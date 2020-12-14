Як "хамити" законно і не нести за це відповідальність

Дмитро Саламаха молодший юрист практики вирішення спорів Juscutum
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14 грудня 2020

"Слово – не горобець, вилетить – не впіймаєш". Народна мудрість, яка вдало описує життєвий принцип відповідальності за свої слова.

Чи завжди ця мудрість нами оперує? Інколи аж язик свербить, так хочеться прокоментувати події в країні, безглуздий хайп у шоу-бізі та чи дії політичних фігур, що роблять речі не підвладні здоровому глузду.

Людина під емоціями як під дією спиртного. Градус рішучості, наче алкоголю в крові росте. Хочеться надати словам сили та волі, щоб вони нарешті таки впіймали свого адресата.

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У таких ситуаціях рекомендую слідувати принципу відомого американського письменника Ернеста Гемінгвея, алкоголіка зі стажем "Пиши п'яним, редагуй тверезим".

Кому як не йому в цьому довіряти? П’яний – це емоційні судження про подію чи людину. Тверезий – про констатацію фактів.

Рекомендую всім емоційним особистостям перед публікацією коментаря дати собі час на те, щоб охолонути, перечитати текст та згадати статтю 3 Конституції "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю".

Після цього, швидше за все, ви рішите скорегувати свій коментар, видаливши з нього нецензурну лексику та образливі слова, що можуть принижувати честь та гідність вашого співбесідника. У іншому випадку, будьте готові до наслідків – позов до суду про захист честі гідності.

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Утім, бувають тексти з яких неможливо видалити "гострі слова", інакше втрачається їх суть. Вони можуть видатися образливими, однак в цілому саме їх наявність у тексті дозволяє максимально лаконічно та чітко описати ситуацію чи людину.

Виникає питання, які слова та словосполучення можна використовувати і не боятися за них відповідальності?

Такі слова є і це підтверджує судова практика!

Давайте проаналізуємо декілька судових рішень та визначимо слова і фрази, що надаватимуть нашим текстам "перчинку", а їх автору дозволять спокійно спати вночі та не боятися позовів до суду.

Розпочнімо з риторичного запитання "Ти тупий?", що має властивість доволі гарно описувати людей як при персональній розмові, так і в тексті.

Використовувати можна, а відповідальності боятися не слід. Доказом цього слугує постанова КЦС від 20.05.2019 у справі № 591/7099/16-ц, у якій суд касаційної інстанції зазначив, що:

"Ви тупий?" є суб`єктивною думкою ОСОБА_2, а тому не є недостовірною інформацією, що підлягає судовому захисту шляхом її спростування, згідно з визначеного ст. 277 ЦК України порядку".

Наступне слово сподобається поціновувачам французької фантастичної літератури. Це слово здатне описати будь-який вчинок людини та взагалі людину в цілому. Почувши його в розмові або побачивши в тексті починаєш розуміти хто перед тобою або про кого доведеться читати допис. Слово "Гандон".

Відповідь на те, чи варто боятися відповідальності за його використання міститься в постанові Київського апеляційного суду від 03.06.2019 у справі № 380/630/19, де суд апеляційної інстанції зазначив, що:

"Фразою "гандон" в контексті розмови ОСОБА_1 порівняв ОСОБА_2 з французьким письменником-фантастом "Ів Гандон", оскільки вважав, що той розказує фантастичні речі...

Таким чином, оскільки вказані в протоколі про адміністративне правопорушення, обставини щодо висловлювання з боку ОСОБА_1 по відношенню до ОСОБА_2 нецензурної лайки, не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні, висновки суду 1-ї інстанції про вчинення ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП, є необґрунтованими і такими, що спростовуються доводами апеляційної скарги".

Будьмо вдячні французькій літературі, зокрема творчості Ів Гандона. Не забувайте використовувати його прізвище у своїх текстах, розмовах, описуючи фантастичні речі, і пам’ятайте про те, що "гандон – поняття широке".

Чистий брехун сполучення слів, яке вдало описує людину, що говорить, але нічого не робить.

Як правило, це словосполучення використовують в текстах та висловлюваннях, коли мова йде про політиків, які до гарних обіцянок мають справжній талант. Боятися відповідальності за ці слова не варто.

Так, приймаючи рішення у справі № 161/15312/17 Волинський апеляційний суд вказав, що:

"Словосполучення "чистий брехун" було застосовано ОСОБА_3 у зв’язку з його особистою незгодою з висловленою позивачем ОСОБА_2 думкою щодо діяльності по видобутку корисних копалин в межах Новодвірської сільської ради Турійського району, яку він сприйняв як неправильну, надуману, тобто відповідачем було висловлено суб'єктивну думку щодо сприйнятої ним інформації. Ця думка не була висловлена в принизливій, образливій формі".

Не бійтеся писати про чистих брехунів в своїх дописах, оскільки країна повинна знати своїх героїв та пишатися ними.

Окрему увагу дамо словам "сука" та "скотина вонюча". З ними потрібно бути обережними, та уникати їх в своїх дописах, оскільки вони є принизливими та можуть призвести до приниження честі та гідності персони, якій адресовані.

Зокрема про це зазначено в постанові Вінницького апеляційного суду у справі № 138/2506/18 від 04.06.2020:

"Нецензурне слово "сука" та словосполучення "скотина вонюча" мають схожий сенс та в умовах розпалу конфлікту можуть сприйматись її учасниками, як одна суть, а тому факт про висловлення відповідачем ОСОБА_2 на адресу ОСОБА_1 в принизливій та грубій формі є доведеним, у зв'язку із чим це принизило гідність та честь позивача".

Будьте чіткими у своїх висловлюваннях, однак не забувайте, що інколи речі потрібно називати своїми іменами.

У таких ситуаціях вмикайте здоровий глузд та пам'ятайте про можливі наслідки своїх висловлювань, які інколи можуть закінчитися в стінах суду.

Дмитро Саламаха, молодший юрист практики вирішення спорів Juscutum, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Giulio_Fornasar/Depositphotos

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