Як народилися і змінювалися лайливі слова в англійській мові

Нещодавно на Netflix вийшов комедійний міні-серіал History of Swear Words ("Історія нецензурних слів").

Усі шість серій присвячені найуживанішим англійським лайливим словам: fuck, shit, bitch, dick, pussy та damn.

Експерти з етимології, історії та популярної культури розповідають про походження та використання ненормативної лексики.

"Історія нецензурних слів", можливо, не є глибоким дослідженням, але його грайливий характер, всебічний підхід і Ніколас Кейдж у ролі витонченого церемоніймейстера створюють захоплюючу мандрівку у світ лайки.

Звичайно, серіал підняв хвилю непорозуміння, бо ж ненормативна лексика є предметом табуйованим.

Проте він має на меті висвітлити історію виникнення та трансформації цих шести слів, а також пояснити важливу роль нецензурної лексики в житті кожної людини.

Ми виявили, що студенти нашої онлайн школи охоче вивчають лайки англійською і вирішили зробити гайд серіалом, бо ж розуміємо, що можливість емоційної реакції іноземною мовою говорить про більш високий рівень володіння нею.

Ще ми додали корисних порад, аби надихнути вас на правильне використання слів у відповідному контексті.

Fuck

Класика на всі часи. Це слово універсальне: допомагає позбутися розчарування, ним можна образити або ж, навпаки, підбадьорити та завести друзів.

У лінгвістів немає єдиної точки зору щодо його утворення. Існує гіпотеза, що воно походить від середньовічного голландського дієслова –"дути", "бити".

Перша письмова згадка датується 1200 роком в чоловічих іменах – John Lefucker, який був відомий своєю репутацією жигало, та Roger Fuckebythenavele, прізвище якого означає, що його, ймовірно, били у живіт або він бив людей у живіт. Звідси й емоційне забарвлення.

Fuck – це слово протесту. Репери з групи NWA вперше використали його на велику публіку у своїй пісні Fuck the Police 1988 року.

Тоді це стало підняттям ненормативної лексики до рівня мистецтва й актуалізувало слово у широкому загалі.

Fuck найчастіше цензурують самі люди. Йому немає місця в публічному дискурсі, адже воно шкідливе для моральності та дітей.

Незважаючи на це, фільми слугують своєрідними каталізаторами збереження ненормативної лексики. У 1970 році fuck з’явився нецензурованим в американській кінокомедії MASH, пізніше в фільмі American Pie та анімаційному серіалі South Park: Bigger, Longer, Uncut.

Використання

Через свою універсальність fuck можна використовувати як вигук у різних емоційних аспектах.

Наприклад, коли ви розгнівані й не можете себе стримати:

Fuck, I have failed the driving test twice! – Фак, я двічі провалив іспит із водіння!

Або коли надзвичайно радісні й ділитеся своїми враженнями з друзями чи близькими:

Fuck, the view from the mountains is breathtaking. We have to go back here again. –

Нічого собі, вид з гір захоплюючий! Ми маємо сюди повернутись знову.

Fuck також може бути допустимим у неформальній розмові з колегами для підкреслення емоційності щодо певної ситуації:

Have you heard that our company goes through with plans to downsize? Fuck, it’s so disappointing! – Ви чули, що наша компанія планує скоротити штат. Трясця, це так сумно!

Shit

Shit – це англосаксонське слово scitte, що означає "чистка лайна", "діарея".

У середні віки воно не вважалось непристойним і у медичних текстах того періоду згадувалося у ролі excretion – "виділення".

У ті часи відвідування туалету було колективною справою, оскільки він був розділений на декілька місць. Лише коли в епоху Ренесансу люди стали робити особисті туалети, слово shit стало табуйованим.

В 1984 році у США утворилась громадська організація Parents Music Resource Center, метою якої було здійснення контролю за тим, яку музику слухають діти.

На одному зі слухань американський рок-музикант Ді Снайдер захищав права музикантів проти цензури, але йому не вдалося переконати членів законодавчих зборів.

Було оголошено введення попереджувального знаку Explicit Lyrics – Parental Advisory ("До уваги батьків – відвертий зміст") щодо лайливих слів у піснях.

Літера Е у квадраті досі використовується у маркуванні треків з нецензурною лексикою, зокрема, й зі словом shit.

Використання

Вважається, що fuck і shit взаємозамінні. Проте fuck має трішки більше потужності, ніж shit.

Сьогодні слово shit можна використовувати з артиклем the, якщо хочеться сказати про щось дуже класне.

Наприклад:

His picture is shit. – Його картина погана.

