Як подолати страх спілкування з нейтівами або англійська за перепискою

Із винаходом інтернету звичного нам спілкування стало менше, проте текстового – набагато більше.

Усе, що можна "обговорити текстом", стане повідомленням.

Стало значно простіше та зручніше спілкуватися не тільки з друзями й близькими, але й знайомитися з людьми на іншому кінці земної кулі.

Отож, якщо карантин позбавив вас можливості отримувати нові враження, ось один безпечний варіант, доступний кожному – діалог з іноземцем в інтернеті.

У цього заняття є щонайменше чотири переваги: спілкування, мовна практика, нові враження та робота з власним страхом.

Тут ви знайдете поради для новачків, які ще ніколи не переписувалися з нейтівами, але шукають натхнення, щоби зробити перший крок.

Розберемо ключові моменти: розглянемо найпоширеніші формальні та неформальні вітання з прощаннями, а також підкинемо готові розмовні фрази для переписки.

Почати з "привіт": варіанти від формальних до максимально дружніх

Ви відкрили діалогове вікно і… що написати?

Здавалося б, що може бути простіше, ніж привітатися.

Ймовірніше ми напишемо звичайне "Hi!" або "Good morning!". Але між цими двома привітаннями є різниця й потрібно відчувати контекст, щоби не помилитися.

У неформальному спілкуванні є можливість вчитися на помилках і вас за це ніхто не засуджуватиме.

Згідно з даними нашої цифрової платформи, необхідність вести робочу переписку з іноземцями – один із найпопулярніших запитів на навчання.

Але більшість студентів зазначають, що через складнощі з англійською граматикою, вони бояться почати писати англійською мовою.

Проте, якщо у діловому листі страх помилки високий – це репутаційний ризик – то у неформальному спілкуванні є можливість вчитися на помилках і вас за це ніхто не засуджуватиме.

Тому для початку розберемося з тонкощами формального та неформального спілкування.

Почнемо з формальних форм. Якщо ви не любите, коли з вами починають спілкуватися так, ніби ви вже сто років знайомі й віддаєте перевагу дистанції на старті, ці варіанти для вас:

✍️ Good morning / afternoon / evening / day

Ці формальні вітання використовуються замість "Hello" залежно від часу доби.

Зазвичай до полудня ви говорите "Good morning", після – "Good afternoon", а приблизно з 18 – "Good evening".

Привітання "Good day" можна використовувати в будь-який момент. Врахуйте це, коли будете писати Єлизаветі II.

✍️ Nice to meet you / Pleased to meet you / It's a pleasure to meet you

Вітання для світських раутів, але може використовуватися й у менш формальній ситуації, наприклад, коли хтось із друзів або близьких представляє вас своїм знайомим.

Хороший варіант для переписки, якщо вам хочеться дотримуватися дистанції.

✍️ How have you been doing? / How have you been?

Це слушне запитання, щоби почати спілкування в офіційній ситуації.

Дуже ввічливий аналог дружнього запитання "How are you?" – "Як справи?".

✍️ Hi! / Hello! / Hey (there)!

Ці звертання настільки поширені, що ви їх і так знаєте ще зі шкільної лави.

Їх можна використовувати в будь-якому діалозі незалежно від країни, віку та становища співрозмовника.

Ці звичайні форми вітання не задають тон спілкуванню. Тому якщо ви хочете з першої фрази задати неформальний дружній тон, спробуйте почати цікавіше:

✍️ Hiya! – варіант "Hi!", більш поширений у Великій Британії, ніж у США. ✍️ Greetings! – колись було формальним привітанням, але зараз можна використовувати в жартівливо-іронічній формі. ✍️ Sup? – американське популярне вітання, щось на зразок нашого "Як життя?". Багато хто використовує "what's up?", але часто його скорочують до "sup?". ✍️ Yo – якщо ви тінейджер і любите всякі сленгові слівця, тоді беріть це. Молодіжний спосіб привітатися зі своїми однолітками. ✍️ How're things / How's life? / How's it going? – використовуйте замість звичайного привіт, коли хочете запитати як життя в друга або знайомого.

Загалом вони підійдуть для привітання людини, з якою ви вже пару тижнів спілкуєтеся. Але якщо ви рішуче бажаєте розтопити лід із самого початку, такими привітаннями можна промацати грунт у першому ж повідомленні.

