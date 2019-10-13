Автостоп, его безопасность и лайфхаки: все нюансы от опытного путешественника

"Я – путешественник, а не турист", – говорит о себе Александр Шиманський.
Этим летом он проехал автостопом по восточной Европе 4 тысячи километров за 16 дней.
17 лет Саша таким способом колесит по миру под настроение. Одно из первых его путешествий было на Красное море. Шиманскому тогда было 25 лет, и он провел в дороге 55 дней, в одиночку.
|Александр Шиманський, автостопер с 17 летним опытом
"Заинтересовался автостопом и в интернете нашел истории про то, как люди путешествуют.
Первый рассказ, который меня увлек: парочка поехала автостопом из Москвы на Кавказ, на Эльбрус. Они доехали, и в кроссовочках пытались куда-то подняться. И я примерно в таком же стиле поехал", – иронизируя над собой вспоминает Александр.
Когда уместны кроссовки, что стоит взять с собой в поездку автостопом и на что обратить внимание Шиманський рассказал "Украинской правде. Жизнь".
ЗАЧЕМ ЕЗДИТЬ АВТОСТОПОМ И КАК НАЙТИ НА ЭТО ВРЕМЯ
"Это самый простой способ путешествовать", – утверждает Саша.
С ним можно поспорить, сказав, что проще пойти в кассу и купить билет, но тогда наш герой возразит: "Автостоп – это приключение, путешествие. Те, кто летят на самолете – туристы, а я – путешественник.
Соответственно, отношение местных ко мне и к туристу будет совершенно разное. С меня не пытаются взять деньги, мне помогают".
Также автостоп для Шиманского это возможность ощутить гармонию, уверенность в себе и гордость за Украину.
"Возвращаешься домой и видишь, как здесь красиво. Потому как тут глаз замыливается, а после поездки все можно оценить заново", – отмечает путешественник.
Многие думают, что автостоп – это для молодых. Например, для одиноких студентов, которых ничего в этой жизни не привязывает и не обязывает. Для тех, у кого нет ни детей, ни домов, ни собак, ни кредитов...
Александр, которому 42 года, имеет и сына, и дом, и обязательства. Он просто ставит в приоритет такой вид отдыха.
Александр Шиманский также профессионально увлекается бегом.
Вот история его хобби:
Бег с недоразумением. Как любитель будет представлять страну на Чемпионате мира
"Когда я понял, что у меня есть реальная возможность поехать, то просто не мог иначе, – вспоминает он.
Ребенок подрос. Вдруг оказалось, что он сперва едет с мамой на море на неделю, а потом будет с бабушкой и дедушкой.
Оказалось, что есть три недели, которые я могу использовать. Я вдруг осознал, что у меня есть время на поездку!
Меня спрашивали: "Может, ты не едешь, ты передумал?". Нет, как можно передумать? Это было бы такой глупостью, это такой шанс!".
КУДА СТОПИТЬ И С КЕМ
Безвизовый режим с Европой и другими соседними странами дает украинцам возможность выбрать практически любое направление для путешествий автостопом.
Сам Александр до последнего времени любил восток – Турцию, Сирию, Иорданию и другие далекие страны.
"Меня никогда не привлекала Европа. Слишком цивилизованно. Хотелось в более экзотические места, где природа может поразить", – рассказывает Саша, хотя следующую поездку уже планирует осуществить на север Европы.
Изменила отношение Шиманского к ЕС летняя поездка 2019 года. В июле он побывал в Карпатах и оттуда "рванул" на море.
|Схема маршрута Александра Шиманского: Румыния - Венгрия - Австрия - Словения - Хорватия -
Босния и Герцеговина - Сербия - Румыния - Киев (4000 км, 16 дней)
Изначальная цель была доехать в Хорватию, через Румынию, Венгрию и Словению, но внезапно в планах парня возникла еще и Австрия.
"Когда был на объездной Будапешта, вечером смотрел Facebook, а там девушка из Украины пишет, что ищет напарника ехать из Вены в Киев, – вспоминает он.
Мы договорились, что едем вместе в Хорватию. Поэтому я изменил маршрут, заехал в Вену, а на море поехали уже вместе".
Александр называет одним из самых ярких воспоминаний этой поездки – неожиданные утренние Альпы из "двери" палатки, которую ставили в незнакомом месте глубокой ночью.
В большинстве случаев Шиманский стопит сам и не ищет компанию. Однако иногда, по настроению, делает исключения.
