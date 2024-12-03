Зближення Місяця і Венери: коли та де спостерігати унікальне космічне явище

5 грудня жителі Землі зможуть спостерігати за рідкісним космічним явищем – зближенням Місяця і Венери. Увечері, під час сутінків, ця космічна "пара" з’явиться у південно-західній частині неба.

Про це пишуть The Guardian, Forbes та Space.

Венера – найяскравіша планета в нічному небі – наблизиться до молодого Місяця, освітленого приблизно на 20%. Вони будуть на відстані лише двох градусів одне від одного, що дозволить побачити їх навіть неозброєним оком.

У Києві найкращий час для спостережень – після 18:00. Венера виглядатиме як яскрава зірка, а Місяць набуватиме форми тонкого серпа. Попередній молодик був 1 грудня, тому видима частина Місяця залишатиметься невеликою.

РЕКЛАМА:

Читайте також : Вчені знайшли найстарший прямий доказ води на Марсі: він прилетів на Землю з космосу

Молодик зʼявився на небі 1 грудня, коли Місяць опинився між Землею та Сонцем. У цей момент Місяць стає невидимим для ока. Нічне небо в цей період особливо темне, що сприяє спостереженню за іншими астрономічними явищами, зокрема метеорами.

5 грудня також є нагода побачити так зване "земне сяйво" або "сяйво Да Вінчі". Це явище виникає, коли сонячні промені, відбившись від Землі, освітлюють темну частину місячного диска. Земне сяйво добре помітне під час молодика або тонкого місячного серпа. Для спостереження за ним бажано знайти місце подалі від міського освітлення.



Раніше ми розповідали, що дослідники виявили у зразках порід найстарішого кратера Місяця докази того, що раніше на його поверхні існував океан розпаленої магми. Це підтверджує ідею про те, що супутник утворився внаслідок зіткнення Землі з іншим об’єктом.