проте

His picture is the shit. – Його картина класна.

У неформальній розмові shit можна використовувати як загальне слово, на кшталт stuff:

This show is funny shit. – Це смішне шоу.

Вираз shit happens означає, що погані події в житті неминучі. Зазвичай про це говорять, знизавши плечима, але можна сказати і глузливо по відношенню до того, хто занадто часто скаржиться на своє життя:

Too bad that your new car got dented, but shit happens. There's nothing that can be done about it. – Шкода, що твоя нова машина пом'ята, але лайно трапляється. З цим нічого не можна вдіяти.

Bitch

Слово bitch може бути різним: сексистським, надихаючим, образливим, смішним.

Воно пройшло велику трансформацію, почавшись як еквівалент слова "самиця" (bicce – самка-собака), згодом стало образливим прикметником для опису галасливих, владних жінок і боягузливих, слабких чоловіків.

Протягом 20-го століття bitch набирає популярності завдяки виборчому праву, пізніше – під час другої хвилі фемінізму в 1960-70 роки. Тоді жінки вперше почали говорити публічно про свою сексуальність у музиці.

Американська співачка Люсіль Боган використовувала слово bitch у своїй піснях: "They know I’m a bitch from Baltimore".

Наразі bitch проходить процес рекультивації: розширення прав і можливостей жінок, які пройшли через репресії й дискримінацію.

Слово bitch почало позитивно висвітлюватись на телебаченні та в музиці. З’явився феміністський реп, який закликав повернути слово bitch.

Найперша згадка в пісні співачки Квін Латіфи U.N.I.T.Y: "Who you callin' a bitch?".

Використання

Серед подруг bitch може використовуватись як слово-підтримка, похвала:

You look stunning today. You are such a bitch. – Ти сьогодні виглядаєш приголомшливо. Ти така краля.

Прикметник bitchy застостосовується як до жінок, так і до чоловіків, та означає "неприємний", "дратівливий":

You were really bitchy today. Why can’t you be nicer to me? – Ти сьогодні була вкрай дратівливою. Чому ти не можеш бути добріше до мене?

У ролі дієслова bitch означає "скаржитись":

I wish people would stop bitching about corruption and instead do something about it. – Я хотів би, щоб люди перестали скаржитись на корупцію і замість цього щось робили.

Фото space-heater/Depositphotos

Dick

Слово dick символізує чоловічу силу. Проте воно також може бути принизливим терміном для людей в цілому, на зразок jerk або asshole.

Використання слова dick як сексуального інструменту було завжди табуйованим.

Відомо, що dick спочатку було нікнеймом до ім’я Richard.

У ранній Англії, кінець XVI століття, придумували багато рим із прізвиськами: Роберт був Робом, потім Бобом; Маргарет була Мег, потім Пег; Річард був Ріком, згодом Діком.

Трохи пізніше dick стало асоціюватися просто зі словом dude та guy.

У другій половині 19 століття dick набуло іншого змісту – воно ототожнювалось з рукояткою хлиста, яка своєю формою нагадувала чоловічий статевий орган.

Після того, як президент США Річард Ніксон втрутився у В’єтнамську війну, слово dick стало характеризувати неприємну людину, яка робить антигромадські дії.

Найяскравішим прикладом слова dick у мейнстрімі стала пісня Dig in a box, яку транслювали у вечірньому телешоу Saturday Night Show. Ідея пісні полягала в тому, що чоловічий орган – це справжній подарунок для жінок, а відтак він має бути в коробці.

Dig in a box стала головним вірусним хітом в інтернеті, здобула Emmy Award у 2007 році та вивела слово у широкий вжиток.

Використання

Dick часто використовується як зневажливий термін для чоловіків:

Why did you tell them our secret? You are such a dick! – Чому ти розказав їм нашу таємницю? Ти такий йолоп!

Фразове дієслово to dick over/ to dick around означає експлуатувати або обманювати:

He really dicked me over when it came time to give the money back. – Він дійсно обманув мене, коли прийшов час повертати гроші.

Також dick може зустрічатись у нейтральному значенні nothing – нічого:

The whole idea isn’t worth dick. – Вся ідея не варто нічого.

Big dick energy або BDE означає велику впевненість у собі, яка нині приписується не тільки чоловікам, але і сильним жінкам:

A: I can't believe you were able to break up with him. You've got some serious big dick energy, girl.

B: I just know I'm worth better relationships.

A: Я не можу повірити, що ти змогла порвати з ним. Ти така крута!

B: Я просто знаю, що я варта кращих стосунків.

Pussy

Це слово має декілька дефініцій: жіночі геніталії, кішка, статевий акт.

