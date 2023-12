15 фраз англійською для екстремальних ситуацій

Ми вчимо англійську для навчання, роботи, вільного доступу до англомовних фільмів та книг, спілкування під час подорожей, дружби з іноземцями.

Знання англійської робить світ, як мінімум, вдвічі більшим.

Особливо сьогодні, коли віддалена онлайн-робота на міжнародні компанії все більше входить в наше життя.

Реклама:

Але знання мови допомагає не тільки "в радості", а й в складних обставинах, які можуть виникнути за кордоном – особливо якщо немає часу та можливості користуватись словником.

У цифровому підручнику з англійської мови ми створили онлайн-курс для мандрівників. В одному з його уроків, Emergency cases, ми допомагаємо студентам без паніки знаходити вихід з екстремальних ситуацій.

Крім цього, як технологічний сервіс, ми любимо працювати зі статистикою. За даними американської служби екстреної допомоги 911, найчастіше туди звертається через проблеми зі здоров’ям (15% дзвінків), травми та поранення (11%), а також автомобільні аварії (8%).

На основі цього ми зібрали 15 фраз, які можуть знадобитися в екстремальних випадках та навіть врятувати життя.

Звернення до служб екстреної допомоги

Реклама:

"This is a medical emergency" ("Потрібна термінова медична допомога")

Ця фраза може стати у нагоді у будь-якій ситуації, коли стан людини потребує невідкладного втручання.

За статистикою, у США до центру екстреної допомоги щороку звертається приблизно 124 млн людей, з них 42 млн – через травми. Проте, найрозповсюдженіша причина – головний біль.

Можна попросити оточуючих викликати швидку: "Call an ambulance!".

Звернення до служб екстреної допомоги не має поставити вас у тупік.

Фото AndrewLozovyi/Depositphotos

А якщо ви викликаєте лікарів для іншої людини, можна заспокоїти її фразою: "Don’t worry. I’m taking you to the hospital" – "Не хвилюйтеся, я відвезу вас до лікарні".

"Can you give first aid?" ("Чи можете ви надати першу допомогу?")

Якщо треба зробити штучне дихання, можна спитати: "Does anyone know how to do artificial respiration?".

Те ж саме, але про непрямий масаж серця: "Does anyone know how to do chest compressions?".

А якщо ви шукаєте доктора серед перехожих: "Is there a doctor here?" – "Тут є лікар?".

"I'm giving birth!" ("Я народжую!")

Якщо у вас почались пологи, варто повідомити оточуючих: "I need to go to the maternity hospital" – "Мені треба до пологового будинку".

Якщо ж ви супроводжуєте вагітну жінку, змініть займенник: "She's giving birth! We need to go to the maternity hospital" – "Вона народжує! Нам потрібно до пологового будинку".

Зазвичай в США пологові будинки – це невеликі приватні лікарні, в яких є лише мінімум обладнання. Вони підходять, коли немає ризиків ускладнення.

Якщо під час пологів є ймовірність виникнення екстреної ситуації, краще одразу звертатися до загальної лікарні.

Травми та нещасні випадки

"I'm bleeding" ("У мене кровотеча")

Порізи – також одна з найрозповсюдженіших причин, чому люди відвідують лікарню.

Більшість з них спричинені нещасними випадками зі склом або ножем. У такому випадку можна сказати: "I cut myself with a glass" або "I cut myself with a knife".

Якщо ж на вас напали і травмували ножем навмисне: "I was stabbed with a knife" або "I was attacked with a knife".

"I got burned" ("Я отримав опік")

Люди отримують опіки, головним чином, вдома і на робочих місцях.

Наприклад, діти й жінки часто травмуються на кухні: від гарячої рідини або дотику до розпеченого кухонного приладдя.

Чоловіки з більшою ймовірністю отримують опіки на роботі від вогню, окропу, пари, хімічних речовин і електрики.

За статистикою, майже 11 млн людей у світі щорічно отримують опіки такої міри тяжкості, що звертають до медичної допомоги.

При незначному пошкодженні можна сказати: "I have got a minor burn". Якщо ж травма більш серйозна: "I am badly burnt".

"I seem to have a fracture" ("Здається, в мене перелом")

Можна сказати інакше: "I seem to break my leg" – "Здається, я зламав ногу" чи "I seem to break my arm" – "Здається, я зламав руку.

Якщо у вас не перелом, а розтягнення: "I have sprains". У лікарні доктор може вас попросити оголити місце перелому: "Please, expose the fracture".

Якщо треба пояснити характер перелому, можна користуватись наступною лексикою:

"complicated fracture" – ускладнений перелом;

"simple fracture" – неускладнений перелом;

"displaced fracture" – перелом зі зміщенням;

"compound fracture" – відкритий перелом;

"selected fracture" – типовий, або "класичний" перелом.

