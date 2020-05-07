49 запитань до президента щодо медичної реформи

Одразу після звернення президента Володимира Зеленського щодо медичної реформи та перших новин, що на вторинній ланці її фактично зупиняють, у безлічі медичних експертів та пацієнтської спільноти, виникло багато запитань.

Ми всі дуже стурбовані цими новинами.

Ми всі багато зробили, аби ця реформа і зміни, яких ми чекали більше 20 років, нарешті розпочались!

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Тому, всі разом – пацієнтські організації, експерти та активні люди зібрали питання до президента України.

Вони різні, суб’єктивні, але вони всі з’явились тому що, медреформу хочуть зупинити.

Частина суспільства, яка була залучена до втілення та розробки реформи, або просто її підтримує, чекає відповідей.

Вони допоможуть всім і президенту, і паціентам, і лікарям.

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Я наводжу ці питання якими вони є, аби кожен міг зрозуміти, що наразі запитань більше, ніж відповідей.

За реформу болить серце у мільйонів українців, і ми хочемо, аби перш ніж впроваджувати будь-які зміни, ми, пацієнти, та всі, хто вірить у реформу, отримали відповіді на ці запитання.

1. Якщо фінансування лікарень повертається на рівень 2019 року, то чому на психіатрію знов буде виділено 2 млрд гривень, а на інсульти та інфаркти менше?

2. Чому ми, платники податків, пацієнти, повинні оплачувати стіни та ліжка, а не послуги лише тому, що ви намагаєтеся всім сподобатись?

3. Чому ви не заклали більше грошей на медреформу півроку тому і кажете, що це потрібно зробити зараз?

4. Чи є у вас сімейний лікар?

5. Чому медреформа погана, а робота СБУ, прокуратури, ДБР, та АП - ні?

6. Якщо ви захворієте на туберкульоз, погодитеся лікуватись в стаціонарах, які так потрібно зберегти? Чи були ви в тих стаціонарах хоч раз?

7. Чому коли МОЗ закуповує захисні костюми вдвічі дорожче, ви мовчите, а коли виходить сюжет на каналі Медведчука - ви реагуєте?

8. Ви дивились програму "Схеми: корупція в деталях"? Як ви вважаєте, чому корупціонери часів Януковича зараз часті гості в МОЗ?

9. Чому головний лікар туберкульозної лікарні на Закарпатті отримує зарплатню 75 тис грн на місяц в 2019 році, і ви захищаєте його, а не лікарів з зп - 4000 грн?

10. Як ви вважаєте, чому Україна лідер по мультирезистентному туберкульозу в світі і як до цього причетні стаціонари які ви хочете зберегти?

11. А що ви будете робити, коли у вас не вистачить грошей на підвищення зарплат лікарям після відміни 2 етапу медреформи?

12. Вас задовольняє діяльність чинного міністра охорони здоров’я?

13. Чому ви довіряєте в питаннях медичної реформи (експертна група) людям, які уособлюють корупцію?

14. Чому закупівля ліків заблокована з початку року?

15. Як ви вважаєте, чому частина людей думають, що всіма процесами в країні "рулить" Аваков?

16. Чому лікарні продають пацієнтам ліки, що отримали від держави?

17. Чи може медійний негатив через те, що частина лікарень почали отримувати менше фінансування, бути поважною причиною згортати реформи для очільника держави.

18. Чому ви слухаєте головних лікарів, а не пацієнтів?

19. Чому лікарні, які не мають анестезіолога в штаті, претендують на фінансування від НСЗУ як здатні проводити хірургічні операції? Як можна проводити хірургічні втручання без анестезії?

20. Чому головні лікарі перетворили лікарні на свій приватний бізнес, де беруть гроші як з пацієнтів, так й з держави, тобто платників податків?

21. На другому етапі медреформи приватні лікарні розраховували на гроші держави, та вже почали заключати договори з НСЗУ. Як бути з ними, коли вони вже мають необхідну технічну базу для якісного обслуговування пацієнтів?

22. Як найбідніша країна Європи може мати медичну систему, де всі задоволені, відкрийте секрет?

23. Чому я повинен вносити 3000 грн добровільної пожертви при оформлені в лікарню Шалімова?

24. Чому медреформу відміняють ті хто не користується послугами державних лікарень?

25. Чому на 30 млн українців 100 млн карток в лікувальних закладах? Чому ми лікуємо "мертві душі"?

26. Ви кажете що лікарні закривати не можна. Ок. А скільки нам потрібно лікарень і чому? У вас є розрахунки?

27. Ви розумієте що реформи не бувають безболісними? Якщо так, то на що ви сподіваєтесь?

28. Ви комуніст?

29. Вам може бути соромно за втрачений час?

30. Як ви вважаєте карантин допоможе вам уникнути акцій протесту проти згортання реформ біля вашого офісу?

31. Скажіть, а пологи вже не безкоштовні?

32. Велика частина лікарень які готувалися до другого етапу втратить фінансування і звільнять частину медиків. Що ви можете їм сказати?

33. Чому лікарні, які готувалися до другого етапу реформи і фінансово від цього виграли, мають втрачати свої чесно зароблені кошти? Адже зрівнялівка призведе до того, що вони повернуться до старого фінансування.

34. Чому за сім місяців у нас уже третій міністр охорони здоров’я? Чому його не обирають за принципом професійності і компетентності?

35. Хто і за яким принципом обирає міністрів охорони здоров’я? Озвучте прізвища цих людей та їхню компетенцію ухвалювати такі рішення.

36. Хто оцінював медреформу разом з новим керівництвом МОЗ? Озвучте вичерпний список та поясніть, чому саме ці люди мають вирішувати долю цілої країни?

37. Чому МОЗ знову займається закупівлями, якщо це створює додаткові корупційні ризики?

38. Чому утримуються величезні стаціонари, з персоналом та приміщеннями, в яких лікується 5 пацієнтів одночасно?

39. Коли буде вирішене питання медичного канабісу, для наукових досліджень та користування пацієнтами, вирощування та виготовлення лікарських засобів?

40. Чому ви ніяк не відреагували на політичні переслідування керівника ДП "Медичні закупівлі України", які розпочав ще міністр Ілля Ємець і продовжила команда нового міністра Максима Степанова?

41. Якщо у когось з ваших близьких станеться інсульт, ви відправите їх лікуватися до державної лікарні, яка й комп’ютерного томографа не має?

42. Якщо ні, то чому ви хочете відправити туди інших українців?

43. Що ви скажете міжнародним партнерам, які інвестували мільйони доларів у підтримку медичної реформи, у її сталість, у курс на зміни?

44. Міжнародні партнери та донори оцінили реформу первинки в Україні як одну з найуспішніших! Сьогодні ви прислухаєтесь до сумнівних експертів часів влади Януковича та компанії, нехтуючи підтримкою міжнародних партнерів, іміджем України, як країни здатної на ефективні реформи. На чиєму ви боці, пане Президенте?

45. Скажіть чому за час вашої влади ви жодного разу не зустрілись з паціентськими організаціями?

46. Скажіть, а правда що наступною буде відмінено систему Прозорро для держзакупівель?

47. Ви вважаєте себе популістом?

48. Ви вмієти визнавати помилки?

49. Скажіть у вас вистачить хоробрості відповісти на ці питання?

Також ми підготували нашу позицію від пацієнтської спільноти із проханням до президента зустрітись з пацієнтськими організаціями та почути наші аргументи.

Дмитро Шерембей, голова БО "100% Життя", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Professor25/Depositphotos

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