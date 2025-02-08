Примушував грати в більярд "на поцілунки": Михайла Поплавського звинуватили в домаганнях

Колишня студентка Київського національного університету культури і мистецтв Владислава Коренна звинуватила ректора Михайла Поплавського в сексуальних домаганнях.

Дівчина розповіла, що в січні 2021 року – під час навчання на третьому курсі – вона опинилася в машині, яка вивезла її за межі Києва.

За словами Владислави, охоронець Михайла Поплавського попросив її ввімкнути режим польоту на телефоні, щоб її "не шукали". Тодішня студентка опинилася в заміському будинку.

"Приїжджаємо, мене проводять у кімнату, яка зроблена як гостьова для дівчат, де висить халатик на плечиках і є ванна кімната. Ми сідаємо за стіл, мені наливають Hennessy (назва бренду французького коньяку – ред.) і кажуть пити на голодний шлунок, я відмовляюсь – мене криють матом.

Коли я відхиляюсь аби мене не поцілували – ступор, почервоніння і мене знову криють матом.

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Потім треба йти грати в більярд "на поцілунок або на $100". Схема гри дуже проста – якщо куля потрапляє в лузу, то поцілунок. І так години дві", – стверджує дівчина.

Владислава каже, що через якийсь час відчула тремтіння "від стресу", тому попросила поїхати. За її словами, після цього їй викликали машину та відвезли назад до Києва.

"Завдяки Богу чи моєму гострому язику, зі мною дуже швидко втомлюєшся, бо на одне слово я відповім десятьма. І без страху в очах, хоча морально ситуацію витримувати складно.

З хорошого – мені викликали водія і попросили зателефонувати на наступний день аби зніматися в університетських тік-токах.

На ранок я страшенно боялася, що мене відрахують, якщо не зателефоную. Тому я зробила це, але сказала, що захворіла і не хочу нікого заражати", – поділилася дівчина.

Колишня студентка каже, що раніше боялася розповідати про цю ситуацію. Владислава заявляє, що подібні, але менш "скромні" випадки з неетичною поведінкою ректора траплялися також з іншими дівчатами, зокрема неповнолітніми.

Наразі невідомо, чи звернулася Владислава Коренна до правоохоронців зі заявою щодо дій Поплавського. Ми звернулися до дівчини з проханням поділитися деталями інциденту та очікуємо на відповідь.

Також редакція "УП. Життя" звернулася до адміністрації університету культури та мистецтв та його ректора Михайла Поплавського з проханням прокоментувати звинувачення. Станом на момент публікації матеріалу ми не отримали відповіді.

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Хвиля звинувачень дієвців культури в домаганнях

Нагадаємо, наприкінці січня колишня студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік заявила про сексуальні домагання з боку викладача та режисера Андрія Білоуса.

Дівчина стверджує, що отримувала від нього повідомлення неприйнятного змісту, в яких Білоус, зокрема просив про інтимні фото.

Згодом в університеті отримали чотири звернення з приводу неетичної поведінки викладача, які передали до Національної поліції. На час розслідування Андрія Білоуса відсторонили від викладання.

Працівники "Молодого театру", де режисер працює художнім директором, підтвердили випадки домагання та звернулися до Київської міської державної адміністрації з проханням відсторонити Андрія Білоуса від роботи. У КМДА заявили, що поки не мають для цього правових підстав.

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Згодом у неприйнятні поведінці звинуватили іншого викладача Карпенка-Карого – Юрія Висоцького, а також директора Чернівецького театру Юрія Марчака.

Ректора КНУКіМ Михайла Поплавського звинуватили в сексуальному домаганні до студенток: що трапилося

Колишня студентка Київського національного університету культури і мистецтв заявила, що зазнала сексуальних домагань від ректора закладу Михайла Поплавського,