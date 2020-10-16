Логіка уряду Шмигаля: нема закупівель – нема пацієнтів

Ситуація – критична. На календарі середина жовтня 2020 року. А закупівлі життєво важливих ліків через міжнародні організації за 24-ма державними програмами так і не почалися.

Закупівлі для решти програм, за які цьогоріч відповідає держпідприємство "Медичні закупівлі України", також сильно загальмовано МОЗ.

Через постійні атаки та нововведення МОЗ держпідприємство "Медичні закупівлі України" станом на середину жовтня здійснило закупівлі лише на 13% від усіх доручених йому програм за 2020 рік.

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Ситуація вкрай критична. Бо мова йде про ліки для тяжкохворих людей із гепатитами, онкологією, рідкісними захворюваннями, гемофілією, а також про стенти для операцій при інфаркті, вакцини для профілактики тяжких хвороб у дітей та інших важливих для життя препаратів.

Ці ліки пацієнти у дуже непростих ситуаціях просто не можуть придбати в аптеці. Бо вони або там не продаються, або вони дуже дорогі, і тому їх щорічно має забезпечувати держава.

Так, наприклад, ліки від раку молочної залози під назвою "Трастузумаб" пацієнтка має використовувати раз на три тижні та пройти щонайменше 18 таких курсів, його вартість може сягати 15 тисяч гривень. І звичайно, вона не може їх собі дозволити. У той же час, ці ліки є в програмі закупівель, і вона могла би їх отримати безкоштовно.

При лікуванні такого захворювання як ювенільний ревматоїдний артрит, дитині потрібно приблизно двічі на місяць колоти препарат "Тоцилизумаб". Це коштує близько 30 000 грн. Держава їх не закупила, хоча мала б. Якщо дитина не вживає ці препарати регулярно, її суглоби поступово руйнуються і вона стає інвалідом.

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Закупівлі життєво важливих ліків через міжнародні організації за 24-ма державними програмами

так і не почалися

Тим часом у регіонах уже почалися пацієнтські бунти. Наприклад, у Рівному батьки хворих дітей вийшли на акцію протесту – бо ліки, закуплені за минулі роки, закінчилися, а нових держава не постачає.

А все тому, що Степанов і команда провалили процес закупівель, і більшість тендерів навіть ще не розпочалися.

І весь цей час із початку року пацієнти, громадськість і депутати запитують, чому закупівлі не відбуваються.

Навіщо Міністерство охорони здоров'я тільки те і робить, що всіляко затягує процеси оголошення тендерів, хоча мало би – прискорювати?

Як проводяться закупівлі, щоби пацієнти отримали ліки вчасно

Закупівлі ліків і за національними, і за міжнародними процедурами – складний і тривалий процес: спочатку треба сформувати предмет закупівлі, оголосити тендери, обрати постачальників.

Але й це лише половина результату. Бо виробництво і постачання можуть затягнутися на місяці. Іноді це може тривати півроку, а часом і більше, якщо йдеться про вакцини, які виробляються довго – до двох років.

Саме тому надзвичайно важливо розпочинати процес закупівель у перші тижні нового року.

Це не знімає проблем виробництва, поставки чи реєстрації, які виникають доволі часто, але принаймні так є більше шансів, що закупівлі завершаться у поточному році. Тобто, пацієнти отримають потрібні ліки, а гроші, передбачені на них, у новорічну ніч не "згорять".

Так-так, кошти, виділені на закупівлі, але не використані на них, повертаються до державного бюджету. І цьогоріч цей сценарій цілком реальний.

І це може статися далеко не через те, що гроші зайві. І не тому, що немає пацієнтів, які потребують ліків. А через не розпочаті або запізно проведені тендери.

Через помилки МОЗ грошей на ліки може не вистачити в наступному році

Загальна потреба в ліках для тяжкохворих пацієнтів України становить мінімум 14,5 мільярда гривень. Таку статистику наводять пацієнтські організації.

В бюджеті на 2020-й виділені лише 9,5 млрд грн, тобто на 35% відсотків менше від необхідного мінімуму.

Таку ж цифру передбачили у проекті державного бюджету на 2021 рік.

Протягом 2017-2019 років закупівлі ліків через міжнародні організації були значно пришвидшені, внаслідок чого поставки ліків по деяких програмах нашаровувалися, і якщо в 18-му році дефіцит за якоюсь програмою складав 50%, то поставка ліків від попереднього року його перекривала.

Наразі майже весь цей буфер використаний, а нових тендерів не проведено. Тому велика кількість пацієнтів змушена буде переривати лікування.

Парламентський комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування запропонував свої правки, які збільшують фінансування програм лікування для тяжкохворих пацієнтів у 2021 році на рік.

Комітет з питань бюджету підтримав таке рішення, бо це – надія отримати життєво важливі ліки для тих, хто їх потребує.

Наступний крок має зробити уряд, і ключову роль у рішенні збільшити фінансування гратиме Міністерство фінансів. І саме це міністерство висловилося проти такого кроку на засіданні комітету.

Пояснюють так: навіщо планувати більше на наступний рік, якщо МОЗ досі не використав гроші, передбачені на цей?

Це бухгалтерське запитання не має нічого спільного з реальною ситуацією. Адже те, що кошти не використало МОЗ, зовсім не означає, що потреби в них нема.

Тож сьогоднішня бездіяльність Міністерства охорони здоров'я ставить під загрозу придбання усіх необхідних ліків не лише в цьому році. Вона позбавляє надії пацієнтів отримати свої ліки і в наступному.

І тут виникає дуже логічне запитання: може це і є план – умисно не проводити закупівлі, щоб усі кошти повернулися в держбюджет і не треба було виділяти додаткові гроші на наступний рік?

Якщо це справді так, то зараз головне завдання – не дозволити уряду позбавити важкохворих пацієнтів найнеобхіднішого.

Уряд Шмигаля має зрозуміти, що тяжко хворі пацієнти в Україні є. Їх багато. І вони конче потребують ліків, щоб виживати.

Ольга Стефанишина, народна депутатка від партії "Голос", ексзаступниця міністра охорони здоров’я, спеціально для УП.Життя.

Титульне фото /Depositphotos

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