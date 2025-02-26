Домагання в ЛНУ: поліція почала перевірку звинувачень щодо викладача факультету журналістики

Поліція Львівщини розпочала перевірку інформації щодо звинувачень у домаганнях на адресу викладача Львівського національного університету імені Івана Франка Йосипа Лося.

Про це повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська у коментарі для "УП.Життя".

За її словами, звернень до поліції від постраждалих за сьогодні не надходило.

Раніше ми писали, що викладача факультету ЛНУ ім.Франка Йосипа Лося колишня студентка Катерина Родак звинуватила в домаганнях.

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Дівчина розповіла, що коли їй було 19 років, викладач замкнувся з нею в кабінеті, почав давати їй поради щодо одягу та особистого життя, а також – торкався її рук і запитував, що вона відчуває.

За словами Катерини, про неетичну поведінку з боку Лося багато, хто знав, але адміністрація університету на це не реагувала.

87-річний Йосип Лось – доктор політичних наук, професором кафедри зарубіжної преси та інформації. Викладає на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наразі професора відсторонили від лекцій та практичних занять. Його замінить завідувач кафедри зарубіжної преси та інформації Мар’ян Житарюк.

Йосип Лось також відреагував на звинувачення на свою адресу й назвав їх брехнею та наклепом.

"Це є провокація, це абсурд. Нічого ж не було абсолютно, дайте мені спокій. Я категорично не хочу мати справи з людьми, які совісті не мають", – сказав Лось у коментарі "Суспільному".

На допис Катерини Родак також відповів колишній викладач факультету журналістики Богдан Тихолоз. Чоловік написав, що розповідь Катерини – це "діагноз страшної, задавненої хвороби, яка насправді має багато прізвищ та імен". Він додав що, до нього доходили чутки на факультеті про таку поведінку професора, однак нічого не зробив, щоб зупинити це.

Під постом Катерини з’явилася численна кількість коментарів про сексуальні домагання. На це відреагував представник Уповноваженого ВР з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний. Представник омбудсмена висловив подяку авторці допису за її сміливість та стійкість та пообіцяв "зробити все можливе, щоби подібне не повторювалося, а винні були покарані".