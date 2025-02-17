Всесвітній фонд дикої природи WWF звинувачують у підтримці торгівлі хутром білих ведмедів

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) звинуватили у підтримці торгівлі хутром білих ведмедів та трофейного полювання на цей рідкісний вид.

Журналісти The Guardian стверджують, що організація підтримує експлуатацію білих ведмедів в економічних цілях і одночасно використовує образ тварин для збору коштів.

"На Конвенції з міжнародної торгівлі видами, що перебувають під загрозою (CITES), WWF послідовно лобіює продовження комерційної торгівлі хутром канадського білого ведмедя", – йдеться у публікації.

У світі залишилось від 22 до 31 тисячі білих ведмедів, дві третини з яких мешкають у Канаді. Попри те, що білі ведмеді перебувають під загрозою зникнення, у цій країні досі дозволене комерційне полювання на них.

Щорічно з Канади до Китаю експортують в середньому 300-400 шкур, одна з яких коштує 60 тисяч доларів США. Журналісти стверджують, що WWF міг сприяти міжнародній комерційній торгівлі хутром білих ведмедів у рамках своєї політики "сталого використання".

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Ідея полягає в тому, що ліцензування експлуатації невеликої кількості тварин для економічних цілей – наприклад, для хутра або трофейного полювання – загалом покращить статус виду.

WWF неодноразово заявляв, що не виступає проти мисливських програм, які не загрожують виживанню видів і є частиною науково обґрунтованої, добре керованої та суворо контрольованої стратегії збереження. При цьому прибутки мають "повертатись" у місцеві громади на охорону природи.

Однак із ведмедями не все так просто. WWF каже, що в майбутні десятиліття популяція білих ведмедів може скоротитися, але при цьому стверджує, що торгівля "не є значною загрозою для цього виду".

У 2010 та 2013 роках WWF виступив проти повного захисту білих ведмедів, коли США запропонували заборонити міжнародну комерційну торгівлю їхніми шкурами, внісши білих ведмедів до Додатка І.

Додаток I Конвенції CITES – це перелік видів, які перебувають під найбільшою загрозою зникнення. Види, включені до Додатка I, отримують найвищий рівень захисту, а міжнародна торгівля ними заборонена, окрім надзвичайних випадків, як-от наукові дослідження.

Обидва рази WWF рекомендував країнам-учасницям не голосувати за повну заборону, стверджуючи, що білі ведмеді ще не відповідають необхідним критеріям для такого рівня захисту. І на обох засіданнях CITES така пропозиція не набрала більшості голосів.

На засіданні CITES у Панамі 2022 року WWF запитали, чи варто рекомендувати посилений захист білих ведмедів у наступне десятиліття. Радник Арктичної програми WWF Колман О’Кріодайн відповів: "Я так не думаю, принаймні з погляду числових критеріїв".

Що кажуть у WWF

У WWF кажуть, що заборона міжнародної комерційної торгівлі зашкодить корінним громадам, а включення білих ведмедів до Додатка I все одно не завадило б трофейному полюванню.

"Згідно з додатком II ... комерційна торгівля, наприклад, шкурами, також дозволена, і інуїти в Канаді цим користуються. Тому в обох випадках, коли пропонувалося включення до Додатка I, представники інуїтів палко виступали проти цього.

Відхилити пропозицію також рекомендували Міжнародний союз охорони природи, [НУО] Traffic, Pew Environment Group і секретаріат CITES", – сказав речник WWF у коментарі The Guardian.

Він також зазначив, що після дебатів 2013 року Канада представила свою позицію щодо полювання на ведмедів під час наступного засідання у 2015 році,

"Комітет дійшов консенсусного висновку, що торгівля є сталою", – сказав речник.