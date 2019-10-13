Автостоп, его безопасность и лайфхаки: все нюансы от опытного путешественника

"Я – путешественник, а не турист", – говорит о себе Александр Шиманський.

Этим летом он проехал автостопом по восточной Европе 4 тысячи километров за 16 дней.

17 лет Саша таким способом колесит по миру под настроение. Одно из первых его путешествий было на Красное море. Шиманскому тогда было 25 лет, и он провел в дороге 55 дней, в одиночку.

Александр Шиманський, автостопер с 17 летним опытом

"Заинтересовался автостопом и в интернете нашел истории про то, как люди путешествуют.

Первый рассказ, который меня увлек: парочка поехала автостопом из Москвы на Кавказ, на Эльбрус. Они доехали, и в кроссовочках пытались куда-то подняться. И я примерно в таком же стиле поехал", – иронизируя над собой вспоминает Александр.

Когда уместны кроссовки, что стоит взять с собой в поездку автостопом и на что обратить внимание Шиманський рассказал "Украинской правде. Жизнь".

ЗАЧЕМ ЕЗДИТЬ АВТОСТОПОМ И КАК НАЙТИ НА ЭТО ВРЕМЯ

"Это самый простой способ путешествовать", – утверждает Саша.

С ним можно поспорить, сказав, что проще пойти в кассу и купить билет, но тогда наш герой возразит: "Автостоп – это приключение, путешествие. Те, кто летят на самолете – туристы, а я – путешественник.

Соответственно, отношение местных ко мне и к туристу будет совершенно разное. С меня не пытаются взять деньги, мне помогают".

Также автостоп для Шиманского это возможность ощутить гармонию, уверенность в себе и гордость за Украину.

"Возвращаешься домой и видишь, как здесь красиво. Потому как тут глаз замыливается, а после поездки все можно оценить заново", – отмечает путешественник.

Многие думают, что автостоп – это для молодых. Например, для одиноких студентов, которых ничего в этой жизни не привязывает и не обязывает. Для тех, у кого нет ни детей, ни домов, ни собак, ни кредитов...

Александр, которому 42 года, имеет и сына, и дом, и обязательства. Он просто ставит в приоритет такой вид отдыха.

Александр Шиманский также профессионально увлекается бегом. Вот история его хобби: Бег с недоразумением. Как любитель будет представлять страну на Чемпионате мира

"Когда я понял, что у меня есть реальная возможность поехать, то просто не мог иначе, – вспоминает он.

Ребенок подрос. Вдруг оказалось, что он сперва едет с мамой на море на неделю, а потом будет с бабушкой и дедушкой.

Оказалось, что есть три недели, которые я могу использовать. Я вдруг осознал, что у меня есть время на поездку!

Меня спрашивали: "Может, ты не едешь, ты передумал?". Нет, как можно передумать? Это было бы такой глупостью, это такой шанс!".

КУДА СТОПИТЬ И С КЕМ

Безвизовый режим с Европой и другими соседними странами дает украинцам возможность выбрать практически любое направление для путешествий автостопом.

Сам Александр до последнего времени любил восток – Турцию, Сирию, Иорданию и другие далекие страны.

"Меня никогда не привлекала Европа. Слишком цивилизованно. Хотелось в более экзотические места, где природа может поразить", – рассказывает Саша, хотя следующую поездку уже планирует осуществить на север Европы.

Изменила отношение Шиманского к ЕС летняя поездка 2019 года. В июле он побывал в Карпатах и оттуда "рванул" на море.

Схема маршрута Александра Шиманского: Румыния - Венгрия - Австрия - Словения - Хорватия -

Босния и Герцеговина - Сербия - Румыния - Киев (4000 км, 16 дней)

Изначальная цель была доехать в Хорватию, через Румынию, Венгрию и Словению, но внезапно в планах парня возникла еще и Австрия.

"Когда был на объездной Будапешта, вечером смотрел Facebook, а там девушка из Украины пишет, что ищет напарника ехать из Вены в Киев, – вспоминает он.

Мы договорились, что едем вместе в Хорватию. Поэтому я изменил маршрут, заехал в Вену, а на море поехали уже вместе".

Александр называет одним из самых ярких воспоминаний этой поездки – неожиданные утренние Альпы из "двери" палатки, которую ставили в незнакомом месте глубокой ночью.

В большинстве случаев Шиманский стопит сам и не ищет компанию. Однако иногда, по настроению, делает исключения.

