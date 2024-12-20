Акі, фугу, печінка ведмедя: 5 екзотичних продуктів, які можуть вбити

Отруєння, параліч, судоми, сплутаність свідомості – це не те, на що люди очікують, куштуючи екзотичні новинки на курорті чи в модному ресторані.

Але деякі екзотичні фрукти, коренеплоди й навіть види риби можуть призвести до таких наслідків, якщо їх неправильно приготувати.

"УП. Життя" зібрала 5 маловідомих продуктів, які можуть вбити. Для цього ми скористалися матеріалами BBC, Treehugger, Medical News Today і Farmers Advance.

Риба фугу

Риби з родини скелезубових отруйні через накопичення тетродотоксину Фото: warayut/GettyImages

Напевно, завдяки інтернету багато хто чув про отруйну, округлу й колючу "рибу-фугу", яку готують у Японії.

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Для приготування фугу в японській кухні використовують кілька видів риб родини скелезубових, у тілі яких міститься тетродотоксин – отрута нейропаралітичної дії.

Навіть 0,002 грама тетродотоксину, якого найбільше в печінці та яєчниках риби, є смертельною дозою для людини. Тетродотоксин абсолютно безбарвний, не має запаху і не зникає після термічної обробки. Потрапивши в організм людини, він викликає зупинку дихання і параліч, а потім – смерть.

Цікаво, що скелезубові риби не народжуються отруйними, а накопичують тетродотоксин з часом. Це унікальний еволюційний механізм, який захищає їх від більших риб, пише Сінгапурське агентство із питань продовольства.

Бактерії, що виробляють тетродотоксин, поїдає планктон, а його поїдають равлики та черв'яки. Потім риба поїдає їх, поступово накопичуючи тетродотоксин у своєму тілі.

Тобто риби, які виросли у закритих приміщеннях і споживали тільки спеціальний корм, не є отруйними. Але якщо неправильно приготувати дику рибу – смерть гарантована.

Касава

Касаву можна споживати лише в обробленому вигляді photograph by dorisj/GettyImages

Касава або маніок їстівний – це популярний тропічний коренеплід Африки та Південної Америки, що нагадує батат.

Касаву споживають вареною, печеною, смаженою або ферментованою; з неї роблять випічку, гарніри, десерти чи окремі інгредієнти (наприклад, тапіоку, яку додають у популярний чай "бабл-ті").

Однак споживати цей продукт можна лише в обробленому вигляді. Сире коріння, шкірка та листя касави є отруйними, оскільки під дією ферменту вивільняють отруйну синильну кислоту (ціанистий водень).

Крім того, існує два види касави: солодка та гірка. Зазвичай у кулінарії використовують солодкий корінь, оскільки він містить менше ціанідів, ніж гіркий.

Печінка білого ведмедя

Фото: James B Williams Photography/GettyImages

Навіть у найвіддаленіших куточках нашої планети, де завжди панує холод, люди навчилися виживати й добувати їжу.

Так для корінних народів Арктики джерелом поживних речовин може бути не тільки риба, а й жир, шкіра та внутрішні органи різноманітних ссавців. Люди можуть споживати мʼясо кита, моржа та навіть білого ведмедя, але тільки не його печінку.

Печінка білого ведмедя містить стільки вітаміну А, що може вбити одразу 52 людей. А якби можна було заморозити її та споживати поступово (рекомендовані 0,9 мг на день), людині вистачило б вітаміну А на 143 роки, пише Science Focus.

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Фрукт акі

Акі можна їсти лише після того, як він трісне Фото: neil bowman/Getty Images

Акі – це національний фрукт Ямайки, грушоподібний плід з червоно-жовтою шкіркою і трьома великими чорними насінинами. Сирий фрукт має горіховий смак, а термічно оброблений – нагадує омлет на смак.

Коли плід повністю дозріває, його шкірка тріскається і кремова м'якота стає помітною. Якщо ж з'їсти недозрілий екзотичний фрукт, це може загрожувати життю, оскільки він містить гіпогліцин А.

Наслідками такої трапези є метаболічний синдром, сильне блювання, зміна психічного стану та гіпоглікемія. У тяжких випадках сирий акі призводить до судом, гіпотермії, коми та смерті.

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Фрукт лічі

М'якоту лічі також можна їсти лише достиглою (як на фото) Фото: Anna Blazhuk/GettyImages

Лічі або "китайська слива" – надзвичайно корисний фрукт, желеподібна м'якота якого нагадує виноград на смак. Але якщо з'їсти недостиглий фрукт – наслідки можуть бути жахливі.

У 2014 році в Індії понад 100 дітей померли від гіпоглікемічної енцефалопатії, а у 2017 році вчені виявили, що причиною могло бути споживання неспілих плодів лічі натщесерце.

У насінні та нестиглій м'якоті містяться метиленциклопропілгліцин (MCPG) і гіпогліцин А, що можуть спричинити гіпоглікемію.

Тож, якщо ви опинитеся в Китаї, В'єтнамі чи Індії, не поспішайте зривати зелені яйцеподібні плоди.

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