"Некоторые считают, что пару подбирают быстрее. Или не хотят быть одни, так как вдвоем риски какие-то легче разруливать, – поясняет он.
Парня с девушкой действительно подбирают быстрее, чем одного парня… А быстрее всего подберут одинокую девушку, но так ездить опасно".
Многие ездят с друзьями, но если вы горите желанием поехать и не готовы рискнуть в одиночку, путешественник советует найти компанию в тематических группах на Facebook:
Александр всегда составляет маршрут лишь приблизительно. Например, определяя конечную точку.
"Спонтанный автостоп – это когда у тебя нет жесткого маршрута, ты не определяешь себе четко города, через которые проезжаешь. Примерное направление только есть.
Вот ты останавливаешь машину и спрашиваешь: "Куда вы едете?". Если она не в противоположном направлении едет, то едешь с водителем, куда едет он. Так, ты дольше проезжаешь", – рассказывает путешественник.
Например, он вспоминает, как в летней поездке к морю встретили троих ребят на фургончике. Оказалось, что это музыкальная группа и они ехали на острова.
"Нам было все равно, куда именно ехать на море, – поясняет Саша. – Мы поехали с ними, и они нас завезли в малолюдное место, без туристов".
ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ
Телефон. Он понадобится, чтобы ориентироваться в пути. Зарядить его можно будет прямо в машине у водителя, или, например, в McDonalds.
На телефон стоит загрузить приложение с картами Maps.me, которое может работать без интернета.
"Карту загрузил в Украине, она твое положение определяет, и этого достаточно", – поясняет Александр Шиманский.
Для связи с миром с телефона можно время от времени пользоваться местным Wi-Fi. Есть даже страны, которые покрыты им практически полностью. Например, Австрия.
|Александр с попутчицей Кристиной
Деньги. У многих автостоперов деньги уходят только на еду.
"Автостоп – это такая игра, в которой одним из правил является то, что ты стараешься не тратить деньги, – поясняет путешественник.
Ты можешь придерживаться этого правила, а можешь тратить бесконечные суммы. Тут как угодно".
Наличных Саша много с собой не берет – рассчитывается карточкой: "Это гораздо удобнее, чем менять деньги на местную валюту, а потом избавляться от неё при выезде из страны".
Одежда и обувь. Если вы путешествуете летом или по тёплым странам, вам понадобится минимум одежды.
"Одни шорты, две футболки, флиска на вечер. Если дождь пойдет, желательно иметь непромокаемую куртку… Кроссовки, сандалии", – перечисляет он.
На вопрос о стирке с улыбкой отвечает: "В море точно стирал". При этом отмечает, что нужно выглядеть прилично, так как постоянно общаешься с людьми.
Где ночевать. Обычно автостопщики берут с собой палатку.
Можно также искать жильё через couchsurfing. Это развитый сервис, где многие местные жители готовы бесплатно предоставить своё жильё путешественникам.
Еда. Александр любит быть максимально независим. Именно поэтому берет с собой не только палатку и спальник, но также газовую горелку, котелок и прочее туристическое снаряжение.
В летнюю поездку к морю он брал с собой еду: гречку, овсянку, чечевицу, финики, изюм. "Готовил сам. Остальное покупал в магазинах. Купил килограмм гречки за 90 гривен в Хорватии… Рассчитывал на себя, а оказалось, что мы едем вдвоем, – улыбается Саша.
Можно в магазинах спрашивать нет ли у них просроченных продуктов (у которых в этот день истёк срок годности). Так вы совершенно бесплатно можете получить вполне хорошую пищу".
С особым удовольствием Шиманский вспоминает фрукты, которые срывал с деревьев во время поездки – инжир, виноград. Рассказывает, что даже не мыл их.
Аптечка. Кстати, о гигиене. Некоторые автостоперы берут с собой дорожную аптечку, наш герой не из таких. Говорит, что всегда на пути следования есть аптеки. А еще отшучивается, что "если тебя переедет машина, вряд ли поможет пластырь и перекись водорода".
ЛАЙФХАКИ АВТОСТОПА
"Будет сложно ездить автостопом тем, кому тяжело принимать подарки, – подмечает Александр Шиманский.
Во-первых, вас бесплатно возят. Во-вторых, часто водители кормят пассажиров".
Саша вспоминает массу историй, когда водитель спрашивает: "Хочешь есть?" и везет тебя в кафе, на заправку за хот-догом, предлагает кофе-мороженое-колу или даже забирает домой ночевать.
