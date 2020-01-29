Медична допомога на відстані кліка: мета і реалії

Вадим Арістов стратег, лікар, консультант з управління змінами, директор Revival Institute for Future
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29 січня 2020

В січні фіналізувався процес, який неабияк збурив атмосферу святкової розслабленості та сфокусував увагу на охороні здоров’я.

Конкурсний відбір кандидатів на голову Національної служби здоров’я завершився без "сюрпризів".

Очікувано і демонстративно перемогли три кандидати, які вже працюють в НСЗУ.

Нині вони готуються до зустрічі з прем’єр-міністром, за яким і буде остаточне рішення, хто ж із цього "шорт-ліста" невдовзі очолить Національну службу здоров’я.

Власне, прем’єр і є тим, хто фактично керує цією ситуацією.

Направду, "шорт-ліст" для прем’єра Гончарука міг легко вмістити і 5 кандидатів. Та комісія зняла всіх "інших", поставивши "нулі".

Мене також зняли із "шорт-лісту", поставивши "0" за стресостійкість.

Від комісії я отримав докори за підняття "неактуальної" для НСЗУ теми інфекційного контролю.

До переможців немає запитань. Вони професіонали і можуть зробити багато для країни.

Втім, за результатами моєї участі у конкурсі на голову Національної служби здоров’я є кілька думок.

Цього разу уряд і президент мали змогу обирати кандидатів з кількох організаційних культур. Могла відбутися конкуренція ідей, програм і поглядів.

Але не наважились.

Або не вистачило часу розібратися у ситуації. Як ставалося і в попередні періоди, на цьому державному конкурсі "перемогла дружба".

Коли створювалась НСЗУ, ми всі були у захваті. Здавалось – величезна фабрика думок, одна-дві тисячі нових людей, окрема оргструктура. Величезний ресурс для творення нового.

Чому ж "на виході" Україна вже вкотре отримала типову державну систему радянського зразку – негнучку, неадаптивну, нешвидку?

Таку, що звично опирається змінам…

До людей, які вірять у неї і вкладають у неї свої сили – питань немає. Проте Едвард Демінг казав, що результат залежить лише на 5% від людей, і на 95% від системи взаємодії.

Побачивши, які запитання цікавили конкурсну комісію, роблю висновок – НСЗУ бачать звичайною філією держказначейства. З усіма корупційними ризиками.

На жаль, не інтелектуальним центром. І не структурою, яка працює інакше за старі державні інститути або генерує нові практики чи смисли.

Відчувалося, що шукали не топ-менеджера для перезавантаження цілої медичної галузі, а слухняного виконавця на операційну діяльність.

Основна задача – бігти. Бігти швидше, якомога швидше. Немає часу на компас і покращення техніки бігу.

З умов конкурсу побачив запит не на нову планку результатів, а на консерватизм.

Немовбито нам, як при "совку", згори вже привезли готовий пазл. І результат гарантований – достатньо лише слухняно і методично складати кимось підігнані детальки.

А нічого, що є ще безліч невирішених питань?

Зокрема: що зробити, аби не просто нагенерувати "тарифів НСЗУ", а скласти з цих тарифів систему виживання лікарні.

Далі: як навчити менеджерів лікарні та місцеву владу взаємодіяти з викликами, які радикально відрізняються від попередніх.

І ще низка суттєвих трансформацій, без вирішення яких реформа "не піде".

При розгортанні теоретичної медреформи у практичному українському середовищі безумовно виникнуть прогалини. І для заповнення цих порожнеч знадобиться щось принципово нове. Тому зміни підходів – не уникнути.

Є такий термін – "емерджентність" системи – поява "нового" у процесі діяльності та отримання досвіду. Але для цього потрібно буде мислити й діяти інакше, гнучко і новаторськи.

Стверджую це як керівник незалежної організації, яка повсякденно вирішує питання невизначеності та керування ризиками у зонах нового.

Наш хліб – стратегії, аналітика, трансформації. Хоч це і дивно для України, але нам за інтелектуальну працю платять і наш консалтинг має попит в 11 індустріях – не тільки в охороні здоров’я.

Ми покладаємось не тільки на свій фултайм-офіс і методики, але й на мережу отримання експертизи з місць її утворення. Зібрали в Advisory Board практиків бізнесу і авторів визначальних урядових кейсів.

Щодо охорони здоров’я – в нас нетворк в з 70+ іноземними зірками і майже зі всіма національними лідерами думок. З усіма рангами клінік. Їздили всією Україною, латали діри медреформи для забезпечення роботи лікарів-практиків у районах і областях. Тому знаємо ситуацію з усіх сторін. І розуміємо кожного, хто працює задля здоров’я людей.

У 2015 році разом з віце-губернатором Одеської області Марією Гайдар ми, практично, створили "НСЗУ обласного рівня": запускали сплату за пролікований випадок для інфарктів і "хірургічної сімки".

А ще в 2012 році експерти нашого Інституту – власники медичного асістансу – створили "НСЗУ комерційний", який щомісяця керує мільйонами медичних транзакцій для добровільного медстрахування.

Головна мета таких трансформаційних проєктів – щоб кожен український пацієнт був застрахованим державою.

Аби в частині первинної, екстреної меддопомоги та у складних клінічних випадках все було повністю сплачено, – і більше ніяких фінансових катастроф родин, коли через хворобу люди втрачають все.

Для цього, насамперед, потрібно:

(для перегляду карток скористайтеся стрілочками)

За освітою я лікар. В фармацевтичних і медичних корпораціях не працював. Тендерів не проводив. Хабарів не брав. Все, що заробляю – вкладаю у знання і команду.

Окреслена вище стратегія – задля кращого сервісу для кожного пацієнта в Україні. Медична допомога на відстані прогулянки, дзвінка, одного кліка – ось моя мета.

Я вважаю, що зараз є ідеальний час для змін.

По-перше, медична реформа розпочалася, закон прийнятий, НСЗУ створено – за це можна подякувати Уляні Супрун і її команді.

По-друге, почалася нова ера людяного державного управління, яким президент Володимир Зеленський прибрав перегини Супрун.

Тепер можна залучати лікарів до колегіального творення політики охорони здоров’я. Те, що отримаємо в результаті – вартує покладених зусиль.

І нехай моя спроба послужити країні не закінчилася тріумфом цього разу. Але це гарний досвід.

Буду надалі працювати для клієнтів Revival Institute for Future. Надалі допомагатиму клінікам адаптуватись до викликів сьогодення.

Пропонуватиму повний аутсорс маркетингу і спецпроектів покращення менеджменту. Не тільки в медицині.

Коли я навчався в Америці, в мене була мудра керівниця. Вона казала: що б ти не робив – головне думка про тебе третіх сторін. Тих, які знають твою роботу.

Вдячний всім, хто мене підтримував усі ці дні. Завдяки вам відбулося неймовірне – мене не зняли до початку, як минулого разу. Навпаки. Озвучені ідеї і сценарії гуманізації охорони здоров'я помітив весь політикум.

Коли у нас таке бувало, щоб професіоналів чули політики? Це "чорний лебідь". Хоч поки він і здається гидкім каченям.

Вадим Арістов, стратег, лікар, консультант з управління змінами, директор Revival Institute for Future, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина joekasemsarn.gmail.com/Depositphotos

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