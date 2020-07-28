Українська правда розповідає, як мандрувати країною! Подія для учасників клубу УП

Любите мандрувати?

Тоді вам до нас!

У четвер, 30 липня о 19:00, головний мандрівник Української правди журналіст Євген Будерацький та редакторка УП.Життя Ольга Ситнік розкажуть про те, як мандрувати нетиповими туристичними стежками нашої країни та скласти незабутній маршрут вихідного дня.

Українська правда має безліч матеріалів на тему "подорожі Україною".

На цій zoom-зустрічі ви зможете ознайомитись із туристичними активістами з Донеччини та Чернігівщини, дізнаєтесь про лайфхаки незабутнього відпочинку в Україні від українських тревел-блогерів.

Також поговоримо про екологічний туризм.

Подія відкрита для учасників Клубу Української правди. Приєднатися можна тут.

Гості нашої туристичної наради:

👉 Марія Себова, тревел-блогерка, авторка You-Tube каналу про бюджетні подорожі "Все по 30". Розкаже всі секрети незубутнього відпочинку в Україні.

👉 Яна Синіца, активістка, 18 років у туристичному бізнесі. Розвиває екологічний туризм в селі Крива Лука Донецької області та знає все про неймовірні краєвиди східної України.

Мріє, щоб якомога більше українців побачили неймовірні краєвиди східної України.

👉 Ервін Міден, історик-генеалог, краєзнавець, стендап-екскурсовод, один з найпопулярніших гідів Чернігова.

Кожна його екскурсія - маленька вистава, що закохує в Чернігівщину туристів зі всього світу. У 2019 році відео з Ервіном-гідом стало вірусним у соцмережах і за 4 дні зібрало понад мільйон переглядів.

👉 Євгеній Будерацький. Головний мандрівник "Української правди", майже кожні вихідні подорожує Україною і відкриває нетипові туристичні стежки читачам УП.

Улюблені місця в Україні: Дністровські товтри та заходи сонця на Хустському замку.

Найближчим часом планує поїхати на південну Буковину, щоб закрити останню "білу пляму" для себе на мапі України.

Друзі, чекаємо також на ваші історії про мандри Україною. Віримо, що ця зустріч Клубу УП надихне усіх нас на неймовірні пригоди!

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