"Некоторые считают, что пару подбирают быстрее. Или не хотят быть одни, так как вдвоем риски какие-то легче разруливать, – поясняет он.

Парня с девушкой действительно подбирают быстрее, чем одного парня… А быстрее всего подберут одинокую девушку, но так ездить опасно".

Многие ездят с друзьями, но если вы горите желанием поехать и не готовы рискнуть в одиночку, путешественник советует найти компанию в тематических группах на Facebook:

Александр всегда составляет маршрут лишь приблизительно. Например, определяя конечную точку.

"Спонтанный автостоп – это когда у тебя нет жесткого маршрута, ты не определяешь себе четко города, через которые проезжаешь. Примерное направление только есть.

Вот ты останавливаешь машину и спрашиваешь: "Куда вы едете?". Если она не в противоположном направлении едет, то едешь с водителем, куда едет он. Так, ты дольше проезжаешь", – рассказывает путешественник.

Например, он вспоминает, как в летней поездке к морю встретили троих ребят на фургончике. Оказалось, что это музыкальная группа и они ехали на острова.

"Нам было все равно, куда именно ехать на море, – поясняет Саша. – Мы поехали с ними, и они нас завезли в малолюдное место, без туристов".

ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ

Телефон. Он понадобится, чтобы ориентироваться в пути. Зарядить его можно будет прямо в машине у водителя, или, например, в McDonalds.

На телефон стоит загрузить приложение с картами Maps.me, которое может работать без интернета.

"Карту загрузил в Украине, она твое положение определяет, и этого достаточно", – поясняет Александр Шиманский.

Для связи с миром с телефона можно время от времени пользоваться местным Wi-Fi. Есть даже страны, которые покрыты им практически полностью. Например, Австрия.

Александр с попутчицей Кристиной

Деньги. У многих автостоперов деньги уходят только на еду.

"Автостоп – это такая игра, в которой одним из правил является то, что ты стараешься не тратить деньги, – поясняет путешественник.

Ты можешь придерживаться этого правила, а можешь тратить бесконечные суммы. Тут как угодно".

Наличных Саша много с собой не берет – рассчитывается карточкой: "Это гораздо удобнее, чем менять деньги на местную валюту, а потом избавляться от неё при выезде из страны".

Одежда и обувь. Если вы путешествуете летом или по тёплым странам, вам понадобится минимум одежды.

"Одни шорты, две футболки, флиска на вечер. Если дождь пойдет, желательно иметь непромокаемую куртку… Кроссовки, сандалии", – перечисляет он.

На вопрос о стирке с улыбкой отвечает: "В море точно стирал". При этом отмечает, что нужно выглядеть прилично, так как постоянно общаешься с людьми.

Где ночевать. Обычно автостопщики берут с собой палатку.

Можно также искать жильё через couchsurfing. Это развитый сервис, где многие местные жители готовы бесплатно предоставить своё жильё путешественникам.

Еда. Александр любит быть максимально независим. Именно поэтому берет с собой не только палатку и спальник, но также газовую горелку, котелок и прочее туристическое снаряжение.

В летнюю поездку к морю он брал с собой еду: гречку, овсянку, чечевицу, финики, изюм. "Готовил сам. Остальное покупал в магазинах. Купил килограмм гречки за 90 гривен в Хорватии… Рассчитывал на себя, а оказалось, что мы едем вдвоем, – улыбается Саша.

Можно в магазинах спрашивать нет ли у них просроченных продуктов (у которых в этот день истёк срок годности). Так вы совершенно бесплатно можете получить вполне хорошую пищу".

С особым удовольствием Шиманский вспоминает фрукты, которые срывал с деревьев во время поездки – инжир, виноград. Рассказывает, что даже не мыл их.

Аптечка. Кстати, о гигиене. Некоторые автостоперы берут с собой дорожную аптечку, наш герой не из таких. Говорит, что всегда на пути следования есть аптеки. А еще отшучивается, что "если тебя переедет машина, вряд ли поможет пластырь и перекись водорода".

ЛАЙФХАКИ АВТОСТОПА

"Будет сложно ездить автостопом тем, кому тяжело принимать подарки, – подмечает Александр Шиманский.

Во-первых, вас бесплатно возят. Во-вторых, часто водители кормят пассажиров".

Саша вспоминает массу историй, когда водитель спрашивает: "Хочешь есть?" и везет тебя в кафе, на заправку за хот-догом, предлагает кофе-мороженое-колу или даже забирает домой ночевать.

