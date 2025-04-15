"Того дня донька попросила надіти на неї хрестик": сум'янка розповіла, як разом з дитиною пережила обстріл

Жителька Сум Тетяна разом із маленькою донькою Лізою були одними із тих, хто перебував у центрі міста, коли 13 квітня РФ завдала по ньому удару балістикою.

Жінка зізналася, що того дня разом із малечею збиралася до в гості до рідних, повідомляє місцеве видання "Кордон. Медіа".

На подив Тетяни, її донька перед виходом попросила надягнути хрестик.

"Коли одягалися, то донька каже, надінь мені хрестик. Вона не любить його носити, а в той день каже – "надінь", – пригадує події того дня жінка.

Зрештою вона з донькою пішла на зупинку громадського транспорту, де сіли в автобус, що пізніше опинився майже в епіцентрі атаки.

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Тетяна каже, що запам'ятала хлопчика, який поступився їм місцем у транспорті. Ним був 13-річний Кирило, який пізніше допоміг пасажирам вибратися із салону, що горів.

"Автобус був набитий напхом. Ми сиділи на сидіннях біля середніх дверей. Хтось казав, що чув свист. Я почула вже сам вибух", – поділилася жінка.

Після удару сум'янка огорнула тілом доньку і чула, як сипалося скло, падали уламки, відчувала, як летіло багато пилу. Тетяна пригадує, що пасажири в автобусі почали відразу виходити, але їй чомусь не вдалося піднятися з місця. Тому вона продовжила сидіти, боячись падіння осколків.

На той час присутні в транспорті вже почали вистрибувати з віком та товпитися на виході до дверей, які виявилися заблокованими.

"Подивилася на малу – вона відкрила очі, побачила мене в крові, і заплакала. Я почала її заспокоювати", – згадує Тетяна.

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Зрештою жінці разом із донькою вдалося вибратися з автобуса, в якому зайнялася пожежа.

"Мені якась жінка подала руку, я вийшла. Вся увага була прикута до доньки, але краєм ока я побачила, що довкола лежали люди", – розповіла Тетяна.

Покинувши пошкоджений автобус, вона разом із донькою чекала на чоловіка, який не міг довго дістатися до рідних через блокування вулиці. Тоді небайдужі місцеві підходили до жінки та цікавилися, чи потрібна їм допомога. Того дня Тетяна та Ліза отримали незначні поранення, зокрема обличчя.

"Я виню себе [за те], що ми поїхали в тривогу. Що сіли саме на цей автобус… Мала відходить потроху від пережитого, а я навпаки. Коли їдемо в машині, то в мене таке відчуття, ніби зараз все повториться", – поділилася переживаннями Тетяна.

Нагадаємо, вдень 13 квітня дві російські ракети вдарили по центру Сум. Внаслідок атаки постраждали 125 місцевих, зокрема 18 дітей. За останніми даними, загинуло 35 людей.

У Сумській міській військовій адміністрації заявили, що значну кількість людських втрат спричинив другий удар балістичною ракетою, який відбувся за дві хвилини після першого.

Серед загиблих були школярі, студентки, педагоги, водії.