Самоорганізація – наше все: як оригінально провести освітню подію

Люди збираються разом на фестивалі й конференції з кількох причин. Тільки половина з цих причин утилітарна й дуже зрозуміла, а друга половина якраз про відчуття.

Сферу, яку досить нещодавно почали вважати важливою і значущою, а раніше презирливо уникали й тихо злітати з котушок. Саме з метою профілактики останнього й створюються фестивалі!

Але почнемо все ж із утилітарних цілей.

Обмін досвідом

Чим би ви не захоплювалися, де б не працювали, природно виникає запит на дискусію з людьми з аналогічними пристрастями.

Відвідуючи подібні заходи регулярно, ви закономірно переходите від ролі слухача до ролі спікера. І навчальна мета плавно трансформується в ціль реалізувати потребу поділитися набутим досвідом і отримати заслужене визнання.

Обмін контактами

Звісно, ви вже бачили в інтернеті більшу частину однодумців. Розвіртуалення знайомства є саме по собі радісною подією (за рідкісними винятками). Але й корисний нетворкінг, партнерство та співпрацю ніхто не відміняв!

Обмін контактами в офлайн досі викликає більше довіри. Немає жодних гарантій, що ця перевага офлайну над онлайном триватиме довго, але зараз вона ще явно є актуальною. До того ж, у процесі очного знайомства відбувається певний мозковий штурм, і народжуються нові ідеї, усвідомлення, рішення.

На цьому утилітарна частина закінчується й починається довільна програма.

Ухвалюючи рішення про участь у івенті ви, часто обмірковуєте саме перші два пункти, але зазвичай формують ваше враження про подію та залишаються в пам'яті зовсім не вони, а певні нелінійні ефекти, описані далі.

Простір безпеки

Менше стосується професійних івентів, а більше тих подій, де люди об'єднані якимось інтересом, хобі, способом життя.

Чим би ви не захоплювалися, завжди знайдеться хтось, хто це мимохідь знецінить або засудить: "Фу, вовтузишся цілий день зі своїми радіо-шмадіо, пішов би погуляв як люди", "Ти себе в цих йога-шароварах бачила? Секта у вас там якась"... тощо.

Навіть найсвітліше й назбезнивинніше захоплення зустрічає час від часу подібні реакції як у близьких, так і навіть у незнайомих людей.

Важливо, що потрапляючи на зліт / фестиваль / кемп / конференцію, ви опиняєтеся серед своїх. Вам не доводиться побоюватися, не треба доводити свою правоту. І це дивовижне відчуття базової безпеки всім нам прописане для того, щоб знизити власну тривожність і нарешті розслабитися!

Натхнення і підтримка

Нам усім потрібна енергія, щоб рухатися далі. Людину, яка має надлишок такої енергії, називають натхненною. Ось це паливо в надлишку самозароджується, коли люди зі схожими цінностями збираються разом.

Хімія цього процесу не цілком прозора, як немає і точної рецептури зі створення натхненного простору, але іноді буває достатньо просто зібратись разом, радимо ризикнути і спробувати.

Світлофільтр для трави в чужому саду

У чужому саду, як відомо, трава зеленіша. Стежачи за чужим життям через соціальні мережі, ми часто бачимо лише позитивну сторону медалі, що незмінно призводить до думки: "Ось у них все так добре, а в мене...".

Реальне знайомство та щире спілкування провокує обговорення подібних проблем і больових точок. І тут (на щастя!) з'ясовується, що ідеальної трави немає ні в кого. І обговорення загальної проблематики дуже допомагає згладити гострі кути й істотно додає впевненості в собі.

А тепер розповім про важливе. Справа в тому, що кожна подібна подія вимагає великої праці організаторів.

Вам може здатися, що це дуже просто: зняв локацію, покликав народ, розписав програму та й по всьому. Але повірте, якщо у вас немає досвіду, список необхідних для організації івенту завдань величезний і трудомісткий.

Подія тривалістю 5-7 днів вимагає зазвичай півроку роботи цілої команди волонтерів у режимі декількох годин на день. У всякому разі, так у нас бувало до цього літа.

Улітку 2021 року ми вперше спробували формат абсолютно самоспрямованого івенту у сфері альтернативної освіти.

450 учасників, серед яких більше 200 дітей, об'єднані ідеєю нестандартних освітніх шляхів (альтернативних шкіл, домашнього навчання, відсутністю навчання у звичному сенсі цього слова тощо) зібралися на морському узбережжі і створювали захід для себе самі!

1) Прикрасити локацію? Кожен привозить із собою прикраси, а не покладається на організаторів, які зазвичай самі все готують-розвішують.

2) Скласти програму заходу? Ніхто заздалегідь цього не робить, спікерів не запрошує, не обговорює з ними умови, не організує їм логістику.

Натомість кожен учасник за бажанням може стати спікером. Для цього слід просто прикріпити листочок із темою на сітку програми й чекати у відповідний час тих, кому цікаво послухати чи взяти участь.

3) Потрібна допомога чи є запитання? Немає стійки інформації, де чергує волонтер, котрий не спав уже три доби. Натомість є спільний чат і живі люди навколо, до яких можна звернутися.

4) Прибирати сміття? Ніхто не наймає спеціального працівника, а всі ми разом, включаючи дітей, не проходимо повз сміття, а прибираємо його, бережемо простір, у якому живемо.

І так далі за всіма пунктами.

У результаті відбулася чудова подія, у програмі не було вільних місць, учасники фесту стали його ж творцями й господарями, ніхто на мав докладати надзусиль. А головне – фестиваль вийшов абсолютно безкоштовним для учасників!

Ми всі заплатили рівно стільки, скільки заплатили би, просто орендувавши будиночок на базі відпочинку на морі без жодного фестивалю.

Беріть на замітку! Якщо ви давно хотіли зібрати однодумців, але побоювалися брати на себе роль організатора, можна запропонувати всім самоорганізуватися!

Головне – довіритися людям і як слід поледарювати в найкращому сенсі цього слова!

Катерина Ботвинник, освітня активістка, співзасновниця "Боже, вільна школа", спеціально для УП.Життя

Фото надала авторка

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