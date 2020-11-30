Ляшко пояснив, що мають робити батьки, які не хочуть вакцинувати свою дитину

У законопроект № 4142 " Про систему громадського здоров'я" додано кілька нових пунктів, що стосуються процесу вакцинації населення.

Зокрема, батьки, які відмовляються вакцинувати дитину, повинні будуть написати заяву про відмову.

Крім того, збільшився перелік інфекційних хвороб, які вимагають обов'язкових щеплень.

Про це повідомив головний санітарний лікар ккраїни Віктор Ляшко під час брифінгу 30 листопада.

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"Найперше, до 10 інфекційних хвороб, які вже визначені, додається новий антиген – пневмококова інфекція. Тобто їх вже буде 11...

Також врегульовується на законодавчому рівні питання презумпції згоди на проведення профілактичних щеплень.

Тепер, в разі прийняття цього законопроекту, потрібно буде написати заяву, якщо ви відмовляєтесь вакцинувати свою дитину", – пояснив заступник міністра.

За його словами, в такому випадку відповідальність за відмову від вакцинації буде покладена виключно на батьків. Вони повинні ознайомитися зі всіма ризиками, які існують від того, що дитина не була щеплена.

Крім того санітарний лікар розповів, що деякі норми щодо вакцинації, які зараз критикують антивакцинатори, уже діють на території країни і не були внесені в законопроект як щось нове.

Наприклад, говорять про те, що законопроект "Про систему громадського здоров'я" впроваджує таку річ, як обов'язкова вакцинація.

"Хочу наголосити, що обов'язкова вакцинація в Україні врегульована з часів незалежності нашої держави.

Законом "Про захист населення від інфекційних хвороб" та " Про захист санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" чітко передбачено, що в Україні є обов'язковою вакцинація проти 10 інфекційних хвороб", – пояснив Ляшко.

За словами Ляшка, також критикується норма, коли без щеплень, які передбачені національним календарем, діти не будуть допускатися до садочків або шкіл.

"Ця норма також давно врегульована у 12 статті "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Верховний суд України від 17 квітня 2019 року визнав, що вакцинація є обов'язковою в Україні, а невакцинованим дітям не можна відвідувати дитячі садочки", – пояснює санітарний лікар.

Стосовно працівників, які повинні пройти обов'язкову профілактичну вакцинацію перед початком роботи, то замміністра розповів, що їхній перелік було затверджено ще у 2001 році.

Санітарний лікар зазначив, що на його думку саме вакцинація допоможе подолати коронавірусну хворобу.

"Саме завдяки щепленням нам вдалось ліквідувати віспу, трішки залишилось, щоб ліквідувати поліомієліт. І я впевнений, що завдяки щепленням нам вдасться ліквідувати COVID-19", – зазначив Ляшко.

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