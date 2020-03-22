5 психологических проблем, которые способны усугубить панику вокруг коронавируса

Спартак Суббота психотерапевт, науковий керівник "Інституту когнітивного моделювання"
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22 березня 2020

В Украине трехнедельный карантин с целью предупредить распространение в стране коронавируса. 

Несмотря на превентивные меры, организованные властями и небольшое количество зараженных, среди населения начинает сеяться паника. 

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В своем обращении к народу президент Владимир Зеленский сказал, что вирус паники страшнее коронавируса и я в этом с ним совершенно солидарен.

Подобная паника, которая сейчас наблюдается у жителей нашего государства, может привести к усугублению психологического состояния его подавляющего большинства.  

Рассмотрим основные проблемы, с которыми мы можем теперь столкнуться.

Нарушение социализации

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Боязнь общаться с окружающими может осложнить нашу социализацию, снизить социальные контакты. 

Что в результате может привести к тому, что многие, и без того не очень активные люди, станут еще более замкнутыми.

Что делать: Предлагаю кооперироваться в небольшие группы и проводить время онлайн. 

Организовывать книжные клубы, чемпионаты по настольным играм, разные опросы, кинопросмотры. 

Также можно проводить социальные мероприятия и встречи, собираясь маленькими группами людей без признаков инфекционного заболевания.

Депрессия

Дело в том, что ресурсная активность, которая важна для того чтобы депрессии не было, резко снизится у большинства людей, не обладающих достаточными  альтернативными внутренними ресурсами (религиозными, литературными, хобби и увлечениями). 

Данная ситуация вызовет усугубление ситуации, и невозможность пользоваться ресурсами в последствии.

Что делать: Обязательно ежедневно проходить 10 тысяч шагов. 

Полезными также будут все советы по социализации, которые я озвучил выше. Это тоже будет засчитываться как поведенческая активация. 

Также рекомендую занятия спортом в домашних условиях, растяжкой, йогой, упражнениями с собственным весом. Хотя бы по минимуму проявлять физическую активность.

 

Усугубление тревожных расстройств

Негативная интерпретация нейтральных симптомов в организме, приводит к тому, что человек начинает "гуглить" эти симптомы, изучать самостоятельно симптоматику коронавируса. 

Все это может ухудшать психологическое состояние многих людей и приводит к панике тех, кто достаточно чувствителен к таким расстройствам тревожного спектра, как ипохондрия. 

Я бы рекомендовал не пытаться лишний раз искать в интернете какие-то симптомы, а напрямую интересоваться у специалистов.

Что делать: В первую очередь не гуглить симптомы!

Изучите статистику и оцените все реальные риски и варианты развития событий. 

Помните, что при соблюдении всех правил гигиены и самоизоляции этот вирус не так опасен, каким кажется. 

Все меры, которые сейчас принимаются, созданы не для того, чтобы запугать людей, а чтобы предупредить распространение вируса, особенно в группе риска.

Недостаток осведомленности у населения

Сейчас все повально бегут в магазины приобретать продукты и средства гигиены, которые им не нужны. 

Опыт подсказывает, что товарного дефицита не будет. 

На самом деле это все спекуляции и манипуляции сознанием людей. 

Все необходимые товары вы сможете приобрести в любое удобное для вас время. 

Что делать: Любые симптомы, которые появляются у вас при наличии любого вируса, не интерпретируйте сразу, как негативные. 

Относитесь к этому критически. Помните, что  в течение всей жизни мы болели много раз разного рода заболеваниями и без существования коронавируса, помимо того, многие из нас сталкивались и с более опасными вирусами и с успехом побеждали их. 

Поэтому не воспринимайте угрозу заболеть им, как фатальный факт.

Самосбывающиеся пророчества

Из-за того, что человек тревожится из-за разных заболеваний, у него увеличивается количество гормонов стресса в крови. 

Настолько сильная тревога истощает нервную систему и организм в целом. 

Нарушается кислотно-щелочной баланс, который влияет на клеточный иммунитет и приводит к снижению восстанавливающих ресурсов организма.  

Таким образом, происходят самосбывающиеся пророчества и человек заболевает. 

Все симптомы своей болезни он будет приписывать коронавирусу, чем породит панику у себя в голове и среди окружающих.

Что делать: В настоящей ситуации рекомендую каждому заботиться о своем психическом и физическом здоровье, быть критичными к тому, что происходит вокруг нас и особенно к информации в СМИ. 

Будьте более бдительными и внимательными, занимайтесь своим саморазвитием. 

Ищите альтернативные ресурсные источники и ресурсные активности, поскольку в противном случае качество вашей жизни и ваших близких может резко испортиться. 

Возвращаясь еще раз к обращению Зеленского, процитирую его, что сегодня на первый план должны выйти превентивные меры: соблюдение правил гигиены, которые вкладывались в нас еще с самого детства. 

И это касается не только мытья рук и дезинфекции подручных предметов, не менее важной является "информационная гигиена" и касается она не только новостей о коронавирусе.

Критическое мышление не менее важно, чем мытье рук. 

Основной кризис украинцев не и-за вируса, а эпидемия из-за отсутствия здравого рассудка и критики к происходящему.

Берегите себя.

Спартак Суббота, психотерапевт, научный руководитель, "Института когнитивного моделирования", специально для УП.Жизнь

Титульное фото Nora Black/flickr.com

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