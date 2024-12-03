Гнівалися через обстріли і раділи падінню рубля: які настрої серед українців панують у соцмережах

Наприкінці листопада 2024 року в українських соцмережах панували негативні настрої, хоча їхній показник знизився, порівняно з попереднім моніторинговим періодом.

Українці висловлювали гнів та тривогу через обстріли Харкова, Запоріжжя та інших міст, а також руйнуванням екосистеми. Натомість радість викликали повідомлення про успіхи на фронті, ураження ворога в тилу та падіння російського рубля.

Про це свідчать результати дослідження українських соцмереж від 23 по 29 листопада, яке провели фахівці громадської організації CAT-UA.

Загалом минулого тижня індекс настроїв у соцмережах склав -21 пункт, що дещо більше, ніж рекордні -26 позаминулого.

Інфографіка: CAT-UA

РЕКЛАМА:

Гнів

Негативні настрої відстежувалися у майже половині дописів українців (45%). Однією з переважаючих емоцій був гнів – його зафіксували у 28,2%.

Аналіз соцмереж показав, що сплеск песимізму відбувся після великого обстрілу 28 листопада, під час якого Росія застосувала 188 безпілотників, крилатих та авіаційних ракет.

Тоді глава Кремля Володимир Путін заявив, що атака стала "відповіддю на удари по російській території американськими ракетами ATACMS".

Фахівці відзначають, що гнів також був спрямований на західних партнерів через недостатню підтримку України та побоювання через призупинення допомоги після інавгурації Дональда Трампа.

Також в українських соцмережах зберігається гнів на зрадників серед українців. Зокрема, в Україні заочно засудили колишнього настоятеля собору Херсонської єпархії УПЦ МП Олександра Федорова, який під час окупації пішов на співпрацю з РФ.

При цьому критика влади то зростала, то спадала.

Українці в соцмережах також активно обговорювали звинувачення на адресу Міноборони щодо постачання неякісних мін, що супроводжувалася негативом.

Тривога

Найбільше тривожних дописів, яких було понад чверть (25%), виявили зранку та ввечері 28 лютого – після того, як стало відомо про атаку на енергетику, внаслідок чого запровадили екстрені відключення світла.

Крім того, занепокоєння викликали вибухи та влучання.

Тривожність в українців вкотре викликала потенційна загроза ядерної атаки та російський наступ на фронті

Радість

Найбільше позитиву в дописах українців з’явилося після ударів по ворожих тилах на території Росії та окупованого Криму. Також позитивно сприйняли нові санкції щодо РФ та обвал російського рубля.

Моніторинг підкреслив, що в українських соцмережах побільшало радості через успіхи на фронті, зокрема відсіч російським військам поблизу Куп’янська, та через зростання втрат ворога.

Загалом радість відслідковувалася в 16% дописів.

Читайте також : Ядерні погрози не лякають? Які настрої переважають серед українців у соцмережах

Сум

Значна частина сумних дописів була пов’язана з відзначенням Дня пам’яті жертв Голодомору, обстрілами та повідомленнями про загибель військовослужбовців.

Користувачі соцмереж не обійшли увагою інформацію від ГУР щодо російських планів геноциду українців, яка влучно співпала в часі з відзначенням роковин Голодомору.

Аналіз соцмереж показав, що сум був присутній у 11% дописів українців.

Надія

Українські користувачі соцмереж також писали сповнені надії дописи – таких у період моніторингу було 6%. За словами фахівців, найбільше їх з'явилося після повідомлення про заклик НАТО надати Україні ракети великої дальності.

Читайте також : Гнів через обстріли та песимізм через перемогу Трампа: які настрої панують в українських соцмережах

Втома

У 2% дописів у соцмережах спостерігалася втома. За словами фахівців, частіше такі настрої викликали часті повітряні тривоги, прихід зими, похолодання, продовження війни та екстрені відключення світла.

Також фахівці підкреслили, що частина дописів містила гордість (6%), вдячність (2%) та сміх (2%).

Як проводили дослідження?

Громадська організація CAT-UA аналізує настрої українців у соцмережах за 50 ключовими пошуковими воєнними термінами.

Щодня автоматизовані системи моніторингу вивантажують понад 300 тис. дописів у мережах Facebook, X, Telegram, YouTube, TikTok, VKontakte, Odnoklassniki (дві останні – заборонені в Україні).

Серед них випадковим чином виокремлюють 1350 дописів (приблизно 0,25%) користувачів з проукраїнською позицією, які аналізують вручну.

Нагадаємо, в українському інформаційному просторі з 16 по 22 листопада 2024 року переважали тривожні (32% дописів) та гнівні (26%) настрої.

Здебільшого вони були зумовлені масованим ракетним обстрілом, участю військових із КНДР у війні проти України, страта українських військовополонених та недостатня підтримка західних партнерів.

Радісні настрої переважали в 16% дописів, приводами для яких, зокрема, стала реакція на дозвіл США бити по території Росії та санкції проти Газпромбанку.