Секретні місця Києва: корисні поради для прогулянок столицею від урбаністок "Місто-сад" 

Літнім Києвом, та ще й після тривалого жорсткого карантину, дуже хочеться гуляти.

Але як уникнути натовпу?

Варто обирати секретні місця!

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У цьому переконані урбаністки ініціативи "Місто-сад", яка сприяє створенню сучасних громадських просторів в Україні, Женя Кулеба, Каріна Дорошенко, Марія Борисова, Анна Даниленко, Олена Орап та Даша Подольцева.

Вони розповіли "Українській правді. Життя" про маловідомі і корисні локації столиці.

ЖЕНЯ КУЛЕБА

засновниця "Місто-сад"

Женя Кулеба, засновниця "Місто-сад"

Де гуляти?

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Сирецький дендропарк. Чого ви ніколи не знали і вас це точно здивує – там є гай з тюльпанних дерев, якому вже 200 років і який квітне одразу після Дня Києва.

А ще влітку надихають залишки полів радгоспу "Квіти України".

Де поїсти?

Раджу купувати круасани в Coqelicot. Після життя у Франції я довго шукала, але таки знайшла найкращі круасани в Києві.

Де слухати птахів?

Влітку серпокрильців (стрижів) можна почути гуляючи Верхнім містом. Так-так, ви думали це цвіркочуть ластівки на Рейтарській, Володимирській гірці та біля Софії, але ні – звук літнього Києва – це серпокрильці, які вранці та ввечері ловлять комах.

Звук літнього Києва – це серпокрильці

Де поспілкуватися з друзями?

Під мостом біля АртПричалу, дивитися на Дніпро і говорити про усе на світі.

КАРІНА ДОРОШЕНКО

менеджерка з комунікацій

Каріна Дорошенко, менеджерка з комунікацій

Де поїсти?

Відкрийте для себе місце з найколоритнішими стравами і демократичними цінами – мусульманській ринок щоп’ятниці на Дегтярівській.

На ста метрах вулиці поруч з Ісламським культурним центром традиційна їжа, яку не знайти в жодному ресторані Києва.

Де поплавати?

Небріж у Дарницькому районі.

Воно вважається найчистішим у Києві. Заміри води санстанцією по всіх показниках близькі до джерельної.

Цікаво, що за документами водойма на 47 га не існує.

Де перевірити місто на доступність?

Пандус на Поштовій площі. Він уже став героєм усіх мемів за три роки, але на 1538й день народження Києва він такий з’явився.

МАРІЯ БОРИСОВА

менеджерка проєктів

Марія Борисова, менеджерка проєктів

Де гуляти?

Привідкрию таємницю найкоротшого і мальовничого варіанту прогулянки з Гоголівської на бульвар Шевченка.

Йдіть вниз вулицею, а через арку в будинку на Олеся Гончара, 65 зайдіть вглиб кварталу. Далі, тримаючись стежки, ви потрапите на провулок Алли Горської – звідти виходите на бульвар Шевченка.

З цікавинок на цьому шляху – величезні контрфорси дореволюційного житлового будинку у дворі та будівля Комерційного училища (український модерн, 1911–1913 роки, зараз – школа).

АННА ДАНИЛЕНКО

менеджерка зі стратегічного розвитку

Анна Даниленко, менеджерка зі стратегічного розвитку

Де кататися велосипедом?

Добре дослідила Київ велосипедом. З неочікуваного – місце цвітіння диких ірисів на заливних луках острову Муромець.

Це привід здійснити велоподорож і насолодитись чудовою природою Києва.

Де релаксувати?

Неочікувано круте місце нещодавно створений публічний простір біля Церкви Спаса на Берестові.

Це дуже непомітна локація біля парку Слави, куди ведуть прямо в схилі прокопані східці. Переходиш насип, що відділяє популярний парк, і опиняєшся в місці практично без людей і шуму.

ОЛЕНА ОРАП

архітекторка

Олена Орап, архітекторка

Де подивитися захід сонця?

На чаші Олімпійського стадіону. Це неочевидне місце для прогулянок у центрі, де зазвичай можна зустріти тільки ролерів і скейтерів.

Якщо піднятися вгору по схилу в напрямку Косого Капоніру, можна опинитися на ідеальному sunset spot. Тільки якісна архітектура, небо та ви!

Де місце легенд?

Сквер біля Смородинського спуску на Татарці. Саме тут Кирило Кожум'яка бився зі Змієм, а ви можете знайти на схилі крейдяні печери, поблукати хащами і спуститися на Поділ бруківкою.

Саме тут Кирило Кожум'яка бився зі Змієм. Гора Щекавиця. Фото relax.com.ua

Де випити?

Затишно посидіти в малій компанії можна у барі Гніздо – маленькому закладі на Андріївському узвозі. Щоб дістатися до нього, пройдіть будинок номер 21 наскрізь у напрямку схилу.

ДАША ПОДОЛЬЦЕВА

дизайнерка

Даша Подольцева, дизайнерка

Де відпочити з дітьми?

Чудово поєднані дві локації – Київський велотрек та ресторан Tin Tin. Там чудовий публічний простір, де комфортно з дітьми. Там їх можна вільно відпустити тусити і не боятися машин.

Де попрацювати за кавою?

Кава з макаруном в 16.coffee на Кропивницького – без зайвих коментарів. Це найкраще кафе для роботи: баланс між музикою, столами та розетками.

Де кататись на санчатах?

Біля метро Осокорки в снігову зиму утворюється класна гірка. Фактично, це два спуски на розвороті метро Осокорки – проспект Бажана.

А влітку там базарчик.