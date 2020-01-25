К смерти и болезни можно, и нужно, подготовиться   

Екатерина Ботвинник образовательная активистка, волонтер ГО "Горизонтали"
7024
25 січня 2020

Разумные люди стараются подготовиться к возможным ударам судьбы.

Мы, взрослые, так много твердим детям о том, что они должны подготовиться ко взрослой жизни, вооружиться до зубов, всюду подстелить соломки.

Социализироваться, чтобы потом не помереть, столкнувшись с конкуренцией и другими жесткими проявлениями социума.

Обучиться, ведь им предстоит содержать себя.

Научиться готовить, чтобы голод им не грозил…

Да и взрослые разумно стремятся обезопасить себя, подготовиться к предстоящим вероятным сложностям, застраховаться, приобрести необходимые компетенции, поберечь здоровье, накопить и безопасно распределить активы.

Однако всем нам, без исключения, предстоит столкнуться со смертью и болезнями.

Близкие нам люди, да и мы сами смертны и подвержены болезням.

В конечном итоге каждая жизнь закончится смертью.

У вас уже возникло желание закрыть эту страничку и не читать дальше?

Не спешите.

Давайте честно ответим себе на вопрос: что мы уже сделали, чтобы быть готовыми услышать неприятный диагноз? Озвученный может быть лично нам, нашим близким, нашим друзьям…

Если вы уже подготовлены, вы лучше чем я, гордитесь собой!

И закрывайте эту статью. 

Если вы ещё никак не подготовились, не смущайтесь, нас, на удивление, подавляющее большинство.

Конечно, нет ничего страшнее смерти и болезней. И потому максимально важно адекватно повести себя, когда придет время (а оно обязательно придёт, так устроена жизнь).

Важно знать и понимать "о чём всё это", чтобы быть в силах конструктивно помочь близким и друзьям, а не только опускать глаза и говорить: "Держись!". 

В глубине души мы:

1) Надеемся, что решим проблемы по мере их поступления.

2) Оправдываем себя тем, что мысли о смерти в будущем испортят нам настоящее.

На самом же деле оба эти пункта несостоятельны.

И вот почему...

Каков ваш алгоритм, когда вы сталкиваетесь с незнакомой проблемой?

У каждого он свой, но в основном все тратят некоторое время на изучение информационного поля, накопленного социумом опыта, выделение возможных опций и разумный выбор. 

С диагнозом на руках очень сложно собрать себя в кучу, потому вам придется проделывать всё это в состоянии гигантского стресса

Страшнее то, что информационное поле в этой тематике невероятно рваное и бедное.

Немногие сподвижники готовы говорить с людьми о страхе смерти, зато многие мошенники готовы этим манипулировать.

Очень трудно найти и структурировать информацию:

  • об адекватном поведении и помощи,
  • о том, что не всегда страшный диагноз – это приговор,
  • о том, что даже, если это приговор, впереди ещё часть жизни и очень важно, как она пройдёт.

И ещё страшнее, что инфраструктуры, готовой помочь в этой ситуации в стране практически нет.

То есть искать будет сложно и воплощать придется не одним готовым приятным пакетным решением от профессионалов, а строить свою систему, своими руками.

Таким образом мы приходим к тому, что подготовиться заранее, вынуть голову из песка – единственная верная опция для всех нас.

А дальше уж те, кому хватит смелости будут вознаграждены неожиданным открытием: всё не так страшно, как кажется

И это опровергает наше оправдание: "Не хочу портить себе безоблачное счастье грустными мыслями".

Страх как ничто другое портит нам жизнь.

Подготовившись и узнав варианты, вы не избавитесь от страха совсем и вовсе, но вы будете гораздо спокойнее.

Вы будете в силах не только умерить свой страх, но и помочь другим, и адекватно, развёрнуто попросить о помощи.

Не вижу, как такое умение и знание может помешать безоблачному счастью. 

Очень многие владеют навыками первой медицинской помощи, и мысли о возможных несчастных случаях не отравляют им жизнь.

Мы относимся к этим людям с уважением, и с готовностью полагаемся на них.

Страшный диагноз – это тоже несчастный случай, только вместо открытых ран человек получает рану внутреннюю, эмоциональную, но не менее болезненную.

И здорово владеть навыками помощи в подобной ситуации.  

Всё это пришло мне в голову, когда я узнала о проекте "Совсем не страшная книга".

Проекте, который вырос из идеи создать хотя бы адекватную брошюру, которая будет попадать в руки людям со страшными диагнозами и их близким.

Хотя бы жгут на эмоциональную рану…

И вот этот жгутик вырос с полноценную качественную повязку. Которую здорово иметь в своей эмоциональной аптечке.

В книге собрано множество реальных историй из наших с вами реалий (и я благодарна автору за смелость не только поднять эту тему, но и пропустить через себя такой поток сложных эмоций).

В книге освещены самые разнообразные опции и варианты, но ни один из них не выделен как приоритетный или предпочтительный, выбор остается за нами.

Можно понять и представить себя на месте человека, нуждающегося в помощи, узнать, что невыносимо слышать и получать, а что наоборот поддерживает, в чем есть нужда... 

Это первый адекватный всесторонний источник информации о смерти и тяжелых диагнозах.



Я поддержу этот проект и призываю вас сделать то же, потому что это касается каждого и нас.

Потому что я хочу, чтобы эта книга была доступна в больницах и диспансерах.

И ещё потому, что мне мечтается, что это первый шаг к тому, чтобы в нашей стране люди, получив диагноз, не оказывались одиноки в капсуле ужаса перед необходимостью организовывать всё своими руками, а получали адекватную помощь.

До этого нам ещё, как до неба, но любой путь начинается с первого шага. 

Екатерина Ботвинник, образовательная активистка, волонтер ГО "Горизонтали", специально для УП.Жизнь

Титульна світлина PixelsAway/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Чому нам важко усвідомити неминучість власної смерті. Пояснюють вчені

LEGO смерті: навіщо кладовище у Відні пропонує дітям конструктор з крематорієм та могилами

Цінуйте кожну мить. 14 фото показують людей перед смертю з їхніми близькими

Секс, Бог, смерть, війна… – як говорити з дітьми про складні речі

Хоспіс вдома: як в Ужгороді знеболюють смерть

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua

Олександра Устінова

Як "золоті" захисні костюми для медиків від МОЗу "розчинилися" в Китаї

народний депутат від партії "Голос"

Алексей Куприенко

Кривое зеркало, или Кто ты по Facebook?

СЕО траблшутингового агентства Underdog The UnLawyers

Наталія Рябцева

Безоплатним пологам бути? 20 питань про пологи після початку реформи

заступниця Голови Національної служби здоров'я України
 158
КУЛЬТУРА

Хто отримає національну кінопремію "Золота Дзиґа"? Розповідаємо про достойних

Ярослав Підгора-Гвяздовський
 6871
Суспільство

Дитсадок дистанційно: що робити батькам, якщо вихователі зникли з радарів

Катерина Хорощак
 5565
Здоров'я

Що ви знаєте про вакцинацію? ТЕСТ

За підтримки Санофі