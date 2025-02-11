Радість від повернення полонених та гнів через обстріли: які настрої панують в українських соцмережах

Упродовж минулого тижня (з 1 до 7 лютого) серед українців переважали негативні емоції.

Користувачі соцмереж здебільшого обговорювали події, пов'язані з війною, зокрема, удари по російському тилу, наполягання президента США Дональда Трампа на перемовинах та постачання озброєння від іноземних партнерів.

За результатами дослідження інфопростору громадською організацією CAT-UA, в аналізований період індекс настроїв війни в соцмережах становив мінус 18 пунктів.

Гнів

За підрахунками аналітиків, найчастіше в дописах українців були присутні гнівні настрої (35,6%). Приводом для таких публікацій були заяви Трампа та інших міжнародних партнерів щодо підтримки України.

Крім того, гнів викликало звернення Папи Римського Франциска до української молоді під час відеоконференції. Понтифік у розмові закликав прощати та протистояти бажанню "відповісти ударом на удар".

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Також українців обурювали зрадники, особливо в контексті обговорення вбивства військового в Пирятині та підривів ТЦК, а також удари РФ КАБами по пансіонату в Суджі.

У CAT-UA зауважили, що в дні російських обстрілів по Полтаві та Ізюму в інфопросторі зростав гнів до окупантів.

Тривога

Аналітики відзначили, що протягом тижня в інфопросторі тривало тривожне обговорення ворожого наступу, зокрема під Покровськом, а також потенційні російські атаки.

Загалом дописи з тривожними настроями склали 18,7%.

Радість

У період дослідження в інфопросторі були 15,6% публікацій з радісними настроями. Такі емоції здебільшого викликали новини про обмін військовополоненими, передачу Україні літаків від Франції та Нідерландів, а також наступальні дії Збройних сил на Курщині.

Крім того, постійною радістю супроводжуються удари по тилах РФ, зокрема по нафтопереробному заводу в Краснодарському краї, зростання втрат окупантів та знищення ворожої техніки.

Сум

За спостереженнями аналітиків, протягом кількох днів після російської атаки по Полтаві та Ізюму трималися сумні настрої. Негативне забарвлення мали 12,5% дописів, наприклад, щодо загиблих цивільних через обстріли РФ, а також смерть військовослужбовця та поета Максима Ємця.

Надія

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Попри тривожні заяви, в 5% дописів українців була присутня надія. Зазвичай такі публікації стосувалися сподівань на світову підтримку та перемогу.

Втома

Втома переважала в 0,7% публікацій в інфопросторі – у них здебільшого поширювали результати опитування, проведеного фахівцями соціологічної групи "Рейтинг". Дослідження показало, що українці більшою проблемою вважають ріст цін, а не можливу окупацію.

Як проводили дослідження?

Організація CAT-UA вивчає настрої українців в інформаційному полі за 50 ключовими пошуковими воєнними термінами.

Щодня за допомогою автоматизованих систем моніторингу вивантажують понад 300 тисяч дописів у соцмережах Facebook, X, Telegram, YouTube, TikTok, VKontakte, Odnoklassniki (дві останні – заборонені в Україні).

Потім серед них випадковим чином аналітики виділяють 1350 публікацій (приблизно 0,25%) користувачів з проукраїнською позицією, які аналізують вручну.

На початку січня 2025 року в майже чверті дописів українців у соцмережах панували гнівні настрої.

Нагадаємо, дослідження показало, що від початку повномасштабного вторгнення образ українського захисника в соцмережах змінився з ідеалістичного на більш реалістичний. При цьому цивільні громадяни частіше асоціюють військовослужбовців із втратами, ніж самі бійці.