалу про справу на "УП. Життя" відбулося вже два засідання. Однак, на думку батьків та адвоката родини, обвинувальні матеріали були не в повному обсязі.

29 серпня у справі замінили групу прокурорів, які сприяли затягуванню судового процесу. Тоді ж Генеральний прокурор Руслан Кравченко запевнив, що взяв її на особистий контроль.