"Этим летом один мужчина за нас рассчитался в супермаркете, другой накормил и ещё в дорогу пакеты с едой дал, – улыбается путешественник. – Когда мы его благодарили, он сказал просто: "Это Босния".

Александр Шиманский: "Будет сложно ездить автостопом тем, кому тяжело принимать подарки"

Большинство водителей, по словам Шиманского, когда останавливаются, то сразу понимают, кто перед ними и не ожидают, что ты будешь им платить за проезд.

"В этой поездке (летом 2019 года – ред.) не было ни одного случая, когда спросили о деньгах, – вспоминает парень.

Когда-то в Румынии было у меня, что если сел и четко не оговорил с водителем, что хочешь ехать бесплатно, то потом он говорит: "А деньги?", когда ты хочешь выйти. Просто в Румынии местные тоже очень много ездят на попутках. Но и там уже к стоперам привыкли.

По большинству водителей сразу понятно, что они готовы везти тебя бесплатно. Садишься в машину, он прямо светится, рад тебе. Понятно, что остановился не для того, чтобы заработать на тебе".

Главное, отмечает Саша, "ловить" машины в правильных местах.

Нужно, чтобы водителю было удобно остановиться, чтобы он не нарушал правила дорожного движения.

Желательно выбрать место так, чтобы он сам по себе в этом месте притормаживал или не успел еще набрать скорость. Например, после перекрестка, светофора или на выезде из заправки.

"Перед перекрестком плохо, – поясняет наш герой. – Во-первых, водитель не знает, в какую сторону тебе ехать. Во-вторых, он занят тем, чтобы перекресток проехать, у него сложная ситуация".

Шиманский рассказывает, что иногда, чтобы найти хорошее место для стопа, приходится много пройти. Однако в правильном месте машину можно поймать за считанные минуты.

"Среднее время ожидания минут 15-20. В день 3-4 машины. Средний километраж 50-100 км. Но могут везти и 5 км и 500. Тут как повезет, – уточняет Саша.

Очень помогает табличка с написанным городом, привлекает внимание, и сразу понятно, куда ты едешь.

Важно смотреть на реакцию водителей, которые проезжают и не останавливают. Нормальная реакция – это когда водители тебе улыбаются, показывают, что они загружены и не могут взять; показывают, что они не местные и что они куда-то сворачивают сразу же, поэтому не берут тебя. Значит, ты стоишь в правильном месте.

Если же они едут, не замечая тебя и никак не реагируя, значит, место здесь плохое, и они вообще не могут остановиться".

Путешественник вспоминает, что иногда помогают дельным советом местные жители:

"В Румынии подходили, подсказывали, как мне сменить позицию для автостопа. "Здесь ты плохо стоишь. Перейди через мост".

В Хорватии на одном из перекрестков стали стопить с табличкой, где был указан город Дубровник, к нам тут же подошел парень и говорит: "А это дорога не туда. Там села, только местные туда ездят. Вам нужно в другую сторону".

Кстати, чтобы путешествовать автостопом не обязательно хорошо знать иностранные языки.

"Чтобы объяснить водителю откуда ты, куда едешь, кем работаешь, сколько тебе лет достаточно самых простых слов и пантомимы. Но знание языка делает общение интересным. Нас подвозили интересные люди – музыканты, актёр, архитектор…", – рассказывает Александр.

Напоследок спрашиваем нашего героя о безопасности. Нужно ли как-то себя защитить.

"Я не думаю, что мужчине может что-то серьёзное угрожать в поездке автостопом. Женщине – понятно, да, – задумывается Шиманский и начинает перечислять.

Вообще, конечно, нужно смотреть к кому ты садишься в машину. Если в машине несколько мужчин, которые выглядят подозрительно, если есть выпившие, то садиться не стоит. Правда, у меня таких случаев не было.

Я не брал в поездку никаких средств защиты. Даже нож не взял, который мог бы пригодиться для приготовления еды. Чтобы вообще ехать без какого-то оружия. Чем меньше у тебя оружия, тем в большей ты безопасности.

Могут ли ограбить? Могут. Как-то в Сирии у меня сперли рюкзак, но ничего ценного там не нашли, и мне его удалось вернуть. С тех пор паспорт и деньги я всегда с собой ношу, в кармане".

Ольга Сытник, УП.Жизнь

Титульное фото stetsik/Depositphotos, все остальные – Alex Shimansky/Facebook

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