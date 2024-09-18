Лубінець: Від початку повномасштабної війни Росія вбила 575 українських дітей

Загальна чисельність постраждалих дітей може бути більше, адже Україна не має даних з ТОТ

Від початку повномасштабного вторгнення через дії війська РФ загинули 575 українських дітей, ще 1609 отримали поранення.

Про це Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив під час зустрічі з делегацією Бундестагу Німеччини.

"Офіційно встановлено, що 1609 дітей отримали поранення, а 575 були вбиті. Справжні цифри можуть бути ще страшнішими, адже у нас немає доступу до даних з ТОТ України.", – зауважив омбудсмен.

За словами Дмитра Лубінця, Росія продовжує цинічно і регулярно порушувати Женевські конвенції, які покликані захищати цивільне населення під час ведення бойових дій.

Крім того, країна-окупант нехтує міжнародними вимогами щодо поводження з військовополоненими.

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Нагадаємо, за даними соціологічного дослідження, в Україні 99% дітей безпосередньо постраждали внаслідок впливу бойових дій.

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Фахівці стверджують, що такий досвід змушує дітей більше турбуватися щодо всіх аспектів життя, порівняно з однолітками, зокрема, з інших країн, які не зазнали такого впливу.

Значною мірою це посилює відчуття небезпеки вдома (на 78%), занепокоєння щодо власного вигляду (42%), кількості друзів (39%), а також відчуття небезпеки поза домом (35%).