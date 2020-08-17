Як обрати школу для дитини

Державна школа знаходиться прямо у дворі й викладачі там хороші, але класи по 30 учнів, сумні коридори й на індивідуальний підхід розраховувати не доводиться.

Приватна школа – і класи невеликі, і обладнання нове, і харчування якісне, от тільки якщо оплату за навчання відкладати щомісяця в скарбничку, то за чотири роки можна назбирати на однокімнатну квартиру.

Чи може варто обрати кардинально інші варіанти: дистанційне навчання, альтернативні школи, хоумскулінг?

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Перед таким вибором опиняються всі батьки майбутніх, а часто й нинішніх, школярів.

Щоб спростити собі цей вибір прочитайте цей текст, а також скористайтеся безкоштовними порадами тематичного чатбота Наталя, мама й освітянка.

Визначте пріоритети

Перед тим, як почати визначатися з навчальним закладом, варто зрозуміти, чого взагалі нам хочеться від освіти.

Для когось важливо отримати атестат державного зразка та впевненість у тому, що дитина навчатиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти та науки. Це називають академічною освітою.

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Комусь важливий індивідуальний та сучасний підхід, відсутність традиційної системи оцінювання, тісне спілкування з викладачами та акцент на особистісних якостях дитини – тобто психологічний комфорт.

Вніс свої корективи у вибір навчального закладу й коронавірус та карантинні обмеження. Тепер, крім основних факторів, батьки звертають особливу увагу на безпеку.

Зокрема, важлива постійна присутність медиків на території закладу, просторі, провітрюванні та добре обладнані класи, навчання у невеликих групах по 15-20 дітей та дотримання санітарних норм.

Визначення пріоритетів звузить наш вибір.

Так, якщо ви прагнете дати дитині класичну освіту й здати ЗНО на 200 не варто розраховувати на альтернативні школи чи хоумскулінг, чи якщо й так – закладати бюджет на вчителів та репетиторів, які зможуть дати знання в рамках класичної системи.

Якщо ж нам важливіший психологічний комфорт – то краще виключити державні школи, адже ризики булінгу, наприклад, значно вищі саме там.

Якщо в пріоритеті безпека – то чи не варто виключити чи скоротити офлайн активності.

Порахуйте час та гроші

Визначившись з пріоритетами, варто розрахувати бюджет на навчання та свій вільний час.

Ці параметри залежать один від одного: зазвичай ви можете викупити час, делегуючи освітні задачі на няню чи репетитора, або зекономити гроші, взявши частину зусиль на себе.

Перед початком бюджетування відповідаємо на наступні питання: 📌 Скільки буде коштувати школа? 📌 Скільки у нас буде гуртків та скільки коштує кожен з них? 📌 Чи будуть у дитини репетитори? Скільки коштує заняття? Скільки таких занять буде на місяць? 📌 Логістика: чи далеко один від одного знаходяться школа, гуртки та ваш дім? Якщо так – то хто буде відводити дитину? (якщо члени вашої родини – додавайте це в витрати по часу, якщо няня – в витрати по грошам) 📌 Чи потрібно вам включатися в освітній процес? Наскільки глибоко? Порахуйте, скільки в середньому це займатиме часу.

Зекономити витрати можна, обравши школу та гуртки поруч із домом, тоді діти зможуть ходити туди самостійно або ваша дорога займатиме зовсім мало часу.

Ще один лайфхак – об'єднатися з іншими сім'ями, якщо ви живете поряд, та відводити дітей в школу чи на гуртки по черзі.

Гуртки та додаткові курси можна частково чи повністю перевести в онлайн. Тоді відпаде потреба у часі на дорогу, до того ж доступ до знань може покращитись.

Наприклад, математику можна вивчати на платформі – Gioschool.com, а хороша онлайн освіта для старшокласників на Ed-era.com.

Якщо дитина вже освоїла англійську на базовому рівні – додавайте англомовних курсів з Coursera, Iversity, Edx.org, Udacity.

Оберіть формат школи

Яку б школу ми не обирали, ключові фактори:

близькість до дому,

якість освіти та навчальні програми,

колектив вчителів,

контингент.

Але усе це можна знайти в геть різних за своєю суттю школах.

Якщо дитина вже освоїла англійську на базовому рівні – додавайте англомовних курсів

Перед вступом потрібно поспілкуватися з вчителями, зібрати відгуки інших батьків про заклад, оцінити атмосферу в школі та колектив дітей, дізнатись про захоплення майбутніх однокласників та ідеологію керівництва.

Дитина легше адаптується, якщо в її оточення буде багато однодумців зі спільними захопленнями.

Пам’ятаймо, що і в державній і в приватній школі можуть працювати натхненні професіонали, вчитися діти з інтелігентних сімей та бути гармонійна атмосфера.

Кожен формат має свої переваги та свої недоліки, й немає правильних і неправильних варіантів. Але оскільки ми вже визначилися з пріоритетами, розрахували наш бюджет та часові можливості родини, нам буде дещо легше зробити свій вибір.

