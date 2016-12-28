Євробачення в Україні фактично неприбуткове – продюсер

Загальна сума витрат на проведення конкурсу Євробачення-2017 Україні становитиме 655,7 млн ​​грн, очікуваний дохід – 192,6 млн грн.

Про це в інтерв'ю ЛІГА.net заявив перший заступник генерального директора НТКУ та виконавчий продюсер Євробачення-2017 Олександр Харебін.

За його словами, бюджетна програма фінансування витрат Національної суспільної телерадіокомпанії на проведення конкурсу складе 455,7 млн ​​грн.

Загальна сума витрат на проведення конкурсу Євробачення-2017 Україні становитиме 655,7 млн ​​грн, очікуваний дохід – 192,6 млн грн. Фото hochu.ua

"Конкурс також фінансується з бюджету міста Києва. Цифра цього фінансування нам була відома вже у вересні, після того як НТКУ вибрала столицю містом проведення Євробачення. Київ у своїй заявці визначив виділення на конкурс 200 млн грн (ця сума була зафіксована рішеннями сесій Київради як в бюджеті 2016 року, так і в бюджеті міста на 2017 рік). Тобто загальна виділена для проведення конкурсу сума становить 655,7 млн ​​грн", – пояснив Харебін.

Виконавчий продюсер Євробачення уточнив, що конкурс має дві складові: телевізійну і нетелевізійну частини.

"Можна умовно сказати, що нетелевізійні витрати покриваються Києвом, а телевізійні – з держбюджету України", – додав він.

Відповідаючи на питання про можливі доходи від проведення конкурсу, Харебін сказав що на продажі квитків організатори очікують заробити понад 30 млн грн.

А основною частиною доходів стане внесок EBU в проведення конкурсу, який формується із внесків країн-учасниць.

"Уже підтвердили свою участь 43 країни. Завдяки цьому в наступному році НТКУ отримає від них основну частину доходу – кілька мільйонів євро", – сказав Харебін.

43 країни підтвердили свою участь у Євробаченні-2017 у Києві. Фото eurovision.tv

Серед інших джерел доходів він назвав спонсорство і рекламу: "Наші очікування від міжнародного спонсорства – не менше 1 млн євро. EBU нам вже підтвердило наявність двох міжнародних партнерів. Від національного спонсорства наші очікування – в межах 700 тис. євро.

Вже є дві компанії, які виявили бажання підписати з нами договір. Будуть також доходи від інших послуг в рамках Євробачення, які дозволять НТКУ заробити від 50 тис. до 100 тис. євро в різних сегментах. У загальному підсумку, з урахуванням доходу від продажу квитків, дохідна частина конкурсу складе суму більше 7 млн ​​євро".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи є проект Євробачення в Україні збитковим, Харебін сказав: "Якщо вважати математично, то звичайно ж так. Але тут трошки інша ситуація. Фактично це інвестиція в імідж України. Адже це не таємниця, що конкурс Євробачення один із найпопулярніших за переглядами: вся Європа, а також глядачі в Китаї і США дивляться його".

Раніше повідомлялося, що російські артисти, внесені до "чорних списків" діячів культури, не зможуть взяти участь у Євробаченні- 2017, яке прийматиме Київ.

Півфінали Євробачення-2017 пройдуть 9 та 11 травня 2017 року, а фінал – 13 травня.

Організатори конкурсу розпочали реєстрацію волонтерів, за добу після старту кампанії вони отримали понад 1500 анкет.

Більшість анкет надіслали студенти віком від 18 років. Та у списку потенційних волонтерів Євробачення-2017 є люди й старшого віку, серед яких 64-річний дизайнер із Британії.

Нагадаємо, 43 країни підтвердили свою участь у Євробаченні-2017, яке у травні відбудеться у Києві.

Проект державного бюджету України на 2017 рік передбачає виділення 455,7 мільйонів гривень на підготовку та проведення міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017.

Колишній гендиректор НТКУ Зураб Аласанія неодноразово заявляв, що на проведення Євробачення забрали гроші у суспільного мовлення.

Раніше також ішлося про те, що церемонію відкриття Євробачення-2017 планувалося провести на території Софійського собору.

Згодом повідомлялося, що жодна з офіційних подій Євробачення-2017 не відбудеться у Софії.

Урочисте відкриття Євробачення-2017 планують провести біля Маріїнського палацу в центрі Києва.

Загалом у КМДА очікують, що до Києва на Євробачення-2017 можуть приїхати до 20 тисяч людей, за рік – близько 1,3 мільйонів туристів.