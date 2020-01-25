К смерти и болезни можно, и нужно, подготовиться   

Разумные люди стараются подготовиться к возможным ударам судьбы.
Мы, взрослые, так много твердим детям о том, что они должны подготовиться ко взрослой жизни, вооружиться до зубов, всюду подстелить соломки.
Социализироваться, чтобы потом не помереть, столкнувшись с конкуренцией и другими жесткими проявлениями социума.
Обучиться, ведь им предстоит содержать себя.
Научиться готовить, чтобы голод им не грозил…
Да и взрослые разумно стремятся обезопасить себя, подготовиться к предстоящим вероятным сложностям, застраховаться, приобрести необходимые компетенции, поберечь здоровье, накопить и безопасно распределить активы.
Однако всем нам, без исключения, предстоит столкнуться со смертью и болезнями.
Близкие нам люди, да и мы сами смертны и подвержены болезням.
В конечном итоге каждая жизнь закончится смертью.
У вас уже возникло желание закрыть эту страничку и не читать дальше?
Не спешите.
Давайте честно ответим себе на вопрос: что мы уже сделали, чтобы быть готовыми услышать неприятный диагноз? Озвученный может быть лично нам, нашим близким, нашим друзьям…
Если вы уже подготовлены, вы лучше чем я, гордитесь собой!
И закрывайте эту статью.
Если вы ещё никак не подготовились, не смущайтесь, нас, на удивление, подавляющее большинство.
Конечно, нет ничего страшнее смерти и болезней. И потому максимально важно адекватно повести себя, когда придет время (а оно обязательно придёт, так устроена жизнь).
Важно знать и понимать "о чём всё это", чтобы быть в силах конструктивно помочь близким и друзьям, а не только опускать глаза и говорить: "Держись!".
В глубине души мы:
1) Надеемся, что решим проблемы по мере их поступления.
2) Оправдываем себя тем, что мысли о смерти в будущем испортят нам настоящее.
На самом же деле оба эти пункта несостоятельны.
И вот почему...
Каков ваш алгоритм, когда вы сталкиваетесь с незнакомой проблемой?
У каждого он свой, но в основном все тратят некоторое время на изучение информационного поля, накопленного социумом опыта, выделение возможных опций и разумный выбор.
С диагнозом на руках очень сложно собрать себя в кучу, потому вам придется проделывать всё это в состоянии гигантского стресса.
Страшнее то, что информационное поле в этой тематике невероятно рваное и бедное.
Немногие сподвижники готовы говорить с людьми о страхе смерти, зато многие мошенники готовы этим манипулировать.
Очень трудно найти и структурировать информацию:
- об адекватном поведении и помощи,
- о том, что не всегда страшный диагноз – это приговор,
- о том, что даже, если это приговор, впереди ещё часть жизни и очень важно, как она пройдёт.
И ещё страшнее, что инфраструктуры, готовой помочь в этой ситуации в стране практически нет.
То есть искать будет сложно и воплощать придется не одним готовым приятным пакетным решением от профессионалов, а строить свою систему, своими руками.
Таким образом мы приходим к тому, что подготовиться заранее, вынуть голову из песка – единственная верная опция для всех нас.
А дальше уж те, кому хватит смелости будут вознаграждены неожиданным открытием: всё не так страшно, как кажется.
И это опровергает наше оправдание: "Не хочу портить себе безоблачное счастье грустными мыслями".
Страх как ничто другое портит нам жизнь.
Подготовившись и узнав варианты, вы не избавитесь от страха совсем и вовсе, но вы будете гораздо спокойнее.
Вы будете в силах не только умерить свой страх, но и помочь другим, и адекватно, развёрнуто попросить о помощи.
Не вижу, как такое умение и знание может помешать безоблачному счастью.
Очень многие владеют навыками первой медицинской помощи, и мысли о возможных несчастных случаях не отравляют им жизнь.
Мы относимся к этим людям с уважением, и с готовностью полагаемся на них.
Страшный диагноз – это тоже несчастный случай, только вместо открытых ран человек получает рану внутреннюю, эмоциональную, но не менее болезненную.
И здорово владеть навыками помощи в подобной ситуации.
Всё это пришло мне в голову, когда я узнала о проекте "Совсем не страшная книга".
Проекте, который вырос из идеи создать хотя бы адекватную брошюру, которая будет попадать в руки людям со страшными диагнозами и их близким.
Хотя бы жгут на эмоциональную рану…
И вот этот жгутик вырос с полноценную качественную повязку. Которую здорово иметь в своей эмоциональной аптечке.
В книге собрано множество реальных историй из наших с вами реалий (и я благодарна автору за смелость не только поднять эту тему, но и пропустить через себя такой поток сложных эмоций).
В книге освещены самые разнообразные опции и варианты, но ни один из них не выделен как приоритетный или предпочтительный, выбор остается за нами.
Можно понять и представить себя на месте человека, нуждающегося в помощи, узнать, что невыносимо слышать и получать, а что наоборот поддерживает, в чем есть нужда...
Это первый адекватный всесторонний источник информации о смерти и тяжелых диагнозах.
Я поддержу этот проект и призываю вас сделать то же, потому что это касается каждого и нас.
Потому что я хочу, чтобы эта книга была доступна в больницах и диспансерах.
И ещё потому, что мне мечтается, что это первый шаг к тому, чтобы в нашей стране люди, получив диагноз, не оказывались одиноки в капсуле ужаса перед необходимостью организовывать всё своими руками, а получали адекватную помощь.
До этого нам ещё, как до неба, но любой путь начинается с первого шага.
Екатерина Ботвинник, образовательная активистка, волонтер ГО "Горизонтали", специально для УП.Жизнь
Титульна світлина PixelsAway/Depositphotos
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