Умовно школи в Україні можна розділити на п’ять форматів:

Державна школа

💵 Вартість – умовно безкоштовно

⏰ Час – залежить від відстані, але саме державну школу ви скоріше знайдете в пішій доступності.

🎓 Академічні знання – дитина навчатиметься за програмою, затвердженою МОН та гарантовано отримує атестат державного зразка.

🛡 Безпека – може бути велика кількість дітей у класах. З іншої сторони на території постійно присутній медперсонал, а вказівки МОЗ та МОН виконують ретельніше.

❤️ Психологічний комфорт – підвищений ризик булінгу, часто відсутній індивідуальний підхід до учнів.

Найбільшою перевагою державних шкіл є доступність. Їх можна знайти просто біля дому. По бюджету – це теж один з кращих варіантів.

З явних недоліків – у державних школах багато дітей в класі. Це збільшує ризик ГРВІ та булінгу, загрожує нестачею кисню в класах, відсутністю індивідуального підходу й виснаженістю вчителів.

Також може з’явитися потреба у додаткових заняттях. Навіть у найкращій школі можуть бути слабкі вчителі з деяких предметів.

Приватна школа

💵 Вартість – від 10 до 30 тисяч грн/місяць.

⏰ Час – залежить від відстані, краще обирати найближчий з домом заклад.

🎓 Академічні знання – приватні школи зазвичай мають ліцензії, тож дитина навчатиметься за програмою, затвердженою МОН, а після випуску гарантовано отримує атестат державного зразка.

🛡 Безпека. Навчання відбувається в невеликих групах – до 15-20 учнів, що зменшує ризики вірусних інфекцій, а про безпеку дбають медичні працівники та охоронці, що знаходяться на території.

❤️ Психологічний комфорт – зазвичай в колективах підтримується хороша атмосфера, конфліктні ситуації розбирається, існує індивідуальний підхід.

Приватні школи – це комбо із психологічного комфорту та фізичної безпеки дитини, економії батьківського часу та комфортних умов для навчання, підбору найкращих вчителів.

Часто приватні школи організовують шатли й дітей возять від дому до школи й навпаки. Також організовані додаткові гуртки й активності. Таким чином ви вже можете не займатися додатковими знаннями, а проводити вільний час виключно для більш глибокого спілкування з дитиною.

Недолік приватного навчання – вартість. До того ж сам факт приватності не завжди говорить про якість школи, тож етап вибору все рівно залишається.

Професійна дистанційна школа

💵 Вартість – від 500 грн/місяць.

⏰ Час – вимагає залученості батьків або додаткових занять з родичами, репетиторами чи в гуртках.

🎓 Академічні знання – зазвичай діти здають програму екстерном в звичайній школі.

🛡 Безпека – заняття проходять вдома, що гарантує безпеку, захист від можливих захворювань й вірусів

❤️ Психологічний комфорт – залежить від атмосфери вдома.

Дистанційні школи бувають трьох типів: з відео уроками, з живими уроками та комбіновані.

В другому і третьому типі діти приєднуються до занять за графіком у визначений час.

Перевагою такої форми навчання є темп, який задає школа та всі учні за ним рухаються.

Перевагою першого типу є абсолютна свобода у навчанні, можливість подорожувати, планувати відпочинкові та навчальні періоди.

Такий формат доступний як в державних, так і в приватних закладах. Список державних шкіл з дистанційним навчанням від МОН можна знайти тут.

Альтернативна школа

💵 Вартість – від 3 тисяч грн/місяць.

⏰ Час – вимагає вищої залученості батьків, ніж в державних та приватних школах, тому варто економити час на логістиці та обирати заклад ближче до дому.

🎓 Академічні знання – в більшості не мають офіційної акредитації та не атестують учнів самостійно, а звертаються до послуг екстернату, тож варто готуватись до додаткових тестів та оцінювань.

🛡Безпека – заняття проходять в невеликих групах – до 15-20 учнів. З іншого боку приміщення можуть не відповідати санітарним та протипожежним нормам.

❤️ Психологічний комфорт – можливість самостійно обирати навчальні предмети, працювати за індивідуальним планом, домашня атмосфера та індивідуальний підхід.

Головна перевага альтернативних шкіл – велике розмаїття змісту та форм навчання, доступна ціна та можливість впливати на навчальний процес.

Програми в альтернативних школах дуже сильно відрізняються. Велика значення має особистість засновника школи. Дуже важливо поспілкуватися особисто й зрозуміти, чи збігається ваше бачення й філософія навчання з його уявленнями про це.

Альтернативна освіта не завжди підтримується державою, тому програми, безпека, атестація – лишаються на вашій особистій відповідальності.

Хоумскулінг

💵 Вартість – від 500 до 30 000 грн/місяць (залежить від залученості батьків та кількості репетиторів, гуртків, нянь тощо)

⏰ Час – навчання проходить вдома, не потрібно шукати час та продумувати логістику, але потребує значної включеності батьків.

