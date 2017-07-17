Хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу.

Розгляд нардепами одного з проектів команди в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун – 6327 – перетворився на комедійний екшн без хеппі енду: голова комітету охорони здоров’я Ольга Богомолець саботувала власний комітет і знепритомніла в Раді, проплачені активісти мітингували під стінами МОЗ, карети швидких із заклеєними номерами гасали урядовим кварталом, а зацікавлених журналістів від них відганяли "медтітушки".

Проплачені активісти мітингували під стінами МОЗ, карети швидких із заклеєними номерами гасали урядовим кварталом, а зацікавлених журналістів від них відганяли "медтітушки"

В передостанній робочий день парламенту в хід пішло все, аби не дати депутатам проголосувати за реформування медицини.

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У підсумку законопроект №6327 не набрав достатньої кількості голосів навіть під час сигнального голосування. Підтримка медичної реформи була провалена.

Хто ж стоїть за суцільним спротивом найбільш затребуваної серед українців реформи?

ОЛЬГА БОГОМОЛЕЦЬ

Одни з ключових опозиціонерів змін, як не дивно, голова комітету охорони здоров'я – Ольга Богомолець.

Пані Богомолець пройшла всі 5 клінічних стадій прийняття неминучого (медреформи Супрун) і неушкодженою повернулася на першу стадію - заперечення будь-чого, що робить команда міністра.

Спочатку вона домоглася передачі тексту законопроекту в свій комітет, хоча профільним був визначений інший.

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Потім "головний медрадник нардепів" почала правити законопроект і більшість правок Богомолець були враховані.

Але цього їй виявилося недостатньо і Богомолець увійшла до робочої групи з доопрацювання законопроекту, яка "напрацювала" 886 правок, 416 з яких було враховано.

А наприкінці комітетської епопеї Богомолець відмовилася підписувати текст законопроекту, що дало можливості не винести його на розгляд парламенту.

Якщо проаналізувати дії голови комітету, стає зрозуміло: всі вони були направлені не на доопрацювання законопроекту, а на його блокування та знищення.

Увійшовши до робочої групи, яку Ольга Вадимівна ініціювала, вона пропустила 75% її засідань.

Фінальним акордом стала відсутність Богомолець, голови Комітету з охорони здоров'я, на його останньому засіданні. Комітет мав дати висновок проекту №6327 і відправити його в сесійну залу. Але без підпису голови комітету зробити це було неможливо.

Спочатку ставка робилася на те, що не збереться кворум комітету та не буде головуючого. Але тут Ольгу Вадимівну спіткала невдача, і депутатів таки вдалося зібрати.

Вони врахували більше ніж 400 правок, поданих народними депутатами, і таки дали позитивний висновок законопроекту.

Де в цей час була Ольга Богомолець, та чому в робочий час голови комітету не було на робочому місці, лишається загадкою.

13 липня, в останній день голосувань у парламенті перед літніми канікулами, законопроект мав бути проголосований депутатами.

Однак з'явившись у будівлі парламенту пані Богомолець саботувала рішення свого ж Комітету: відмовилася ставити підпис під документом та ховалася в стінах парламенту.

Її розшукували однопартійці та члени комітету.

В.о. Міністра охорони здоров'я Уляна Супрун публічно звинуватила голову комітету в саботажі та відмові, підписувати необхідний висновок для розгляду законопроекту в залі.

Все це давало змогу затягти час, поки депутати допрацьовували останній день перед відпустками.

Знайшли Ольгу Вадимівну як не дивно – в парламентському буфеті, а не на робочому місці в сесійній залі. Але після цього вона швидко звідти втекла і… втратила свідомість.

Однак це не завадило "непритомній" Богомолець "голосувати" за потрібні Блоку Петра Порошенко зміни до закону про Конституційний Суд.

Чи була передана картка у швидкій непритомною Богомолець своїм колегам, чи вона занесла її до сесійної зали і пішла втрачати свідомість – таємниця..

Як би там не було, це пряме порушення Конституції України, яка зобов’язує народних депутатів особисто голосувати в парламенті.

Після втрати свідомості головою комітету, висновок до законопроекту був підписаний її заступником – народним депутатом Оксаною Корчинською, але час вже був втрачений. Голосування за реформу поставили в кінець робочого дня. Всі документи надійшли з Комітету лише після 18.00.

