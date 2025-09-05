В Афганістані жінки залишалися під завалами після землетрусу, поки чоловіків рятували

В Афганістані після руйнівного землетрусу жінки мусили залишатися під завалами, поки рятувальники надавали допомогу чоловікам і дітям.

Через заборону контакту між чоловіками й жінками, які не є родичами, багатьом постраждалим не надали допомоги. Деякі чекали, поки з інших сіл прийдуть жінки та дістануть їх, повідомляє The New York Times.

Місцеві мешканки розповідають, що рятувальники евакуювали поранених чоловіків і дітей, а жінок та дівчат відсунули вбік.

"Нас зібрали в одному кутку й забули про нас. Ніхто не підійшов, не запитав, що нам потрібно", – сказала 19-річна Айша з провінції Кунар. За її словами, багато жінок і дівчат-підлітків, навіть із кровотечами, залишилися без допомоги.

Чоловік-волонтер Тахзібулла Мухазеб розповів, що чоловіки з медичних команд не поспішали витягати жінок з-під уламків будівель.

"Здавалося, що жінки були невидимими. Чоловіків і дітей лікували першими, а жінки сиділи осторонь і чекали допомоги", – сказав він.

У випадках, коли поруч не було родичів-чоловіків, рятувальники витягали жінок лише за одяг, аби уникнути фізичного контакту.

В ООН заявили, що ця трагедія стала символом подвійних стандартів, яких зазнають афганські жінки.

Представниця UN Women в Афганістані Сьюзан Фергюсон наголосила: "Жінки й дівчата знову зазнають найбільших страждань у цій катастрофі, тому їхні потреби мають бути в центрі уваги під час реагування й відновлення".

Афганістан уже кілька років стикається з дефіцитом медичних працівників, зокрема жінок. Торік Талібан заборонив жінкам навчатися у медичних закладах, що лише загострило проблему.

У країні жінкам заборонено навчатися після 6 класу, подорожувати без супроводу чоловіка й працювати у більшості сфер, зокрема в гуманітарних організаціях. Співробітниці ООН зазнавали переслідувань і погроз, через що агентства були змушені переводити їх на дистанційну роботу.

На тлі цих обмежень світову увагу привернув ще один скандал. Колишня службовиця ЦРУ Сара Адамс оприлюднила фотографії дружин високопоставлених талібів із їхніх дипломатичних паспортів.

Вона запустила кампанію Taliban Housewives, щоб викрити лицемірство режиму: тоді як афганським жінкам заборонено мати фото в офіційних документах, дружини лідерів Талібану вільно подорожують світом.

Раніше в Afganistan International повідомляли, що талібський лідер Хібатулла Ахундзада видав усний указ, яким заборонив жінкам мати фотографії в посвідченнях та офіційних документах.

Але після публікацій Адамс влада Талібану оголосила, що фото в документах для жінок усередині країни є "добровільними". При цьому вони залишаються обов’язковими для афганок, які живуть за кордоном.

Адамс наголосила, що дружини талібів "не є невинними спостерігачками", адже вони користуються привілеями і подорожують зі своїми чоловіками за кордон, поки інші афганки позбавлені базових прав.

Нагадаємо, 31 серпня Афганістан постраждав від потужного землетрусу магнітудою 6, а потім було зафіксовано щонайменше 17 афтершоків (повторних підземних поштовхів). Найсильніший афтершок 4 вересня мав магнітуду 5,6.

5 вересня в Афганістані знову стався землетрус (магнітудою 5,6), внаслідок якого понад 2 тисячі людей загинули, а щонайменше 3,6 тисяч – були поранені.