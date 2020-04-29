Очільник "Медичних закупівель" скаржиться, що МОЗ блокує їхню роботу і повертає старі схеми

Останні два тижні Міністерство охорони здоров’я тисне на держпідприємство "Медичні закупівлі".

Про це повідомив генеральний директор Державного підприємства "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов у Facebook.

Зокрема, ситуація стосується блокування закупівлі держпідприємством костюмів біозахисту в українського виробника та "успішної" закупівлі МОЗ подібного товару вдвічі дорожче.

"У публічний простір МОЗ транслює що завгодно, але не реальну причину блокування закупівлі.

А вона полягає в раптовому прагненні МОЗу дізнаватись про переможця процедури закупівлі до її завершення та погоджувати результати закупівлі з огляду на визначеного переможця", – розповідає Жумаділов.

Поясню простою мовою.

Жумаділов стверджує, що для МОЗ не так має значення, хто дав найбільш вигідну пропозицію, як те, хто більше сподобався МОЗу.

"Очевидно, ТОВ "Меддів" зі своїми китайськими товарами швидко знайшло шлях до найвищих кабінетів Міністерства. І дарма, що цей шлях коштував додаткових 17 млн.грн (з них 13 млн.грн прямих перевитрат) платників податків", – розповідає гендиректор.

Жумаділов каже, що і в усному, і в письмовому вигляді довів до Міністерства позицію неприйняття ДП вимог, що є незаконними та такими, що компрометують об'єктивність та неупередженість наших закупівельних процедур.

Але МОЗ закупівлю заблокував, ДП виключили з казначейської мережі по програмі Резервного фонду, а тепер ще й міністерство ініціювало розслідування щодо держпідприємства, бо воно, на думку відомства, порушило законодавство при закупівлі захисних костюмів для лікарів.

За словами Жумаділова, наслідком ситуації також стали:

де-факто виключення ДП з процесу підготовки до запуску цьогорічних закупівель по централізованих програмах МОЗ (онкологія, серцево-судинні, АРВ тощо).

Йдеться про річний бюджет у майже 10 млрд.грн., з яких безпосередньо ДП має провести закупівлю на понад 6 млрд. грн.

замороження процедури визначення ДП централізованою закупівельною організацією (ЦЗО).

Таке визначення відкрило б можливість для ДП допомагати реформованим лікарням скорочувати не співробітників, а видатки на закупівлі.

"Це дозволило б сьогодні реалістично оцінювати реформу та стимулювати менеджмент лікарень до ефективного управління. Йдеться про потенційний обсяг закупівель у розмірі 20 млрд.грн в частині товарів та на рік. Середня економія від повноцінного запуску ЦЗО мала б скласти 3-5 млрд.грн. на рік", – пояснює гендиректор.

власне закупівлі по COVID-19.

У межах нещодавно сформованого спеціального Фонду у 65 млрд.грн. певна частина коштів спрямовуватиметься на закупівлю товарів.

Плюс, є гроші місцевих бюджетів (до 4 млрд.грн). ДП наразі не бере участі в закупівлях ні по першому джерелу видатків, ні по другому.

Якби брали, це також показало би значну економію і в цих закупівлях.

Зараз Жумаділов розглядає три варіанти розвитку ситуації:

Варіант А: продовжувати наполягати на неприпустимості втручання МОЗ у процедури ДП.

(висока ймовірність, що такий підхід призведе до подальшого блокування діяльності ДП, до зриву запуску закупівель, а отже і поставок життєво необхідних товарів медичного призначення).

Варіант Б: погодитися із вимогами МОЗ та на конструктиві запустити повноцінну закупівельну діяльність ДП.

(висока ймовірність, що за таких умов у закупівлі повернуться "традиційні" 40% додаткових витрат постачальників на "вирішення питань". ДП при цьому слугуватиме ширмою, а його гендир – "зіц-головою" на службі в МОЗ).

Варіант В: написати заяву про звільнення.

(події розгортатимуться за одним з перших двох сценаріїв, але без нього).

"По суті, класична дилема: не йти на поступки – наразити на небезпеку заручників (у даному випадку пацієнтів, лікарів);

йти на поступки – вирішити питання ситуативно, але отримати прецедент, який щоразу повторюватиметься.

Дилема Степанова, так би мовити", – каже Жумаділов.

Нагадаємо, для того, щоб купити захисні костюми для медиків, МОЗ спочатку звернулися до свого держпідприємства "Медичні закупівлі", щоб ті закупили костюми.

Орієнтовна ціна за костюм, на яку розраховував МОЗ і його керівництво, була близько 400 грн.

Держпідприємство "вторгувало" кращу ціну і домовилося з українським виробником, що ті поставлять костюми по 245 грн за штуку, або на 40% дешевше за рахунок великої партії товару.

Тендер був проведений відповідно до всіх вимог щодо якості, які раніше публікувало міністерство та відповідно до якого закуповували костюми всі області, лікарні та навіть волонтери.

Але міністр охорони здоров'я Максим Степанов відмовився підписувати документи та купувати костюми за нижчою ціною.

МОЗ переоголосило тендер і менше ніж за добу знайшло переможця з ціною майже в 2 рази вищою за попередню, а саме по 488 грн за одноразовий костюм.

Також у міністерстві дописали ще одну вимогу до сертифікації, відповідно до якої майже все, що купувалося до того в Україні – не підходить.

Спершу у МОЗ сказали, що від українських костюмів відмовилися, бо у них проблема зі швами.

"За висновками Держспоживслужби, цей одяг робочий, він не має повної ізоляції.

Там шви прошиті голкою. А вони мають бути проклеєні, щоб забезпечити повну ізоляцію", – зазначила Шаталова.

В Офісі президента назвали трохи іншу причину відмови від українських виробників – у вітчизняних немає відповідної тканини.

Раніше очільник МОЗ назвав маніпуляцією звинувачення у закупівлі костюмів лікарям за завищеними цінами.

Проте благодійний фонд "Пацієнти України" закуповує захисні костюми з тим же стандартом, який вимагає Міністерство охорони здоров’я (EN 14126:2003), але удвічі дешевше – за 215 гривень.

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