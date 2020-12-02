Вакцинація в законі: чому невакциновані діти не допускаються до навчальних закладів

Кілька років тому родина на Закарпатті намагалася врятувати доньку, якій була потрібна пересадка кісткового мозку.

Зрештою сім’ї вдалося зібрати величезні кошти і відправити дитину закордон. Операція пройшла успішно.

Та, повернувшись додому, ослаблений організм дівчинки вразив кір. Дитину інфікував брат, який не був вакцинований.

Дівчинка померла.

Це лише один випадок нехтування вакцинацією, що завершився летально.

"Вакцинація рятує життя" – на цьому можна було і завершити текст, якби не одне важливе "але". Українці досі перебувають у полоні міфів, маніпуляцій та дезінформації щодо щеплень, а отже – у страху перед вакцинуванням.

У той час, коли розвинені країни підтримують та інформують населення щодо необхідності вакцинування, в Україні зростає рівень захворюваності на такі смертельні хвороби, як кір і дифтерія, та зменшується обсяг щеплень:

Для досягнення колективного імунітету, мінімум 95% населення мають бути вакциновані.

Вакцинація в законі

Цього тижня Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №4142 "Про систему громадського здоров’я".

Він приводить у відповідність у тому числі терміни, що регулюють недопуск невакцинованих дітей до навчальних закладів.

Приводять у відповідність те, що було введено в українському законодавстві досить давно.

Ще 12 вересня 2018 року МОЗ та МОН надали роз'яснення для батьків, вчителів та директорів шкіл, що невакциновані діти не можуть відвідувати школи та дитячі садки. Адже така законодавча норма існує в українському законодавстві.

Європейські країни також суворо законодавчо врегулювали обов’язкову вакцинацію. До прикладу, кількість обов’язкових щеплень у Франції, Польщі, Болгарії, Хорватії, Чехії, Угорщині та Словаччині складає 9, а в Італії та Латвії аж 10 обов'язкових щеплень.

У США можливість відвідування закладів освіти також залежить від наявності щеплень.

Низка країн Європи ввели більш драконівські заходи: за відмову від вакцинації передбачено притягнення до відповідальності.

Так, в Італії доступ дітей до школи без щеплень заборонений. Якщо дитина не була щеплена вчасно, то батьки сплачують штраф.

У Німеччині штраф передбачено у розмірі 2 500 євро за відмову від вакцинації дитини.

Важливо розуміти, що вакцинація суспільства – це не забаганка влади чи змова якогось вселенського зла. І головне – це не загроза життю, а навпаки – чи не єдиний дієвий спосіб вберегтися від багатьох смертельних хвороб.

Так само вважають і в Україні. У 2019 році Верховний суд України поставив крапку в дискусії щодо того, чи можна невакцинованим дітям відвідувати заклади освіти.

У постанові суду зазначається, що держава має забезпечити дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на дошкільну освіту та інтересами інших дітей.

Коли індивідуальний інтерес протиставляється загальному інтересу суспільства, загальне благо на безпеку та охорону здоров’я має перевагу.

Умова щодо щеплення дитини для відвідування закладу освіти є виправданою та не порушує права на освіту, оскільки батьки можуть обирати будь-яку іншу форму навчання дитини, крім очної: в законодавстві передбачена заочна освіта, дистанційна, екстернатна, сімейна (домашня) освіта та педагогічний патронаж.

Безумовно, є категорія дітей, які не можуть вакцинуватися за станом здоров’я. Але саме таких дітей має захищати колективний імунітет, а це мінімум 95% вакцинованих. Відмова батьків від вакцинації дітей ставить під загрозу життя інших.

Поширення фейків

У поширенні брехні щодо вакцин велику роль відіграла російська пропаганда.

Два роки тому американські дослідники оприлюднили інформацію про те, що у Twitter кілька років поспіль російські боти вели антивакцинаторську інформаційну кампанію. Вони успішно підбурювали суспільство до відмови від щеплення.

Ще одні любителі нагнітати страх та недовіру до вакцинування – це популісти. Політики брудно грають на здоров’ї та житті людей, аби на короткий час здобути їхню прихильність.

Науковці Лондонського університету Королеви Марії виявили зв’язок між зростанням популізму в європейських країнах та рівнем недовіри до вакцинації.

Питання дискредитації вакцин виходить за межі особистого рішення. Це питання, що ставить під загрозу національну безпеку.

Лише вакцинація є найбільш надійним способом убезпечитися від безлічі смертельних хвороб та захистити життя і здоров’я своє та своїх рідних.

Наразі світ стоїть на порозі винайдення дієвої, клінічно перевіреної та безпечної вакцини від COVID-19. Адже це єдиний шлях зупинити нарешті цю пандемію і саме за допомогою вакцинації досягти колективного імунітету від неї.

Щойно Україна отримає доступ до вакцини від COVID-19, перед нами постане новий етап боротьби з антивакцинаторами.

Саме тому МОЗ уже зараз має готувати широкомасштабну роз'яснювальну кампанію щодо вакцинації загалом і вакцинації від COVID-19, зокрема. Адже цього разу ціна впертості скептиків може бути набагато вищою.

Запорукою здоров’я нації є не лише масове вакцинування, а й інформаційна гігієна.

Вакцинація рятує життя!

Ольга Стефанишина, народна депутатка від партії "Голос", ексзаступниця міністра охорони здоров’я, спеціально для УП.Життя.

Титульне фото Kerkezz/Depositphotos

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