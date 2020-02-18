7 мифов о сборе денег на благотворительность. Опыт работы с фандрейзинг-платформой

Если вы занимаетесь достойным делом и чувствуете потенциал получить поддержку небезразличных благотворителей, вы наверняка не один раз поглядывали, как красиво растут цифры в чужих фандрейзинговых кампаниях на разных платформах и задумывались о том: а не встать ли вам на этот путь…

Вот честный и довольно структурированный фидбек проекта, прошедшего 80% этого пути.

Наша история с фандрейзингом началась не с вдохновения, а с беды.

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Беды, которую мы не смогли вытянуть своими силами.

Мы сделали "другую школу" без расписания, парт, оценок и унижения, школу для детей и взрослых.

Мы начали этот проект потому, что дети сами пришли к нам с этим запросом. Так уж встали звезды, что мы прислушались и не отмахнулись (а такое бывает с нами, как и с любыми другими родителями).



Мы своими деньгами, усилиями и во многом своими руками выстроили для этой школы дом.

Дом полный счастья, вдохновения, взаимоуважения и осознанного развития, где каждый вправе решать, что для него действительно важно, где все правила и законы выработало само сообщество (ученики, учителя и родители), где самооценка и уверенность в себе зиждется на неоспоримом факте твоей значимости, гарантии того, что твой голос будет услышан, вне зависимости от возраста.

А потом был пожар.

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Дом сгорел. И у нас не было никаких шансов выбраться из этого своими силами. Мы стучались во все двери и просили помощи везде, где только могли.

Мы получили невероятное количество поддержки от друзей. Но этого не хватило на то, чтобы с голого фундамента выстроить новый дом.

Дом – это очень много денег и сил. Мы теперь знаем это не по наслышке… Дважды ))))

И вот, три месяца назад мы решились опубликовать проект на фандрейзинговой платформе.

Конец предыстории. Время развенчания мифов!

Миф 1. Деньги будут капать сами

Не будут. Нигде не ходят неизвестные толпы благотворителей, которые только и рыскают в поисках проектов с неизменным вопросом в голове: "А кому бы помочь?". Это, как единороги, существа мифические.

Оговорка: нам повезло встретить одного такого человека и это было, как в сказке! Этот человек поддержал почти 200 проектов и ему низкий поклон за то, что он стал исключением из этого правила.

С максимальной вероятностью вы будете лично знать каждого, кто сделал взнос, максимум через одно рукопожатие. Лучи расходятся именно от вас, крайне мало их приходит из космоса.

Миф 2. Главное опубликовать проект, а там как-то пойдёт

Не пойдёт. Публикуя проект, рассчитывайте ваши силы, время и ресурс психологической устойчивости.

Освободите себя, потому что вас ждет пусть парт-тайм, но ежедневная работа по коммуникациям.

Вам предстоит:

🗒 Писать ежедневно тонны личных сообщений всем своим друзьям и знакомым. Выступать в роли просителя некомфортно, ежедневно вам предстоит преодолевать микро-барьер, каждая первая буква в месседже и каждое нажатие кнопки "отправить" дается с усилием.

Это может компенсировать только очень искренняя благодарность тем, кто вам помогает.

Просьбы вас опустошают, а благодарность наполняет, насладитесь ею, не жалейте времени на то, чтобы отписаться, подумать с нежностью о каждом, кто выделил часть своего бюджета на поддержку вашего проекта.

Вспомните себя на месте благотворителя (это приятно, но это ваши личные деньги, которые не с неба упали!)

Здесь вас ждёт много игнора, принимаете его спокойно, и не думайте о том, что люди, которые вам не ответили, теперь относятся к вам хуже, не рассеивайтесь на эти лишние мысли. Это не так. Проверено)

🗒 Оформлять бесчисленные и трудоемкие заявки на гранты, спонсорскую помощь и т.д.

В этом направлении вас ждёт много отказов. Возможно, вы даже не получите ни одного положительного ответа.

Оцените для себя, возможно, это ресурсоемкое направление для вас не целесообразно.

🗒 Постить регулярные посты в соцсетях и просить перепостов.

Погрузиться в вопросы максимизирования охватов. По максимуму отвечать на комментарии подо всеми материалами о вас.

🗒 Писать и продвигать в качественные СМИ тексты и колонки о проекте.

Чем я сейчас и занимаюсь. И плачу за это полезностью своего опыта, временем, потраченным на то, чтобы его структурировать и оформить.

