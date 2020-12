Як привітати англомовних колег, рідних та друзів з Новим роком та Різдвом

Новий рік та Різдво – найочікуваніші свята для багатьох людей.

Особливу увагу в цей час займає привітання колег, рідних та друзів.

Місія стає нездійсненною, коли це треба зробити англійською мовою. Бо необхідно сформулювати привітання так, аби це було оригінально, доречно та відгукувалося у серці кожного.

Щоб мовні та територіальні кордони не стояли на шляху щирості та емоцій, ми створили цей лонгрід-підказку, бо натреновані вже тисячами листів та привітань.

Ми розповімо про особливості святкування Різдва та Нового року в США та Великій Британії, і повідаємо про культуру різдвяних листівок.

У якості корисного подарунка ви отримаєте декілька готових варіантів привітань зі святами англійською мовою для ваших друзів, колег та сім'ї на випадок, якщо вам потрібна невеличка шпаргалка.

Особливості святкування Різдва та Нового року

в Англії та Америці

Різдво

Завдяки фільмам ми знаємо, як святкують Різдво в Англії та Америці.

Згадайте першу частину класичної комедії "Один вдома" – там багато атрибутів американського Різдва: червоні светри, дитячий церковний хор, прикрашання ялинки, будиночок Санти, до якого можна прийти й загадати бажання.

Або ж фільм "Різдвяна історія", знятий на основі повісті Чарльза Діккенса, де запечена індичка, сімейні збори за святковим столом, колядки – наочний приклад святкування Різдва в Англії наприкінці 19 століття. Відтоді, власне, мало що змінилося.

Різдво в США та Англії – сімейне свято. Його традицій дотримуються всі покоління – від малого до великого.

Фото Shaiith79/Depositphotos

Попри певну схожість святкування в обох країнах, є кілька важливих розбіжностей у деталях.

Santa Claus чи Father Christmas?

Веселого діда в червоному костюмі в Америці називають Санта-Клаусом або просто Сантою, тоді як британці називають його Дідом Різдвом.

Образ останнього з'явився в середині 17 століття. Тоді Дід Різдво розважав дорослих на бенкетах.

А вже на початку Вікторіанської епохи, коли різдвяні свята стали сімейними, він став приносити подарунки дітям.

Американці вірять, що Санта живе з місіс Клаус, оленями та помічниками на Північному полюсі. Англійці ж стверджують, що Дід Різдво і його команда живуть у Лапландії.

Різдвяні страви теж відрізняються. У Британії більшість сімей готують індичку, а на десерт Mince pie – різдвяний пудинг або торт, зроблені із сухофруктів і лікеру.

Американці їдять індичку на День Подяки наприкінці листопада, тому на Різдво, як правило, на стіл подають шинку чи ростбіф. Аби не повторюватися. На десерт випікають традиційний яблучний пиріг або пиріг із горіхами пекан.

Багато людей в обох країнах п'ють вино на Різдво. Проте типовим американським святковим напоєм є eggnog – егг-ног (рецепт шукайте тут), приготований з вершків, молока, цукру та яєць, іноді подається з лікером. А у Великобританії полюбляють пити mulled wine – глінтвейн на Різдво.

Після різдвяної трапези в британців є весела традиція тягнути cracker – хлопавка. Це барвиста картонна туба, яку тягнуть з обох кінців двоє людей. Той, кому вдалося потягнути більший шматок на себе, забирає собі подарунок. Зазвичай, це паперова корона, повітряна куля або маленька пластикова іграшка.

В Америці немає цієї традиції. Досі не всі американці її правильно трактують, оскільки думають, що це пов’язано з поїданням солоних закусок – крекерів.

Переважна більшість американців та британців – католики, тому вони святкують Різдво 25 грудня.

Наступного дня у Великій Британії настає Boxing Day – День подарунків. Він вважається святом покупок, оскільки магазини пропонують знижені ціни на кшталт Чорної п'ятниці в США, яка настає наступного дня після Дня подяки.

Натомість більшість американців уже повертаються до роботи 26 грудня.

Новий рік

Новорічні святкування в Англії та США мають схожий сценарій. Однак, деякі традиції залишилися локальними.