Живе спілкування рясніє мімікою, інтонаціями та жестами. Вони допомагають зрозуміти настрій співрозмовника.

Переписка позбавлена ​​цих важливих індикаторів. Тому дуже важливо знати відмінності між привітаннями, щоби надати необхідний відтінок спілкуванню.

І щоби не виглядати як британська королева в чаті з обговорення новинок електронної музики, краще почати з "привіт", відповідного контексту.

Написати перше речення: конструкції для легкого старту

Але одного привіт недостатньо для повноцінного діалогу, тому потрібно зрозуміти, про що ви хочете розповісти або запитати співрозмовника.

Часто, коли ми хочемо написати щось англійською, ми думаємо конструкціями рідної мови. У результаті виходить кепський переклад, далекий від того, що ми задумали.

Щоби ваше спілкування з нейтівом пройшло на одному диханні, ми підготували декілька простих тем та готових виразів для листа англійською.

Вони полегшать ваші спроби звучати природньо й допоможуть розпочати переписку на той випадок, якщо ви нервово заламуєте руки, чекаючи неминучий вихід із зони комфорту.

✍️ Are you into + (noun)? – Тобі подобається / ти захоплюєшся + (іменник)?

Для того щоби зрозуміти, чи ви на одній хвилі, хороша ідея – почати листування з розмови про захоплення. Так ви відразу зрозумієте сфери інтересу одне одного й зможете побудувати цікавий діалог.

Викладачі EnglishDom саме так розпочинають перші заняття зі студентами – це допомагає зробити спілкування більш неформальним.

Приклад: Are you into scary movies? – Тобі подобаються фільми жахів?

✍️ Do you want me to + (verb)? – Хочеш, щоби я + (дієслово)?

Якщо обговорення хобі для вас поки що не найкращий варіант, завжди можна поцікавитися, яку інформацію співрозмовник хотів би дізнатися від вас.

Приклад: Do you want me to share the most visited / my favourite / the most beautiful / places in Ukraine? – Хочеш, щоби я поділився найбільш відвідуваними / моїми улюбленими / найкрасивішими місцями в Україні?

✍️ It takes + (time) + to + (verb) – У мене йде (стільки-то) часу на (дієслово).

Конструкція It takes + to повідомляє співрозмовнику, скільки часу вам потрібно, щоби зробити ту чи іншу справу.

Вона допоможе вам бути абсолютно щирим і з першого ж рядка поділитися своїми переживаннями, передати емоційний стан та вибудувати довірливий діалог.

Приклад: It took me one hour to pluck up the courage and finally wrote you because I had not written in English before. Would you like to be my pen friend? – Мені потрібна була година, щоби набратися сміливості й нарешті написати тобі, тому що раніше я не писав(-ла) англійською. Хочеш бути моїм другом за перепискою? (або Хочеш зі мною переписуватися?)

✍️ It's no use + (verb-ing) – Немає сенсу / Марно + (дієслово з -ing закінченням)

Можна використовувати в тих випадках, коли ви не рекомендуєте щось, тому що це недоречно або марно.

Наприклад, як старт для палкої дискусії, якщо ви морально до неї готові. Підходить для обговорення спірних питань або моментів, у яких ви відчуваєте себе досвідченими фахівцями.

Приклад: It's no use arguing which actress is better – Angelina Jolie or Scarlett Johansson. But let's try. – Марно сперечатися, хто з акторок краще – Анджеліна Джолі або Скарлетт Йоханссон. Але давай спробуємо.

✍️ Rumor has it that + (subject + verb) – Подейкують / ходять чутки, що + (суб’єкт + дієслово)

Цей вислів використовується у ситуації, коли що ви щось почули або прочитали про те, що відбувається зараз або буде відбуватись у майбутньому.

Хороший гачок для пошуку загального контексту переписки.

Приклад: Rumor has it that Americans like Ukrainian cuisine. Have you ever eaten borsch? – Подейкують, що американці люблять українську кухню. Ти коли-небудь їв борщ?

В англійській мові багато таких розмовних конструкцій. Вони стануть у нагоді не тільки для перших повідомлень – користуйтеся ними, щоби звучати як британець із Йоркшира або як Джиммі Феллон у "Нічному шоу".

