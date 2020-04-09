Міністри Зеленського лишають мільйони пацієнтів без ліків

Понад півтора мільйони пацієнтів із тяжкими діагнозами ризикують залишитись без ліків у 2020 році, бо МОЗ блокує закупівлі.

Заблоковані рекордні майже 10 мільярдів гривень у бюджеті на закупівлю ліків та медвиробів.

Ключові документи не підписувалися 4 місяці.

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І це в час, коли у світі пандемія коронавірусу, дефіцит багатьох ліків, країни стають в чергу на постачання і рахунок іде не на дні, а на години.

Натомість Україна в цю чергу ще навіть не стала.

З листопада 2019 року був готовий документ – перелік ліків і медвиробів для закупівель – і він весь цей час валявся для підпису на столі то в одного, то в іншого міністра.

Зараз він досі не ухвалений урядом.

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Більше того, в міністерстві досі не призначений заступник міністра, який опікуватиметься закупівлями, не працює спеціальна робоча група, без якої закупівлі стоять, – в МОЗ не зроблено нічого для того, щоб пацієнти цього року отримали ліки.



Це означає, що ми не лише не готові лікувати хворих на коронавірус.

Зовсім скоро на додачу до цього в нас не буде чим лікувати мільйони пацієнтів по всій країні: дітей і дорослих з онкологією, пацієнтів із інфарктами, інсультами, туберкульозом, гепатитами, ВІЛ і рідкісними захворюваннями.



Пацієнти навіть розпочали флешмоб "Лікування важких хвороб не можна поставити на STOP".

Вимагають негайно розблокувати закупівлі, інакше тяжкохворі пацієнти ризикують перервати лікування і померти.

Чому ситуація критична?

Закупівельний процес досить тривалий.

МОЗ мав розпочати його ще минулого року, щоб українські лікарні вже найближчим часом могли отримати необхідні препарати і медичні вироби.



В медзакладах і регіонах певний запас ліків є завжди, але хто і скільки зможе протягнути – велике питання.

Наприклад, в Охматдиті можуть закінчитися критично важливі препарати для онкохворих дітей.

120 тисяч ВІЛ-позитивних пацієнтів можуть опинитися без ліків вже за кілька місяців.

Зараз в країні уже закінчуються ліки для них, є регіони, які змушені переводити пацієнтів на більш дороговартісне лікування вже сьогодні.

Всі чекають на державні поставки, яких нема через бездіяльність МОЗ.

Під загрозою опиняються і всі інші тяжкохворі пацієнти, і вся реформа охорони здоров’я загалом.

Адже щоб лікарі могли могли безоплатно лікувати пацієнтів за програмою медичних гарантій, у них мають бути препарати, закуплені за державний кошт.

До чого тут офіс президента?

Відповідальність за провал несе насамперед офіс президента. Саме там весь цей час обирають неспроможних міністрів.

Ці кадрові помилки коштують українському народові надто дорого – людських життів.



Змінні міністри ніяк не могли поділити сфери впливу і встановити свій контроль над закупівлями спочатку через "радників", а потім смотрящих.

Екс-міністерка Зоряна Скалецька просто не підписувала потрібних документів місяцями і оточувала себе радниками із фармбізнесу.



А Ілля Ємець хотів поставити своїх "смотрящих" в незалежну закупівельну агенцію.

Через це блокував будь-яку роботу Державного підприємства "Медичні закупівлі України", погрожував керівнику та вимагав прилаштувати свою "довірену особу".

Новий міністр Максим Степанов на своїй посаді уже майже два тижні, і він досі не зробив того, що повинен був зробити в перші дні – розблокувати закупівлі.

Якщо цього не зробити негайно, нас може чекати гуманітарна катастрофа і тисячі смертей на додачу до втрат від коронавірусу та війни.

Що треба робити негайно





💊 Міністр має негайно призначити відповідального заступника міністра, який буде щоденно керувати процесом закупівель, а не намагатися на них підзаробити.

Без такої людини вся операційна робота в міністерстві стоїть.



💊 В МОЗ має негайно запрацювати спеціальна постійна робоча група з питань закупівель, покликана вирішувати всі поточні питання, затверджувати поставки і документи.

Вона не збиралася вже більше місяця, закуплені ліки заблоковано і вони не можуть потрапити в українські лікарні.



💊 Кабмін має в найкоротші терміни ухвалити переліки ліків та медвиробів на закупівлю в 2020 році, а МОЗ – обрати міжнародні організації для закупівель та залучити ДП "Медичні закупівлі України".

На вулиці квітень, закупівлі 20-го року ще навіть не почалися, а вони займуть багато місяців!



💊 МОЗ повинен терміново сформувати та подати в Мінфін бюджетні паспорти на закупівельні програми, а Мінфін – їх затвердити.

💊 Документи, що стосуються закупівель життєво важливих препаратів, мають надаватися на підпис відповідальному заступнику та міністру якомога скоріше, а необхідні постанови Кабмін має ухвалювати першочергово.

Ольга Стефанишина, народна депутатка від партії "Голос", ексзаступниця міністра охорони здоров’я, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Alexander Itunin/flickr.com

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