Ваши тексты не должны быть о вашем проекте, они должны нести в себе реальную пользу для тех, кто их прочтет. Это ваша честная забота о ваших читателях!

🗒 Участвовать во всех возможных конференциях-семинарах-форумах в роли спикера, без гонораров, за возможность рассказать о проекте.

🗒 Организовывать свои оффлайн-ивенты в поддержку проекта.

Этот пункт очень трудоемкий, но он стоит того! Кроме благотворительной составляющей мероприятия, вы получите живую поддержку и сочувствие, глаза в глаза, это подпитает вас!

Миф 3. Это только для стартапов с выгодой для благотворителя

Наш опыт доказывает обратное.

Мы не предлагаем и не обещаем никакой выгоды. Мы просто просим сделать доброе дело.

И каждый раз, каждый день поражаемся людям, которые решаются нас поддержать.

Эти люди лучше, чем мы, мы восхищаемся ими и не устаем обалдевать от того, как нам невероятно повезло с друзьями!

Миф 4. Заберу, сколько смогу собрать, даже 1% лучше, чем ничего

Так не получится. Ставьте реалистичную сумму.

У каждой платформы свои правила, но платформа тратит на вас свой ресурс (кто-то разрабатывает и поддерживает этот продукт, продвигает его, а это совсем недешёвое удовольствие).

Как правило есть некая пороговая сумма, не собрав которую вы не получите своих денег.

Всегда есть вариант доложить до пороговой суммы своими или одолженными деньгами, но вы потеряете с них существенный процент. Имейте это ввиду.

Отталкивайтесь от реальных потребностей и освещайте четко на что вы собираете, будьте честны!

Миф 4. Если не собрать полную сумму, мне ничего не отдадут

Сумма около половины будет уже выдана вам, но процент платформа берет выше, чем за полную собранную сумму.

Например, у нас сейчас 80% и последний шанс побороться за достижение 100%.

Почему?

Потому что страшно представить, как мы отдадим лишние деньги, которые кто-то же нам пожертвовал, а это будет не один десяток людей…

И это нам придется отдать только за то, что нам не хватило духу и сил дотянуть до финиша. Это не честно по отношению к тем, кто помогал нам!

Будьте готовы не покладать рук. Это уже не только ваш личный выбор, это ответственность перед теми, кто вам помогает.

Миф 5. Буду делать это со странички проекта, никто и не узнает, что это я

Безлично будет намного сложнее говорить о сборе средств. Будьте готовы наполнить ваши соцсети просьбами о поддержке.

Некоторое время вы будете выглядеть не всесильным титаном; смиритесь, примите, передайте пламенный привет вашему "эго" и это в итоге сделает вас сильнее и мудрее! Нас ещё не сделало, но явно в планах))))

Ваша страничка будет слегка смахивать на "мы люди не местные", но потом вы наполните её постами о состоявшемся проекте, подарите победу и радость себе и всем, кто с вами теперь в одной лодке, всем, кто поддержал!

Да, победой тоже надо будет делиться. И это гораздо больший кайф, чем может показаться со стороны. Когда ещё так много людей искренне радовались вашим победам?

Миф 6. У нас большая команда, все включатся и проект взлетит

Команда поддержит. Распостранит информацию, и не один раз.

Но доводить это до уровня "размазанной" ответственности не рекомендую. Это не сработает.

У проекта должен быть двигатель: 1-2 человека, которые ежедневно занимаются, горят, живут и дышат этим, каждое утро первым делом заглядывают по ссылке на сбор средств, и не могут спать/есть, если там нет никаких изменений!

Миф 7. То, что я соберу на платформе, то мне и достанется

Тут двоякая история.

С одной стороны вы потеряете процент на комиссии платформы (обычно 10-20% и вам будет очень жалко их отдавать, потому что это существенная сумма!), и налогообложении (зависит от способа получения средств).

С другой стороны, вы получите ряд побочных бонусов. Кто-то переведет вам деньги напрямую, кто-то поддержит вас работой, кто-то поддержит вас или приобретет ваш продукт/услугу в будущем…

Тут есть варианты.

Это только вершина айсберга, но иначе текст будет невыносимо длинным.

Я желаю успеха и сил всем, кто просит поддержки доброму делу.

И, конечно же, призываю всех помочь нам дотянуть до финиша. Если вам был интересен и/или полезен мой текст, ссылка на наш проект ждёт вас с трепетом надежды.

Екатерина Ботвинник, образовательная активистка, волонтер ГО "Горизонтали", специально для УП.Жизнь

Титульна світлина AndrewTovstyzhenko/Depositphotos

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