А якщо раптом ви зробите помилку, не варто панікувати. Пам’ятайте, що ваш друг за перепискою не кандидат наук із грамотності, він тут саме для того, щоби прийти вам на допомогу.

Тактовно попрощатися

Для новачків текстового етикету буває складно закінчити переписку.

Написати так, щоби людина зрозуміла, що ви вже прощаєтеся, і водночас не рубати раптовим звичайним "Bye" – не завжди просте завдання.

В особистому спілкуванні натяки на прощання зчитуються простіше – за це відповідають жести або байдужий погляд співрозмовника. Коли сидиш за монітором, це не так очевидно.

Тому в листуванні напрочуд важливими є нотки контексту різних прощальних форм. Давайте знову розділимо слова на категорії.

До речі, якщо ваша перша переписка з іноземцем починалася з формального вітання, але пройшла на ура і ви знайшли багато спільного зі своїм співрозмовником, попрощатися можна по-товариськи. Це не буде виглядати як поганий тон.

Неформальні прощання:

✍️ (Let's) keep in touch – підійде, якщо вам хочеться продовжувати переписку в майбутньому.

✍️ I'll drop you a line when I'm free – ідеальний спосіб завершити спілкування, означає "Коли я буду вільний, я тобі напишу".

✍️ I'll write you back soon – прощання трохи схоже з попереднім. Цим реченням ви даєте зрозуміти людині, що скоро їй напишете. У такому випадку не чекайте, що вам напишуть першим.

✍️ Well, I have to finish now – підійде в будь-якій ситуації, коли вам потрібно просто попрощатися й бігти у своїх справах.

✍️ Have a good one – схоже на "Have a good day", але є більш неформальним, тому найкраще підходить для людей, з якими ви близькі, чи в ситуаціях, коли ви бажаєте людині гарно провести час на якійсь події, наприклад, дні народженні.

✍️ Until… – цей вислів трапляється трохи рідше й має нейтральний відтінок, тобто може використовуватися як серед друзів, так і колег. Припустимо, ви будете переписуватися з кимось через тиждень, тоді можна написати "until next week" – "до наступного тижня".

Іноді перша переписка може бути невдалою: вам не сподобався співрозмовник і ви не знайшли спільну мову.

Швидше за все, ви вирішите більше не писати цій людині. Щоби піти з гідністю, не спалюючи мостів, зверніться до формального прощання.

✍️ Goodbye – це слово рідко використовується для прощання.

Воно формальне й досить різке, і може бути використано в тому випадку, коли ви хочете закінчити переписку з кимось ледь не назавжди.

✍️ Have a nice day / have a good evening – тактовний спосіб попрощатися з тим, кого ви не дуже добре знаєте.

Ви можете використовувати практично будь-який іменник після прикметників залежно від ситуації. Наприклад, можна сказати "have a good vacation" або "have a nice trip".

✍️ Take care – можна використовувати як у професійних, так і в більш повсякденних ситуаціях.

Цей теплий, щирий вислів зазвичай добре сприймається оточуючими.

✍️ Goodnight – ще один формальний спосіб, який використовується тільки пізно ввечері.

Пам’ятайте, що "good morning / afternoon / evening" – це привітальні вислови, і тільки "goodnight" можна використовувати для прощання.

✍️ I have to get going – ввічлива форма завершення розмови, яка дослівно означає, що вам потрібно йти.

Навіть якщо ви збираєтеся залишитися на тому ж стільці перед тим же монітором.

Важливий нюанс – намагайтеся закінчувати переписку, попрощавшись.

Завжди приємніше отримати від співрозмовника прощальне "гарного дня", ніж збентежено сидіти перед діалоговим вікном, думаючи – закінчили ви спілкування чи ні.

Ми живемо в час швидких комунікацій. І текстове спілкування займає першість у цій ніші. Це набагато легше і швидше, ніж шукати співрозмовника для живого спілкування. Крім того, завжди можна звернутися за шпаргалкою в інтернет.

Так що залиште страх і сумніви – прийшов час виходити на міжнародну комунікаційну орбіту.

Максим Сундалов, співзасновник та керівник онлайн-школи англійської мови EnglishDom, спеціально для УП.Життя