Наприклад, у північній Англії та Шотландії традиційно опівночі люди відкривають задні двері будинку, щоби випустити старий рік.

Потім просять першого темноволосого чоловіка, якого побачать, увійти через парадні двері з сіллю, вугіллям і хлібом.

Це означає, що наступного року всі у будинку матимуть достатньо грошей (сіль), їжі (хліб) і тепла (вугілля).

В Англії існують локальні новорічні святкування.

Фото pavelrumme/Depositphotos

В Уельсі святкують Dydd Calan, що означає день Нового року.

Валлійські діти встають зранку, аби заспівати пісні своїм сусідам й отримати за це смаколики та гроші. Інколи вони беруть із собою сalennig – дерев’яну підставку, зверху якої знаходиться яблуко з гілочками, вкритими сухофруктами та горіхами.

Існує повір'я, що не можна позичати гроші в цей день. Якщо людина почне рік у боргах, тоді вона буде в боргах до наступного новорічного вечора.

Поширеним символом Нового року в Америці є Baby New Year – Дитячий Новий рік. Часто його зображують немовлям чоловічої статі. Він одягнений у підгузок, пояс і капелюх. Рік, який представляє немовля, друкується на поясі.

Дитячий Новий рік виростає та старіє за один рік. Наприкінці року він передає свою роль наступному Дитячому Новому року.

Культура різдвяних листівок

Різдвяна листівка – головний атрибут святкових подарунків в Америці та Англії вже понад 150 років.

Перша листівка була випущена у масовий продаж у 1843 році в Лондоні. До цього британці відправляли особисті записки з побажаннями щасливого Різдва. Листівка візуально більш приваблива, тому швидко здобула популярність.

Нині цю традицію продовжують підтримувати мільйони людей. Різдвяні листівки складають 61% усіх продажів вітальних листівок в США і 45% у Великій Британії.

У 2019 році в США було придбано 1,6 мільярдів різдвяних листівок.

Різдвяна листівка – головний атрибут святкових подарунків.

Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

Проте ми вже в 21 столітті й багато людей відправляють електронні картки. Якщо вам цікавий такий спосіб привітання, можна скористатися готовими шаблонами англомовних різдвяних листівок та надіслати їх електронною поштою колегам, друзям або рідним.

Існує безліч ресурсів, які пропонують безкоштовне скачування. Наприклад, Freepik або Canva. В останньому є опція редагування тексту.

Але якщо ви за тепло та особистий підхід, то культура паперового привітання нікуди не поділася.

Більш того, британці та американці проводять фотосесії для особистих листівок та роблять колажі про найкращі події за рік.

Привітання зі святами англійською мовою

Ми пропонуємо розглянути основні категорії привітань і зробити їх максимально особистими.

Якщо ви не знаєте, як привітати англійською мовою, бо бракує креативності чи не впевнені в доречності слів, тоді ці побажання неодмінно стануть вам у нагоді.

Ви можете їх модифікувати, додаючи або замінюючи своїми словами-побажаннями та персоналізуючи.

Для колег

Привітання колег зі святами лімітуються правилами робочого етикету: не бути занадто емоційним та відвертим, підбирати нейтрально-забарвлені слова.

Це важливо пам'ятати, аби не перегнути палицю й уникнути можливих непорозумінь.

Хорошим тоном вважається вітати колег перед святами, а не після. Так ви демонструєте свою увагу.

Для того, аби написати хороше побажання, сфокусуйтеся саме на робочих моментах, за які ви віддячуєте колезі або про які хочете додатково нагадати.

Для натхнення ми підготували декілька шаблонів, що можуть наштовхнути вас на свої варіанти.

🥳 I am grateful for your support and motivation.

Я вдячний тобі за підтримку і мотивацію.

🥳 Thank you for making workdays less stressful.

Дякую, що робиш робочі дні менш напруженими.

🥳 I am grateful to you for all the special moments and crucial lessons that I have learned while working beside you.

Я дуже вдячний тобі за особливі моменти та важливі уроки, які я отримав працюючи з тобою.

🥳 Thank you for your sympathy and сompanionship throughout the year.

