Зупинитися, щоб знайти сенс, для чого рухатися далі. Історія з власного досвіду

Постійний рух, драйв, проєкти, клієнти, нові завдання, виклики, адреналін…
В якийсь момент розумієш, що бігаєш по колу, але зупинитися не можеш. Страшно. Бо звикла до постійної зайнятості, яка доведена до автоматизму.
Далі є декілька шляхів: повне вигорання і кардинальні зміни, які не заради, а проти.
Але ж я люблю свою роботу, а працювати з охороною здоров‘я вважаю своїм покликанням?
Залишити все як є, але все складніше приймати рішення, робити все на автоматі, заражати цим "вірусом" команду і людей навколо. Або ж зупинитися, взяти тайм-аут…
Я обрала третій шлях.
Дослідження свідчать, що 30% українців страждають від психічних розладів протягом життя, 2,8 млн українців живуть з психічними розладами.
Працюючи з темою психічного здоров‘я в рамках проекту "Психічне здоров’я для України", та заглиблюючись у вивчення причин та наслідків, а також зіштовхнувшись з немалою кількістю випадків з близькими людьми та колегами по роботі, коли вигорання, депресія та інші психічні розлади стають частиною життя, зробила висновок: щоб бути корисною для інших людей, треба розпочати з себе.
Не запускати, а зупинятися, щоб краще пізнати себе.
Мої спостереження і деякі висновки з майже двомісячного саббатікалу:
1. Коли є звичка все планувати завчасно, мати розпланований день, тиждень, місяць, варто спробувати відмовитися від планування.
Плисти за течією, більше рефлексувати і не намагатися заповнити весь день обов‘язковими справами, зустрічами з усіма, з ким не встигла зустрітися протягом останніх років.
Спочатку дуже складно, але далі ритм стає спокійнішим, зустрічі комфортніші, тиша нестрашною.
2. Робота не завжди має бути з тобою в телефоні, в різноманітних месенджерах і в соціальних мережах.
З цим складніше, але можливо, коли є найкраща команда і клієнти, які довіряють і поважають вибір.
Пошта у мене є, бо відмовитися від перегляду її декілька разів на день я не змогла, але там не було що читати, оскільки я виключена з усіх переписок. Це допомагає розвивати довіру і заспокоїтися в якийсь момент.
3. Необхідність підтримки і прийняття.
У мене з’явилося відчуття сорому: "Як всі працюють, а я ні? Тут треба допомога, а я ніби поза процесом. Як можна собі дозволити відпочивати, коли стільки роботи?".
Розмови з рідними, які підтримають і направлять, допомагають.
Але головне розмова з собою щодня. З пошуком відповіді на одне запитання: "Ти ж не забула для чого ти це робиш?"
Стає легше.
4. Книги.
Читати, насолоджуючись процесом. Не вночі, щоб переключитися, а з повним включенням в процес і в текст.
5. Навчання.
Час для пізнання нового для себе і для майбутніх проектів.
Я проходжу онлайн-курс Єльського університету на Coursera "Наука про добробут".
Важливо бути тут і зараз, насолоджуватися моментом і вчитися дякувати за кожен прожитий день, за людей, які поруч, за усмішку.
Домашнє завдання: щодня ввечері 15 хв рефлексії, які моменти за день були моментами істини (рекомендують протягом дня робити фото цих моментів, щоб було легше ввечері їх відтворити в пам‘яті); і за що хочеться подякувати, глибоко, по-справжньому.
А ще сон, медитація, вчитися віддавати і насолоджуватися цим. Важливо почати і формувати звичку. Працюю над цим.
6. Догляд за здоров’ям.
Повна перевірка стану здоров’я, необхідна терапія, впровадження нових методів контролю.
"Люди сідають у швидкі поїзди, але вони вже самі не розуміють, чого шукають. Тому вони не знають спокою і кидаються то в один бік, то в інший ... І все марно", – "Маленький Принц", Антуан де Сент-Екзюпері.
Деколи просто треба зупинитися, щоб знайти сенс для чого рухатися далі.
Наталя Ольберт-Сінько, керуючий партнер агенції Be—it Health & Social Impact, спеціально для УП.Життя
Титульна світлина Alpegor6/Depositphotos
Вас також може зацікавити:
Це не просто стрес. 3 критичні ознаки емоційного вигорання
Як пережити вигорання на роботі й знайти час для відпочинку. Пояснюють експерти
Тест на емоційне вигорання: перевірте, чи не потрібно вам у відпустку
Як попередити або подолати емоційне вигорання – 4 поради психолога
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.