"Этим летом один мужчина за нас рассчитался в супермаркете, другой накормил и ещё в дорогу пакеты с едой дал, – улыбается путешественник. – Когда мы его благодарили, он сказал просто: "Это Босния".
|Александр Шиманский: "Будет сложно ездить автостопом тем, кому тяжело принимать подарки"
Большинство водителей, по словам Шиманского, когда останавливаются, то сразу понимают, кто перед ними и не ожидают, что ты будешь им платить за проезд.
"В этой поездке (летом 2019 года – ред.) не было ни одного случая, когда спросили о деньгах, – вспоминает парень.
Когда-то в Румынии было у меня, что если сел и четко не оговорил с водителем, что хочешь ехать бесплатно, то потом он говорит: "А деньги?", когда ты хочешь выйти. Просто в Румынии местные тоже очень много ездят на попутках. Но и там уже к стоперам привыкли.
По большинству водителей сразу понятно, что они готовы везти тебя бесплатно. Садишься в машину, он прямо светится, рад тебе. Понятно, что остановился не для того, чтобы заработать на тебе".
Главное, отмечает Саша, "ловить" машины в правильных местах.
Нужно, чтобы водителю было удобно остановиться, чтобы он не нарушал правила дорожного движения.
Желательно выбрать место так, чтобы он сам по себе в этом месте притормаживал или не успел еще набрать скорость. Например, после перекрестка, светофора или на выезде из заправки.
"Перед перекрестком плохо, – поясняет наш герой. – Во-первых, водитель не знает, в какую сторону тебе ехать. Во-вторых, он занят тем, чтобы перекресток проехать, у него сложная ситуация".
Шиманский рассказывает, что иногда, чтобы найти хорошее место для стопа, приходится много пройти. Однако в правильном месте машину можно поймать за считанные минуты.
"Среднее время ожидания минут 15-20. В день 3-4 машины. Средний километраж 50-100 км. Но могут везти и 5 км и 500. Тут как повезет, – уточняет Саша.
Очень помогает табличка с написанным городом, привлекает внимание, и сразу понятно, куда ты едешь.
Важно смотреть на реакцию водителей, которые проезжают и не останавливают. Нормальная реакция – это когда водители тебе улыбаются, показывают, что они загружены и не могут взять; показывают, что они не местные и что они куда-то сворачивают сразу же, поэтому не берут тебя. Значит, ты стоишь в правильном месте.
Если же они едут, не замечая тебя и никак не реагируя, значит, место здесь плохое, и они вообще не могут остановиться".
Путешественник вспоминает, что иногда помогают дельным советом местные жители:
"В Румынии подходили, подсказывали, как мне сменить позицию для автостопа. "Здесь ты плохо стоишь. Перейди через мост".
В Хорватии на одном из перекрестков стали стопить с табличкой, где был указан город Дубровник, к нам тут же подошел парень и говорит: "А это дорога не туда. Там села, только местные туда ездят. Вам нужно в другую сторону".
Кстати, чтобы путешествовать автостопом не обязательно хорошо знать иностранные языки.
"Чтобы объяснить водителю откуда ты, куда едешь, кем работаешь, сколько тебе лет достаточно самых простых слов и пантомимы. Но знание языка делает общение интересным. Нас подвозили интересные люди – музыканты, актёр, архитектор…", – рассказывает Александр.
Напоследок спрашиваем нашего героя о безопасности. Нужно ли как-то себя защитить.
"Я не думаю, что мужчине может что-то серьёзное угрожать в поездке автостопом. Женщине – понятно, да, – задумывается Шиманский и начинает перечислять.
Вообще, конечно, нужно смотреть к кому ты садишься в машину. Если в машине несколько мужчин, которые выглядят подозрительно, если есть выпившие, то садиться не стоит. Правда, у меня таких случаев не было.
Я не брал в поездку никаких средств защиты. Даже нож не взял, который мог бы пригодиться для приготовления еды. Чтобы вообще ехать без какого-то оружия. Чем меньше у тебя оружия, тем в большей ты безопасности.
Могут ли ограбить? Могут. Как-то в Сирии у меня сперли рюкзак, но ничего ценного там не нашли, и мне его удалось вернуть. С тех пор паспорт и деньги я всегда с собой ношу, в кармане".
Ольга Сытник, УП.Жизнь
Титульное фото stetsik/Depositphotos, все остальные – Alex Shimansky/Facebook
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