Примітно, що вже на наступний день після "загострення хронічної хвороби" – діагнозу, поставленому лікарями "Феофаніїї", пані Богомолець повернулася до роботи.

В же на наступний день після "загострення хронічної хвороби" – діагнозу, поставленому лікарями "Феофаніїї", пані Богомолець повернулася до роботи

Комітет знову запрацював, зібравши всіх опонентів медичної реформи. Основною темою зібрання стало планування кампанії на осінь та об’єднання зусиль, щоб не допустити прийняття на початку осінньої сесії закону, який дасть змогу запустити реформу медицини вже з наступного 2018 року.

ОЛЕГ МУСІЙ

Одним з ключових опонентів реформи виявився і екс-міністр охорони здоров'я Олег Мусій, який обіймав посаду голови Громадської ради при МОЗ за часів Раїси Богатирьової.

Подавши 41 правку до законопроекту, він також саботував останнє засідання Комітету охорони здоров'я, залишивши його відразу після початку роботи.

Зробив це він відразу після того, як зрозумів: більшість депутатів комітету налаштована таки розглянути всі правки до законопроекту і випустити його в зал. Тому єдиною можливістю зірвати цей план було порушення кворуму, що Олег Степанович і зробив.

Як не дивно, Олег Мусій, обіймаючи посаду міністра, був одним із авторів стратегії реформування охорони здоров'я, яка лягла в основу законопроекту №6327.

Олег Мусій, обіймаючи посаду міністра, був одним із авторів стратегії реформування охорони здоров'я

Він очолював робочу групу, до якої ввійшли міжнародні та українські експерти, які розробляли стратегію нової української медицини.

На посаді міністра для отримання політичних девідендів Мусій сам розповідав про необхідність таких змін.

Після звільнення та обрання до парламенту риторика "лікаря Майдану" кардинально змінилася. Розуміючи, що реформу асоціюватимуть не з його прізвищем, а з Супрун, він став одним з головних критиків та опонентів нової команди міністра.

Варто зазначити, що логотипи партії Мусія – "Народний контроль" – майоріли над професійною сценою, встановленою під Верховною Радою в день розгляду законопроекту №6327.

Ключовий лозунг у народоконтролівців був пафосний і з надривом: "Не допустимо геноцид" – у кращих традиціях українського політичного популізму.

Сам Мусій також виступав у мітингу проти медреформи. Із "лікарем Майдану" стався справжній приступ популістичної діареї: Мусій розповідав про псевдореформи, засуджував кнопкодавтсво, віщав про зняття недоторканності. І це в той час, коли сам не проголосував за затримання та арешт "бурштинового" депутата Бореслава Розенблата.

Окрім надривного перформансу "народного контролю" на площі під Радою, пан Мусій засвітився і на мітингу, організованому під стінами МОЗ профспілками.

Частина його учасників не могли пояснити, чому вони туди прийшли, а частина відкрито говорила про те, що стан медицини їх не влаштовує.

"Лікар Майдану" виступав перед людьми, не задоволеними якістю та вартістю вітчизняної медицини, які були зігнані на мітинг для того, щоб ніяких змін у цій сфері ніколи не відбулося!

Пізніше в мережі з'явилося відео роздачі грошей за участь у мітингу проти медичної реформи.

Навіть народні депутати звернули на це увагу. Зокрема Антон Геращенко написав про це у своєму пості, щоправда переплутав локації. З його відео чітко видно, що гроші роздають учасникам мітингу з-під стін Міністерства охорони здоров'я, яке пікетували не лише "проплачені" активісти, але й молодики спортивної зовнішності.

Сам мітинг організовували ті ж самі люди, які протестували під стінами МОЗ невдовзі після призначення Супрун. Робота нового міністра не влаштовувала їх ще до початку її роботи.

БАГАТІ ЛІКАРІ З ПРИВАТНИМИ ШВИДКИМИ

Одними з ключових гравців у блокуванні реформи стали головні лікарі. І це не дивно, адже задекларовані ними статки в мільйони гривень, величезні будинки та нескромні автопарки шокували багатьох.

Тепер, коли реформою передбачаєтьсявиведення "чорного кешу" з лікарняних кас, а благодійних фондів – з тіні, проти цього повстали і керівники держлікарень.

