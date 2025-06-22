Скандальний конкурс на посаду мовного омбудсмена: актор Завальський відповів на критику

Актор і кандидат на посаду Уповноваженого із захисту державної мови Олександр Завальський відповів на закиди в некомпетентності і критику, зокрема через роботу на каналі церкви Московського патріархату.

У своїх соцмережах він спростував співпрацю "з московськими попами" й опублікував знімок грамоти від ПЦУ.

Про яку критику йдеться?

Після того, як "УП. Життя" повідомила про те, що Олександра Завальського висунули кандидатом на посаду мовного омбудсмена, актор висловив свою позицію щодо мовної політики.

Він, зокрема, заявив, що підтримує "добротливе відновлення української мови" і звернувся до "дослідників із соціологічної компанії", які підготували план дослідження, аби "виявити причини російськомовності".

Ці заяви та відсутність в Олександра Завальського досвіду зі захисту державної мови або правозахисної діяльності викликали шквал критики щодо його кандидатури.

РЕКЛАМА:

Так, українська мовознавиця та членкиня Національної академії наук України Лариса Масенко заявила, що мовне планування Завальського "свідчить про його цілковиту некомпетентність у галузі державної мовної політики". Філологиня вважає, що в разі призначення на посаду мовного омбудсмена, він "відіграватиме лише роль маріонетки".

Читайте також : Фольклористки та посадовець Кабміну: активісти дізналися імена кандидатів на посаду нового мовного омбудсмена

Крім того, Лариса Масенко стверджує, що заяви Завальського свідчать про те, що йому "не відомі причини російськомовності українців".

"У часи геноцидної війни, яку росіяни провадять в Україні, розстрілюючи на окупованих територіях всіх, хто говорить українською і зачищаючи територію від будь-яких слідів її колишньої присутності, майбутній мовний омбудсмен провадитиме "лагідну, сумирну" українізацію, без жодних конфліктів з російськомовними особами, старанно з'ясовуючи, в чому ж полягають причини їхньої російськомовності", – написала мовознавиця.

Історик і військовослужбовець Вахтанг Кіпіані звернув увагу на те, що Олександр Завальський протягом десяти років працював на телеканалі "Глас", що фінансувався Московським патріархатом.

Висунення актора на посаду Уповноваженого із захисту державної мови він назвав "вбивством інституції".

Ексголова Українського інституту національної пам’яті та народний депутат Володимир В’ятрович зауважив, що Олександр Завальський не відповідає формальним критеріям до Уповноваженого, а також "не раз виступав проти штрафів за порушення мовного законодавства".

"Ця нахабна атака на одну з ключових мовних інституцій відбувається саме тоді, коли послаблення захисту нашої мови вимагають на так званих "переговорах" російські агресори.

Звичайно, Стефанішина чи Шмигаль не самі додумалися пхати пана Завальського на цю посаду.

Те, що його призначення вже три місяці вперто вимагає Банкова – секрет полішинеля (таємниця, відома всім – ред.) Але це аж ніяк не зменшує відповідальність тих, хто офіційно вносить кандидатуру чи голосуватиме за неї на засіданні уряду", – вважає В’ятрович.

Громадський діяч, активіст громадянського руху "Відсіч" і працівник Експертної групи з питань мовної політики при уряді Сергій Оснач вважає, що найкращим вчинком для Завальського було б "зняти свою кандидатуру".

"Людина зовсім не в темі мовної політики, мислить типовими обивательськими шаблонами, не розуміючи масштабів упливу мовного законодавства і не розрізняючи причин та наслідків.

Навіщо в Офісі президента просувають саме такого кандидата, як не для того, щоб послабити інституцію Уповноваженого і перетворити державну мовну політику на профанацію?" – написав активіст.

Що каже Завальський?

"Мені закидають співпрацю з "московськими попами", бо колись працював ведучим і озвучував програми на православному каналі. Так, справді працював. Але тоді це не суперечило позиції Православної Церкви України", – пише актор.

Як доказ він опублікував фото грамоти Православної церкви України, підписану митрополитом Епіфанієм.

Фото: Олександр Завальський/Facebook

Він додав, що у 2018 році отримав звання Заслуженого артиста України "не за співпрацю з Москвою, а за внесок у культуру".

"Сьогодні мене обливають брудом лише через те, що я публічно висловив готовність допомогти державі – зокрема молоді – в українізації.

Так, я не чиновник. Не маю стажу в держструктурах. Але чи цього нам бракує зараз? Україні потрібне не лише адміністрування – потрібна душа", – переконаний кандидат на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.

Завальський зауважив, що мова існує не лише в публічному просторі, як-от офіційних документах, театрі та кіно, а й у міжособистісному спілкуванні.

"Ви можете зобов’язати людину говорити українською на роботі, але не змусите спілкуватися попри її бажання в домі чи з друзями", – вважає кандидат.

Олександр Завальський пообіцяв згодом поділитися "планом своїх дій" і "робити свою справу далі, будь-де і будь-ким попри весь бруд".

Зауважимо, Олександр Завальський знявся у фільмах "Наталка Полтавка" (1978 року), радянському "Твоє мирне небо", а також українських російськомовних серіалах "Повернення Мухтара-7", "Пес", "Доньки-матері", "Бідна Саша" та інших.