Дякую за розуміння та товариські стосунки протягом року.

🥳 I deeply appreciate your guidance and suggestions that always help me do the best at work.

Я глибоко вдячний тобі за поради та рекомендації – вони завжди допомагають мені досягати кращих результатів на роботі.

🥳 May this Holiday season bring you hope and opportunities. Merry Christmas!

Нехай цей святковий сезон принесе тобі надію та можливості. Щасливого Різдва!

🥳 May Christmas’s wind blow nothing but peace, joy, and good gifts your way.

Much appreciation for making our workplace operate smoothly.

Нехай різдвяний вітер принесе мир, радість та хороші подарунки.

Щиро вдячний(-а) за те, що у нас на роботі спокійно.

🥳 Happy New Year to you! Wishing your hard work and dedication to pay off well!

З Новим роком тебе! Бажаю, щоби твої старання й відданість добре окупилися!

🥳 May the upcoming year bless you with the promotion you deserve! Happy New Year 2021!

Нехай наступний рік благословить тебе заслуженим підвищенням на роботі! З Новим 2021 роком!

Для рідних

Найближчі люди заслуговують особливих слів.

Тут можна віддатися потоку радісного натхнення. Для кращого привітання треба розслабитись та сісти в карусель найтепліших спогадів 2020 року. Згадайте їх та подякуйте своїм рідним.

Ось кілька особистих подяк, які вам можуть знадобитися:

🎁 Thank you for being able to make me laugh even in a time of difficulty.

Дякую, що можеш розсмішити мене навіть у важку хвилину.

🎁 I am deeply grateful to you for looking on the bright side and encouraging me to do that too.

Я вдячний тобі за те, що ти вмієш бачити хороше у темні часи та заохочуєш мене робити так само.

🎁 Thank you for teaching me how to love and care about myself.

Дякую, що ти навчив(-ла) мене, як любити і піклуватися про себе.

🎁 I remain grateful to you for accepting me as I am.

Я вдячний тобі за те, що ти приймаєш мене таким(-ою), який(-а) я є.

🎁 I appreciate that you can empower everyone with enthusiasm.

Я дуже ціную твоє вміння зарядити всіх ентузіазмом.

🎁 So blessed to have such an amazing family. Wishing you the best of all this world can give because you deserve it. Merry Christmas!

Яке щастя мати таку чудову сім'ю. Бажаю вам усього найкращого, що може дати цей світ, тому що ви цього заслуговуєте. Щасливого Різдва!

🎁 During this moment of family and faith, may the true reason for Christmas fill you with every joy and happiness. Wishing you a Merry Christmas!

Нехай у цей момент сім'ї та віри істинна причина Різдва наповнить вас усіма радощами та щастям. Бажаю вам щасливого Різдва!

🎁 Thank you all for being with me through all these years. Life is amazing with you in it. Have a very happy New Year!

Дякую всім за те, що були зі мною всі ці роки. З вами життя прекрасне. Веселого вам Нового року!

🎁 New Year is always so peaceful with you all. Happy New Year 2021!

Новий рік завжди такий спокійний з вами. З Новим 2021 роком!

🎁 Dear auntie Charlotte, thank you for being enthusiastic and sympathetic to me through the difficulties of this year.

I knew that I could turn to you with ups and downs. I am grateful for being my best friend.

May the New Year bring you even more reasons to smile and days to take your mind off all concerns.

Моя дорога тітонько Шарлотто, дякую тобі за те, що проявляла до мене ентузіазм і чуйність впродовж цього не легкого року.

Я знав(-ла), що можу звернутися до тебе як з хорошими, так і з поганими новинами. Вдячний(-а) тобі за те, що ти була моїм найкращим другом.

Нехай Новий рік принесе тобі ще більше підстав для усмішки та безтурботних днів.

🎁 My brother Kyle, Happy New Year! I am so glad that we befriended this year, found common interests and became closer to each other!

I wish you good weather, so that your knees do not hurt, and your favourite football team makes you delighted. It's awesome that you are in my family!

Брате Кайл, з Новим роком! Я так радий(-а), що в цьому році ми подружилися, знайшли спільні інтереси й стали ближчими один до одного.