Найперше значення – киця – згадується у 1500 році.

Згодом воно стало означати прихильність до конкретної жінки. Це було те саме, що сказати darling або gal тобто "кохана, мила". Так чоловік ніжно називав свою дружину.

Однак з часом pussy набуло грубого відтінку: воно почало асоціюватись із жіночими геніталіями.

Патріархат вплинув на формування матюків англійською. Тому жіночі слова, такі як pussy і bitch автоматично отримують негативну конотацію, коли справа стосується чоловіків.

На початку 1900-х років pussy називали слабких та пасивних чоловіків.

У 1930-40 роках pussy згадується в романах Генрі Міллера, блюзових піснях; назвах книг, коміксів, фільмів.

На сьогодні pussy зазнає трансформацію: панк-група Pussy Riot та їх протести проти влади й церкви; жіночі протести проти Дональда Трампа на його зневажливий коментар про pussy.

Сучасне суспільство переоцінює гендер та жіночу сексуальність і стає більш толерантним до інклюзивності мислення. Тому наразі pussy можна використовувати в суспільстві.

Використання

Слово pussy часто можна зустріти у значенні боягузливого чоловіка. Це дуже гендерний вираз, тому краще утриматися, якщо ви не хочете образити людину:

Don't be such a pussy, Alex – jump! – Не будь таким боягузом, Алексе, стрибай!

Вираз pussy whip можна неоковирно перекласти як "кицьковий батіг" і його використовують у значенні жіночої влади над чоловіком:

I'm glad she makes you happy but don't let her pussywhip you. – Я радий, що вона робить тебе щасливим, але не дозволяй їй контролювати тебе.

Це слово також повертається до свого первинного значення, тому наразі pussycat – це поширене пестливе звернення до молодої дівчини у значенні "кішечка, киця".

Його можна використовувати тільки тоді, коли у вас близькі стосунки з дівчиною, до незнайомої дівчини або колеги так не звертаються:

You are so charming in this dress, pussycat. – Ти така чарівна в цій сукні, киця.

Фото amusedoxi.gmail.com/Depositphotos

Damn

Damn – найбільш розповсюджена лайка англійською, яка майже втратила свою вульгарність.

До того ж, це єдине нецензурне слово, яке згадується в Біблії й означає відправити людину в пекло. Це буквально "прокляття, засудження" від англійського слова damnation.

Воно походить від латинського дієслова damnare, що означає "засудити у чомусь".

У стародавньому Римі було табу на нецензурні слова, зокрема на damn. Пізніше в Середні віки ними стали звертатися до Бога. Релігійна лайка, а саме goddamn згадується у Старому Завіті.

На початку 20 століття у голлівудських фільмах заборонялось використовувати damn, як і інші релігійні слова на кшталт Lord, God, Jesus, Jesus Christ, Christ, hell. Сценаристам необхідно було придумати слова, які б їх замінювали.

Однак після виходу фільму "Віднесені вітром", де головний герой Рет сказав славнозвісне речення: "Frankly, my dear, I don’t give a damn" – "Відверто кажучи, моя люба, мені все одно" – відбулася революція.

З тих пір damn почали використовувати повсюди: у фільмах як-от Queen of the Damned, музиці – Damn Yankees, та репі – Kendrick Lamar взагалі отримав Пулітцерівську премію за альбом Damn.

Використання

Найчастіше damn зустрічається у формі вигуку гніву, роздратування, розчарування:

Have you lost your keys? Damn! – Ви загубили ключі? Чорт!

Або захоплення, здивування:

Daaaamn, I haven’t known she is such a cutie! – Чорт, я не знав, що вона така красуня!

Вираз damn you означає "йди до біса" й допомагає виразити роздратування:

You are the most irresponsible person I’ve ever met. Damn you! – Ти найневідповідальніша людина, яку я коли-небудь зустрічав. Йди до біса!

Науковці стверджують, що коли людину переповнюють негативні емоції, знизити рівень напруги допомагають саме нецензурні слова.

Звісно, це не означає, що потрібно постійно лаятись, однак, інколи це може бути рятівним жилетом для нервової системи.

Ненормативна лексика – це делікатна тема, тим паче в іноземній мові. Бо необхідно знати, які емоційні слова можуть бути використані у тій чи іншій ситуації.

Серіал "Історія нецензурних слів" якраз слугує цим орієнтиром і допомагає розібратися в історичному та культурному контексті лайливих слів сьогодення.

Максим Сундалов, співзасновник та керівник онлайн-школи англійської мови EnglishDom, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина FoxysGraphic/Depositphotos

