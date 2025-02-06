Чи втратять педагоги доплату до мінімальної зарплати через "вчительську тисячу"? Пояснили в МОН

У МОН запевнили, що "вчительська тисяча" не вплине на доплати до мінімальної зарплатні

Виплата "вчительської тисячі" у 2025 році не вплине на розмір доплати до мінімальної зарплати вчителів.

Виплату надбавки для педагогів урегулювали наприкінці 2024 року, змінивши її назву на "доплату за роботу в несприятливих умовах", повідомили в Міністерстві освіти і науки.

За законодавством, роботодавець має забезпечувати працівника мінімальною заробітною платнею, яка станом на лютий 2025 року становить 8000 гривень.

Раніше "вчительська тисяча" мала офіційну назву "за особливі умови роботи", тому, за трудовим законодавством, її мали враховувати при оцінці місячної зарплати. Відтак деякі педагоги могли втратити доплату до мінімальної зарплати.

Однак після зміни назви оплату "вчительської тисячі" нараховуватимуть понад мінімальну заробітну платню.

РЕКЛАМА:

"Якщо педагогічному працівнику до появи "вчительської тисячі" встановлювали доплату до мінімальної заробітної плати, то ця доплата залишається такою ж. Учительську "тисячу" додатково нараховують понад мінімальну заробітну плату", – пояснили у відомстві.

Наприклад, якщо вчитель не має категорії, стажу роботи, не виконує додаткової оплачуваної роботи (класне керівництво, перевірка навчальних робіт, завідування кабінетом, робота в інклюзивному класі тощо), а також має мінімальну надбавку за престижність (5%), то його зарплата за навантаження у 18 годин становитиме 7269,57 гривень.

Такому педагогу роботодавець має доплачувати 730,43 гривні, аби заробітна плата досягала рівня мінімальної.

Від 1 січня 2025 року працівники закладів середньої освіти отримуватимуть "учительську тисячу". Відтак педагоги, яким призначили доплату до мінімальної зарплати, отримають додаткові 1300 гривень. Так нарахована заробітна плата становитиме 9300 гривень до сплати податків.

Читайте також : МОН: Розмір доплат учителям у 2025 році залежитиме від їхнього навантаження

Нагадаємо, від січня 2025 року всі вчителі закладів загальної середньої освіти отримуватимуть щомісячні доплати до зарплати в розмірі:

1000 гривень з 1 січня 2025 року (1300 до сплати податків);

2000 гривень з 1 вересня 2025 року (2600 до сплати податків).

Для реалізації доплат на перше півріччя цього року уряд виділив 4,6 мільярда гривень. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий пояснював, що у відомстві планують збільшувати розмір надбавок.

За умови наявності достатніх коштів у бюджеті зарплати педагогів можуть підвищити.