Бажаю тобі гарної погоди, щоб не боліли коліна і щоб твоя улюблена футбольна команда радувала тебе. Класно, що ти є в моїй сім’ї!

Для друзів та знайомих

Вітаючи друзів, люди здебільшого пишуть про свої теплі почуття в іронічному тоні, пригадують спільні події, щасливі довгі роки дружби та по-доброму жартують одне над одним.

Для найближчих друзів тон може бути весело-грайливим:

🤩 Thank you for all the audio-video messages that were difficult for me to listen to, but which now can be a full-fledged film about our life.

Дякую за всі аудіо-відео повідомлення, які мені було важко слухати, але які тепер можуть стати повноцінним фільмом про наше життя.

🤩 I am bumped up with your taste in music. Thanks for sharing your Spotify playlist with me.

Мені подобається твій смак у музиці. Дякую, що ділишся своїм плейлистом на Spotify.

🤩 I warmly thank you for our nighttime conversations, watching movies together via Zoom, tears and laughter until stomach begins aching.

Я сердечно дякую за наші нічні розмови, спільний перегляд фільмів через Zoom та сміх до коликів у животі.

🤩 I remember being over the moon when we were climbing the mountains and sleeping in tents under the night sky.

Thank you for sharing that unforgettable trip with me.

Я пам'ятаю, як був(-ла) на сьомому небі, коли ми піднімались в гори та спали в наметах під нічним небом.

Спасибі, що розділив(-ла) ту незабутню поїздку зі мною.

🤩 Nothing can weaken our friendship.

The more years we spend together, the stronger our friendship will become. Merry Christmas and Happy New Year 2021!

Ніщо не може послабити нашу дружбу.

Чим більше років ми проведемо разом, тим міцніше стане наша дружба. З Різдвом і Новим 2021 роком!

🤩 Having you as my friend is the most fantastic present in my life. Merry Christmas to you!

Те, що ти мій друг, – найфантастичніший подарунок у моєму житті. З Різдвом!

🤩 Our friendship is ever cheerful. Thanks for being with me all these years.

Wish you all the joy and happiness in the next year.

Наша дружба завжди приносить мені радість. Дякую, що був (була) зі мною всі ці роки.

Бажаю тобі радості та щастя в наступному році.

Для знайомих краще обрати нейтральний тон, та й побажання більш абстрактні: щастя, благополуччя, здоров'я.

Можна поексперементувати з побажаннями успішної кар'єри чи реалізації задуманих планів.

Головне – бути щирим у своїх почуттях, тоді ваше привітання буде сприйнято позитивно.

💝 May you be showered with love, happiness, and prosperity this Christmas. Merry Christmas!

Бажаю тобі цього Різдва любові, щастя й добробуту. Щасливого Різдва!

💝 Hope this festive season will bring good luck and good health for you and your family. Merry Christmas!

Сподіваюсь, цей святковий сезон принесе удачу та міцне здоров’я тобі та твоїй родині. Щасливого Різдва!

💝 May all your goals be achieved, and all your plans be fulfilled. Have a blessed year ahead!

Нехай усі твої цілі будуть досягнуті, а всі плани – здійснені. Вдалого року!

💝 Let’s buckle up and enjoy the ride all through the year. May you find everything you’ve been asking for so long!

Пристебнись і насолоджуйся поїздкою протягом року. Бажаю тобі знайти все, про що так давно просив(-ла)!

💝 Happy New Year! I hope all your endeavors in 2021 will be successful.

З новим роком! Я сподіваюся, що всі твої починання в 2021 році увінчаються успіхом.

Американці та англійці ставляться з любов’ю до Різдва та Нового року. Це особливий час у році, коли можна ще раз нагадати своїм іноземним колегам, рідним, друзям та знайомим про свої теплі почуття, повагу, любов і побажати від усього серця всього найкращого.

Тож не зволікайте – беріть папір та олівець у руки й починайте складати свій список привітань.

Свята вже тривають.

Максим Сундалов, співзасновник та керівник онлайн-школи англійської мови EnglishDom, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина mariakray/Depositphotos