🎓 Академічні знання – зазвичай діти здають програму екстерном в звичайній школі.

🛡 Безпека – заняття проходять вдома, що гарантує безпеку, захист від можливих захворювань й вірусів

❤️ Психологічний комфорт – залежить від атмосфери вдома.

Хоумскулінг – це нестандартний підхід до навчання, який вчить дітей вмикати творчість, креативно вирішувати найпростіші задачі та передбачає високий рівень відповідальності.

В сучасному світі, де все більше активностей проходять в онлайні, оволодіти самодисципліною та талантом самонавчання – одне з ключових умінь.

Основний недолік – вимагає глибокого залучення батьків та додаткової соціалізації.

У соцмережах існує ряд груп для спілкування хоумскулерів. Приєднавшись до них легко бути в курсі трендів, отримувати допомоги та ділитися досвідом.

Облаштуйте гуртки й додатковий вільний час

Тепер останнє – гуртки та додаткові заняття. Їх ми додаємо так само спираючись на грошові та часові можливості родини.

При виборі керуємось зацікавленістю дитини, загальним настроєм у колективі, близькістю до дому та школи.

Якщо ми обмежені в бюджеті та часі – розглядаємо дистанційні курси та гуртки. На щастя, зараз вже є такі можливості.

Англійська

Англійська в пріоритеті. Вона дозволить дитині почуватися впевнено та бути конкурентоспроможною.

Обираючи школу англійської поекспериментуйте з форматами (онлайн чи офлайн), відвідайте кілька курсів, ознайомтеся з відгуками.

Найкраще пошук розпочинати вже у серпні, бо більшість занять стартують 1-15 вересня, а групи формуються протягом всього літа.

Обов'язково переконайтеся, що групи формуються відповідно до віку та рівня знань дитини і такі заняття базуються на спеціальній програмі, а викладачі, що їх проводять проходять необхідні тренінги та володіють методиками викладання. Щоб отримати таку інформацію варто просто задати це питання консультанту школи.

Дуже важливо, щоб дитині підійшла методика викладання, викладацький склад, навчальні матеріали були актуальними та цікавими дитині.

Деякі школи розробили власні навчальні платформи, які роблять навчання цікавим і результативним, а також потребують меншої залученості батьків у процес.

Окремо варто придивитися до розмовних програм та міжнародних спікінг клубів. Обрати курси можна, наприклад, тут: englisher.com.ua/english-courses.

При найменшій можливості додайте хоча б одну спортивну секцію

Спорт та фізичний розвиток

В більшості випадків діти зараз не добирають фізичної активності.

Особливо це питання стоїть для сімей, які обрали домашній формат навчання – сидіння в одній кімнаті значно скорочує час, але не кращим чином впливає на фізичну активність.

Щоденні прогулянки парком щонайменше 1 год в день є обов'язковими. Урізноманітнити їх можна грою у бадмінтон, фрізбі, петанк чи іншими сімейними іграми.

При найменшій можливості додайте хоча б одну спортивну секцію з відвідинами хоча б 2-3 рази на тиждень, адже крім фізичного розвитку спорт також розвиває витримку, дисципліну, відповідальність.

Хоббі та додаткові гуртки

Важливо оптимально скласти графік та навантаження дитини й комбінувати різні типи та формати освітніх послуг.

Наприклад, якщо дитина ходить в школу щодня, то мовні курси можна відвідувати онлайн. Якщо ж дитина навчається з дому, то для зміни простору та соціалізації гуртки краще обирати офлайн.

Обираючи додаткові заняття теж не забувайте про пріоритети: ви хочете гарантії результату – тоді обирайте відомі мережі з досвідом.

Якщо в пріоритеті вартість чи близькість від дому – перегляньте спеціальні каталоги, де за допомогою фільтрів легко підберете секції, що відповідатимуть вашому бюджету, а гугл карти стануть в пригоді, якщо локація – ключовий фактор при виборі.

Придивіться і до онлайн послуг. Вони допоможуть оптимізувати час на добирання. Наразі асортимент пропозицій стрімко зростає.

Разом з дітьми класно й корисно проводити час разом. Як ідея: скласти список із 100 місць чи активностей, які давно хотіли спробувати і поставити терміни на їх реалізацію. Це такий собі челендж, який принесе багато емоцій.

Як варіант, подумайте над заняттями, які можете відвідувати разом із дитиною, наприклад, плавання, курси шиття, вокалу, акробатики.

Знайдіть час для себе

Наостанок хочеться сказати, що освіта дітей – це важлива частина сімейної активності, але не єдина. Тож не забудьте, складаючи план навчання й бюджетуючи час та гроші, виділити ресурси й на себе.

Це також допоможе дитині почуватися щасливою та мати позитивні приклади якісного дорослого життя.

Наталія Лотоцька, освітянка, співзасновниця мережі шкіл англійської Green Country, спеціально для УП.Життя

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