Так, напередодні розгляду медреформи в Раді на Фейсбук-сторінках лікарів з'явилася інформація про те, що директор державного Інституту серця Борис Тодуров зібрав співробітників та "рекомендував" їм взяти відгул на півдня та прийти 13 липня, у день голосування, під МОЗ на мітинг.

Борис Тодуров, який спільно з лікарем-дружиною задекларував тільки в готівці більше 400 тис. дол., ще взимку почав публічну дискредитаційну кампанію проти МОЗ та його очільниці Уляни Супрун.

Щоправда тоді його планам зашкодив інший скандал. з'ясувалося, що інститут Тодурова закуповував медикаменти за завищеними цінами, а керівником тендерного комітету Інституту виявився бізнес-партнер дружини Тодурова – лікар Віктор Шевченко.

Тодуров звинувачував керівництво МОЗ у відсутності стентів, які, за його словами, не закупили міжнародні організації. Уляна Супрун дала вичерпну відповідь на ці закиди і скандал обернувся для Тодурова репутаційними втратами.

А нещодавно міжнародні організації закупили ці стенти вдвічі дешевше, ніж їх купували раніше. Це дозволить МОЗ забезпечити вдвічі більше хворих такими стентами по Україні, в тому числі, пацієнтів Інституту серця.

Але Тодров не змирився. Фейковий протест під МОЗом супроводжувався справжньою машиною швидкої допомоги. Напевно, вона мала звернути увагу депутатів на те, що медики настільки проти реформи, що готові замість викликів їздити на мітинги.

Журналісти звернули увагу на те, що номери швидкої були заклеєні, щоб не розпізнати, звідки вона з'явилася.

Охороняли швидку хлопці спортивної зовнішності, які відганяли охочих зняти наліпку і подивитися на державний номер машини.

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Так, співвласниками "Альфа-медика" є бізнес партнери дружини колишнього регіонала та народного депутата Андрія Деркача. Сам Деркач входить до наглядової ради благодійного фонду "Серце на долоні" – фонду, яким зараз офіційно володіють зять та дочка Тодурова.

Треба зауважити,що частина лікарів та медиків, яких зігнали під МОЗ, була справді налякана "реформою".

Часто можна було почути фрази: "буде ще гірше", "вони хочуть закрити лікарні" або питання "Ви коли останній раз були в лікарні?".

На жаль, думкою більшості з присутніх на мітингу лікарів, сильно зманіпулювали. Вони говорили фразами, що не мають жодного стосунку до передбачених у законопроекті №6327 змін, які торкалися роботи первинної ланки: парамедиків, медсестер.

Тим не менше, маніпуляції та адміністративний ресурс своє зробили і голосування провалилося.

Для зупинки реформи і лікарі, і політики використали увесь наявний ресурс. Шоу невдовлених під міністерством, медтітушки та "проплачені" пенсіонери – арсенал у стилі Партії Регіонів, а не постМайданної влади, тим паче – лікарів Майдану.

Прийшовша до тями Богомолець разом з Мусієм вже на наступний день після лікарні зібрали комітет і зробили заяви про те, що вони розглядатимуть свої законопроекти і опиратимутся на медиків.

На осінь вони готують нові акції протесту проти медичної реформи, і знову будуть виводити медиків на вулиці. У них свої закони, і своя реальність.

От тільки питання – чи знають ці лікарі і медсестри, що пані Богомолець орендує приміщення для своїх клінік в рази дешевше ринкової ціни?

Чи знають вони, що Олег Мусій був одним із засновників стратегії, яку зараз критикує в силу своїх політичних інтересів?

Читали вони законопроект про реформу медичної системи, яка, окрім всього, мала підняти зарплати лікарям, які зараз, якщо живуть чесно – то за межею бідності?

У той час, поки політики граються в популізм, українська нація вимирає. 1600 людей в Україні помирає щодня від хвороб. Майже 400 з них можна було б врятувати якісними послугами.

53 дні відтермінування голосування за реформу – це більше 20 тис. життів.

Хто з тих, хто сьогодні блокує реформу, захищаючи свої приватні чи політичні інтереси, візьме на себе відповідальність за ці життя?

Олександра Устінова, член правління "Центру протидії корупції"