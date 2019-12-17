Ще два топ-менеджера звільнилися з МОЗ. Цього разу заступниця Скалецької та глава ЦГЗ

З Міністерства охорони здоров’я звільняються високопосадовці.

Заступниця міністра охорони здоров’я Младена Качурець написала, що йде за власним бажанням.

Заступниця міністра охорони здоров’я Младена Качурець звільняється

"Я вірю в те, що українці заслуговують на життя в країні, де медична освіта – це цінність, а не товар, де людей лікують лікарі, які знають, вміють і хочуть допомагати пацієнтам та відповідають за свою діяльність, де медичні працівники мають всі можливості для саморозвитку і обміну досвідом з колегами по всьому світу.



Маю намір продовжувати працювати над втіленням ідей, що лежать в основі трансформації системи. Але не в цьому складі МОЗ.

Прийняла рішення про відставку. Відповідну заяву подано керівництву", – йдеться у її пості.

Младена Качурець раніше була радницею в.о міністра охорони здоров'я Уляни Супрун та керівницею медичного сектору Офісу ефективного регулювання.

Вона пропрацювала у міністерстві трохи більше трьох місяців.

У пості про звільнення Младена Качурець зазначає, що колись погодилася на цю посаду, "бо була переконана, що нове політичне керівництво міністерства, як і було задекларовано перед журналістами, прийме естафету трансформації охорони здоров’я та спільно із сильною командою держслужбовців продовжить втілювати заплановане".

Чиновниця каже: розуміла, що буде спротив та критика, але сподівалася, що Зоряна Скалецька, яку вона знала зі студентських років як викладачку і експертку з медичного права, також "розуміє необхідність приймати часом непопулярні, але потрібні рішення, усвідомлює важливість командної роботи".

"Однак вже з перших днів після призначення стало зрозуміло, що про командну роботу та формування спільної політичної позиції не йдеться.

Всі спроби ініціювати налагодження такої роботи, зібратися разом з командою заступників та керівниками підрозділів МОЗ, визначити стратегічне бачення, обговорити ключові політичні рішення та курс – щоб кожен в Міністерстві розумів мету і логіку тих чи інших кроків – ігнорувалися або блокувалися", – пише Младена.

Також про своє звільнення повідомив генеральний директор Державної установи "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Володимир Курпіта.

Це він зробив на своїй офіційні сторінці у Facebook.

Володимир Курпіта

"Нарешті це сталося. Міністр прийняла мою заяву про звільнення за власним бажанням і цей тиждень мій останній", – повідомив він.

Курпіта уточнив, що основна причина рішення "відсутність діалогу щодо подальшого місця Центру та його ролі як координуючої структури Громадського здоров’я".

"Два останні роки ми фокусувалися на підвищенні відповідальності громадян та місцевої влади за здоров'я, оскільки громадське здоров'я має базуватися на постійному діалозі між ключовими гравцями та секторами економіки, які впливають на здоров'я.

Натомість озвучено бажання створити мережу установ контролю за захворюваннями та розвивати одночасно регіональні центри громадського здоров'я. Мені видається, що це подвійне трактування – хибне.

Тому прийняв рішення дати новій політичній команді можливість втілити їх задуми", – зазначив чиновник.

Це вже третє та четверте гучні звільнення з МОЗ.

25 листопада заяву на звільнення написав голова Національної служби здоров'я Олег Петренко. Його відставку уже прийняв уряд.

Олег Петренко пояснив своє рішення розбіжностями в цінностях та відсутністю стратегічного бачення у нової політичної команди МОЗ.

З цим же формулюванням 6 грудня про свій намір звільнитися з МОЗ оголосила також керівниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко.

Вона піде з Міністерства охорони здоров’я практично з усією своєю командою. Мова про майже 10 працівників.

У своєму пості Младена Качурець також розповідає цікаві подробиці з роботи МОЗ.

Наприклад, вона каже, що "до цього часу відсутній затверджений наказом розподіл обов’язків між заступниками".

"Без розподілу обов’язків ніхто з заступників не має можливості повноцінно реалізувати свої повноваження та працювати на результат, приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність.

Одночасно з діяльністю заступників, певні паралельні завдання могли ставитися радникам в обхід заступників, а після скасування інституту радників – тим же людям, але вже без відповідного статусу. Проведено численні зустрічі з цілеспрямованим залученням діячів, які "дореформували" українську медицину впродовж 25 років до стану, який ми спостерігали до початку реформ.

Домовленості з теперішнім "самопроголошеним" керівництвом Одеського медуніверситету є чітким сигналом, що держава в особі МОЗ схвалює будь-які, навіть рейдерські, методи боротьби за керівництво університетом і розпил державних коштів, а не відстоює позицію відновлення правового порядку та притягнення до відповідальності осіб, які зухвало порушують закон. І це в умовах задекларованого президентом та урядом курсу на боротьбу з рейдерством", – зазначила заступниця Зоряни Скалецької.

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