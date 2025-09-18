Верховна Рада просить Зеленського надання Андрієві Парубію звання Героя України

Верховна Рада підтримала звернення до президента Володимира Зеленського щодо присвоєння звання Героя України колишньому народному депутату та голові парламенту Андрію Парубію посмертно.

Про це повідомив депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

"За" підтримку петиції проголосували 230 парламентарів, 1 – "проти". Ще 55 присутніх не голосували.

Петицію про надання Андрію Парубію звання Героя України зареєстрували 2 вересня. Її автором є Дмитро Лавранюк.

У зверненні зазначається, що колишній голова парламенту присвятив своє життя служінню України захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей.

РЕКЛАМА:

"Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013-2014 років.

Його послідовна проукраїнська позиція, відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду – звання Героя України", – йдеться у петиції.

10 вересня петиція набрала 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду президентом.

Нагадаємо, Андрія Парубія вбили 30 серпня у Львові. Нападник здійснив декілька пострілів у політика та втік. Ексспікер Верховної Ради загинув на місці. 2 вересня його поховали на Личаківському кладовищі.

Підозрюваного у вбивстві Михайла Сцельнікова затримали на Хмельниччині. За інформацією "Радіо Свобода", що під час перших допитів він зізнався у скоєному та повідомив про свої контакти з представниками Росії.

Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у складі 93-ї ОМБр у розвідці 3-го мехбату і загинув у травні 2023 року у Бахмуті. Офіційно він вважається зниклим безвісти з 20 травня 2023-го, оскільки його тіла не знайшли.

На суді підозрюваний заявив, що вбивство Парубія – це його "особиста помста українській владі". Чоловік сказав, що хоче, аби його обміняли та він поїхав у РФ "шукати тіло свого сина".

Водночас колишня дружина Сцельнікова повідомила, що їхній загиблий син був посварений з батьком, адже "один був патріот, а інший – ні".

Зброю, з якої вбили Андрія Парубія, правоохоронці наразі не знайшли.