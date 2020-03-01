Зупинитися, щоб знайти сенс, для чого рухатися далі. Історія з власного досвіду

Наталя Ольберт-Сінько керуючий партнер агенції Be–it Health & Social Impact
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1 березня 2020

Постійний рух, драйв, проєкти, клієнти, нові завдання, виклики, адреналін…

В якийсь момент розумієш, що бігаєш по колу, але зупинитися не можеш. Страшно. Бо звикла до постійної зайнятості, яка доведена до автоматизму.

Далі є декілька шляхів: повне вигорання і кардинальні зміни, які не заради, а проти.

Але ж я люблю свою роботу, а працювати з охороною здоров‘я вважаю своїм покликанням?

Залишити все як є, але все складніше приймати рішення, робити все на автоматі, заражати цим "вірусом" команду і людей навколо. Або ж зупинитися, взяти тайм-аут…

Я обрала третій шлях.

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Дослідження свідчать, що 30% українців страждають від психічних розладів протягом життя, 2,8 млн українців живуть з психічними розладами.

Працюючи з темою психічного здоров‘я в рамках проекту "Психічне здоров’я для України", та заглиблюючись у вивчення причин та наслідків, а також зіштовхнувшись з немалою кількістю випадків з близькими людьми та колегами по роботі, коли вигорання, депресія та інші психічні розлади стають частиною життя, зробила висновок: щоб бути корисною для інших людей, треба розпочати з себе.

Не запускати, а зупинятися, щоб краще пізнати себе.

Мої спостереження і деякі висновки з майже двомісячного саббатікалу:

1. Коли є звичка все планувати завчасно, мати розпланований день, тиждень, місяць, варто спробувати відмовитися від планування.

Плисти за течією, більше рефлексувати і не намагатися заповнити весь день обов‘язковими справами, зустрічами з усіма, з ким не встигла зустрітися протягом останніх років.

Спочатку дуже складно, але далі ритм стає спокійнішим, зустрічі комфортніші, тиша нестрашною.

2. Робота не завжди має бути з тобою в телефоні, в різноманітних месенджерах і в соціальних мережах.

З цим складніше, але можливо, коли є найкраща команда і клієнти, які довіряють і поважають вибір.

Пошта у мене є, бо відмовитися від перегляду її декілька разів на день я не змогла, але там не було що читати, оскільки я виключена з усіх переписок. Це допомагає розвивати довіру і заспокоїтися в якийсь момент.

3. Необхідність підтримки і прийняття.

У мене з’явилося відчуття сорому: "Як всі працюють, а я ні? Тут треба допомога, а я ніби поза процесом. Як можна собі дозволити відпочивати, коли стільки роботи?".

Розмови з рідними, які підтримають і направлять, допомагають.

Але головне розмова з собою щодня. З пошуком відповіді на одне запитання: "Ти ж не забула для чого ти це робиш?"

Стає легше.

4. Книги.

Читати, насолоджуючись процесом. Не вночі, щоб переключитися, а з повним включенням в процес і в текст.

5. Навчання.

Час для пізнання нового для себе і для майбутніх проектів.

Я проходжу онлайн-курс Єльського університету на Coursera "Наука про добробут".

Важливо бути тут і зараз, насолоджуватися моментом і вчитися дякувати за кожен прожитий день, за людей, які поруч, за усмішку.

Домашнє завдання: щодня ввечері 15 хв рефлексії, які моменти за день були моментами істини (рекомендують протягом дня робити фото цих моментів, щоб було легше ввечері їх відтворити в пам‘яті); і за що хочеться подякувати, глибоко, по-справжньому.

А ще сон, медитація, вчитися віддавати і насолоджуватися цим. Важливо почати і формувати звичку. Працюю над цим.

6. Догляд за здоров’ям.

Повна перевірка стану здоров’я, необхідна терапія, впровадження нових методів контролю.

"Люди сідають у швидкі поїзди, але вони вже самі не розуміють, чого шукають. Тому вони не знають спокою і кидаються то в один бік, то в інший ... І все марно", – "Маленький Принц", Антуан де Сент-Екзюпері.

Деколи просто треба зупинитися, щоб знайти сенс для чого рухатися далі.

Наталя Ольберт-Сінько, керуючий партнер агенції Be—it Health & Social Impact, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Alpegor6/Depositphotos

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Наталя Ольберт-Сінько

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