"I think I got a heatstroke" ("Здається, я отримав тепловий удар")

Тепловий удар може бути викликаний як спекою, так і напруженою фізичною роботою. У першому випадку шкіра стає гарячою і сухою на дотик, у другому – вологою та липкою.

Серед інших симптомів: висока температура тіла, прискорене дихання, почервоніння шкіри.

Якщо ви отримали тепловий удар саме від перебування на сонці, можна сказати: "I have got a sunstroke" – "Я отримав сонячний удар".

Проблеми зі здоров’ям

"I have a fever" ("У мене лихоманка")

Якщо висока температура піднялася у вашої дитини, можна сказати: "My child has a fever".

На відміну від Європи, в США температуру вимірюють за шкалою Фаренгейта.

Пропонуємо запам'ятати кілька значень:

38°С – 100°F;

38,5°С – 101°F;

39,°С – 102°F;

39,5°С – 103°F;

40°С – 104°F.

"I have a severe allergic reaction to" ("У мене гостра алергічна реакція на...")

Гостра загальна алергічна реакція пов'язана з великим виділенням особливих речовин – медіаторів алергії. Її спричиняють, наприклад, медикаменти, їжа, укуси комах тощо.

Можна уточнити, на що саме ви маєте алергічну реакцію:

"I have a severe allergic reaction to oranges" – "У мене гостра алергічна реакція на апельсини";

"I have a severe allergic reaction to a mosquito bite" – "У мене гостра алергічна реакція на укус комара".

"I have a stomach ache" ("У мене болить живіт")

Або можна сказати інакше: "I have pains in my stomach".

Також, якщо живіт болить у малої дитини, кажуть: "The child has a pain in his tummy" або "The child has some tummy trouble".

Про хронічно хворий шлунок кажуть "a bad stomach". Якщо мова йде про розлад шлунку – "a disordered stomach". Скарги на болі в шлунку називають "stomach complaints".

"I have food poisoning" ("У мене харчове отруєння")

Якщо потрібно, можна конкретизувати, від якого саме продукту ви отримали харчове отруєння. Наприклад:

"I have sausage poisoning" – "Я отруївся сосисками";

"I have mushroom poisoning" – "Я отруївся грибами";

"I have undercooked meat poisoning" – "Я отруївся недосмаженим м'ясом".

Якщо мова йде про легке харчове отруєння – "I may have a touch of food poisoning".

"I have a toothache" ("У мене болить зуб")

Більшість людей не звертається до екстрених медичних служб через проблеми з зубами. Проте, якщо стоматологічні кабінети закриті, але потрібна невідкладна допомога, це допустимо.

Повідомити про те, що у вас абсцес, можна так: "I have an abscess". Якщо виникла проблема з яснами: "I have problems with gum tissue". Якщо ж на вас напали та вибили зуб: "My tooth was knocked out".

Екстремальні ситуації

"There is a leak of carbon monoxide" ("Стався витік чадного газу")

За статистикою, в США це одна з найрозповсюдженіших причин дзвінків у 911.

Отруєння чадним газом може бути дуже шкідливим. Знаходитися протягом 5 хвилин в приміщенні, що містить в повітрі 0,32% чадного газу, небезпечно для життя.

Чадний газ викликає дезорієнтацію, головний біль, стук у скронях, запаморочення, біль в грудях, сухий кашель, сльозотеча, нудоту. Якщо помітили такі симптоми, треба одразу вийти на свіже повітря та викликати екстрені служби. Вони нададуть першу допомогу та усунуть причини витоку чадного газу.

"The building is on fire!" ("Будівля горить!")

Якщо пожежа ще не розпочалася, але ви відчуваєте запах гару, можна сказати: "I can smell burning".

Якщо горить не будівля, а інший об’єкт, є більш загальна фраза: "There’s a fire!" – дослівно, "Пожежа!".

В США та Канаді пожежників та інші екстрені служби викликають за номером 911, у Великій Британії та інших країнах Європи – 112.

"We got in a car accident" ("Ми потрапили в ДТП")

Дорожньо-транспортна пригода може трапитись не тільки з водієм та пасажирами машини – її учасниками також заведено вважати мотоциклістів, велосипедистів та пішоходів. Якщо людина потрапила під авто, можна сказати: "He was hit by a car".

Якщо учасникам ДТП потрібна термінова медична допомога, треба дзвонити в екстрені служби.

Якщо ж серйозних травм немає, достатньо звернутись до місцевої поліції.

***

Завдання кожної школи – надихати своїх учнів. Як же можна надихнутися фразами з кризових ситуацій?

Психологи говорять, що люди бояться абстрактних страхів. А якщо заздалегідь продумати найгірші сценарії та свій порядок дій, то привід боятися зникає. Адже завчасна підготовка – половина рішення проблеми.

Максим Сундалов, співзасновник та CEO онлайн-школи англійської мови EnglishDom, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина AllaSerebrina/Depositphotos

Вас також може зацікавити: