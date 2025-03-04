ЗМІ: За кордон втекли власники мережі київських аптек, яких підозрюють у продажі ліків з Росії

За попередніми підрахунками, підозрювані придбали в Росії ліків на півтора мільйона гривень

За межі України втекли двоє фігурантів справи про незаконний продаж ліків з РФ у закладах мережі київських аптек. Раніше їм інкримінували провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Про виїзд Елвіна та Ешгіна Багірових повідомляє "Укрінформ" із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Там розповіли, що прокурори звернулися з клопотанням про взяття під варту власників мережі аптек "ЕлФарм" наприкінці лютого.

"Утім це прохання суд тоді так і не розглянув через відсутність підозрюваних. Адвокати стверджували, що їхні підзахисні хворіють", – цитує неназване джерело "Укрінформ".

Нагадаємо, в серпні 2024 року журналісти "Схем" викрили мережу аптек та її власників братів Ешгіна та Елвіна Багірових, які незаконно продавали російські ліки.

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Наприкінці лютого 2025 року столичні правоохоронці повідомили про підозру двом громадянам Азербайджану, які незаконно ввели в Україні та продавали понад 20 позицій російських ліків. У справі також фігурували двоє фармацевтів.

У ході досудового розслідування встановили, що антибіотики, протизапальні засоби, стимулятори розумової працездатності та інші препарати переправляли з Росії в Молдові рейсовими автобусами.

Згодом фігуранти особисто забирали медичні препарати та завозили на територію України, приховуючи їх від митного контролю.

"За попередніми розрахунками, фігуранти заплатили російським аптекам за їхні товари щонайменше півтора мільйона гривень", – повідомляли в поліції.

Двом власникам аптек та двом фармацевтам повідомили про підозру за частиною 3 статті 28, частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу – провадження господарської діяльності у взаємодії з державною-агресором, вчинене в складі організованої групи. Фігурантам загрожує до п'яти років ув'язнення та конфіскація майна.

Крім того, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала ліцензії власників мережі аптек.