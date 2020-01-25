К смерти и болезни можно, и нужно, подготовиться   

Разумные люди стараются подготовиться к возможным ударам судьбы.



Мы, взрослые, так много твердим детям о том, что они должны подготовиться ко взрослой жизни, вооружиться до зубов, всюду подстелить соломки.

Социализироваться, чтобы потом не помереть, столкнувшись с конкуренцией и другими жесткими проявлениями социума.

Обучиться, ведь им предстоит содержать себя.

Научиться готовить, чтобы голод им не грозил…

Да и взрослые разумно стремятся обезопасить себя, подготовиться к предстоящим вероятным сложностям, застраховаться, приобрести необходимые компетенции, поберечь здоровье, накопить и безопасно распределить активы.

Однако всем нам, без исключения, предстоит столкнуться со смертью и болезнями.

Близкие нам люди, да и мы сами смертны и подвержены болезням.

В конечном итоге каждая жизнь закончится смертью.

У вас уже возникло желание закрыть эту страничку и не читать дальше?

Не спешите.

Давайте честно ответим себе на вопрос: что мы уже сделали, чтобы быть готовыми услышать неприятный диагноз? Озвученный может быть лично нам, нашим близким, нашим друзьям…



Если вы уже подготовлены, вы лучше чем я, гордитесь собой!

И закрывайте эту статью.

Если вы ещё никак не подготовились, не смущайтесь, нас, на удивление, подавляющее большинство.

Конечно, нет ничего страшнее смерти и болезней. И потому максимально важно адекватно повести себя, когда придет время (а оно обязательно придёт, так устроена жизнь).

Важно знать и понимать "о чём всё это", чтобы быть в силах конструктивно помочь близким и друзьям, а не только опускать глаза и говорить: "Держись!".

В глубине души мы:

1) Надеемся, что решим проблемы по мере их поступления.

2) Оправдываем себя тем, что мысли о смерти в будущем испортят нам настоящее.



На самом же деле оба эти пункта несостоятельны.

И вот почему...

Каков ваш алгоритм, когда вы сталкиваетесь с незнакомой проблемой?

У каждого он свой, но в основном все тратят некоторое время на изучение информационного поля, накопленного социумом опыта, выделение возможных опций и разумный выбор.



С диагнозом на руках очень сложно собрать себя в кучу, потому вам придется проделывать всё это в состоянии гигантского стресса.

Страшнее то, что информационное поле в этой тематике невероятно рваное и бедное.

Немногие сподвижники готовы говорить с людьми о страхе смерти, зато многие мошенники готовы этим манипулировать.

Очень трудно найти и структурировать информацию: об адекватном поведении и помощи,

о том, что не всегда страшный диагноз – это приговор,

о том, что даже, если это приговор, впереди ещё часть жизни и очень важно, как она пройдёт.

И ещё страшнее, что инфраструктуры, готовой помочь в этой ситуации в стране практически нет.

То есть искать будет сложно и воплощать придется не одним готовым приятным пакетным решением от профессионалов, а строить свою систему, своими руками.



Таким образом мы приходим к тому, что подготовиться заранее, вынуть голову из песка – единственная верная опция для всех нас.



А дальше уж те, кому хватит смелости будут вознаграждены неожиданным открытием: всё не так страшно, как кажется.

И это опровергает наше оправдание: "Не хочу портить себе безоблачное счастье грустными мыслями".

Страх как ничто другое портит нам жизнь.

Подготовившись и узнав варианты, вы не избавитесь от страха совсем и вовсе, но вы будете гораздо спокойнее.

Вы будете в силах не только умерить свой страх, но и помочь другим, и адекватно, развёрнуто попросить о помощи.

Не вижу, как такое умение и знание может помешать безоблачному счастью.

Очень многие владеют навыками первой медицинской помощи, и мысли о возможных несчастных случаях не отравляют им жизнь.

Мы относимся к этим людям с уважением, и с готовностью полагаемся на них.

Страшный диагноз – это тоже несчастный случай, только вместо открытых ран человек получает рану внутреннюю, эмоциональную, но не менее болезненную.

И здорово владеть навыками помощи в подобной ситуации.



Всё это пришло мне в голову, когда я узнала о проекте "Совсем не страшная книга".

Проекте, который вырос из идеи создать хотя бы адекватную брошюру, которая будет попадать в руки людям со страшными диагнозами и их близким.

Хотя бы жгут на эмоциональную рану…

И вот этот жгутик вырос с полноценную качественную повязку. Которую здорово иметь в своей эмоциональной аптечке.



В книге собрано множество реальных историй из наших с вами реалий (и я благодарна автору за смелость не только поднять эту тему, но и пропустить через себя такой поток сложных эмоций).

В книге освещены самые разнообразные опции и варианты, но ни один из них не выделен как приоритетный или предпочтительный, выбор остается за нами.

Можно понять и представить себя на месте человека, нуждающегося в помощи, узнать, что невыносимо слышать и получать, а что наоборот поддерживает, в чем есть нужда...

Это первый адекватный всесторонний источник информации о смерти и тяжелых диагнозах.





Я поддержу этот проект и призываю вас сделать то же, потому что это касается каждого и нас.

Потому что я хочу, чтобы эта книга была доступна в больницах и диспансерах.

И ещё потому, что мне мечтается, что это первый шаг к тому, чтобы в нашей стране люди, получив диагноз, не оказывались одиноки в капсуле ужаса перед необходимостью организовывать всё своими руками, а получали адекватную помощь.

До этого нам ещё, как до неба, но любой путь начинается с первого шага.

Екатерина Ботвинник, образовательная активистка, волонтер ГО "Горизонтали", специально для УП.Жизнь

Титульна світлина PixelsAway/Depositphotos

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