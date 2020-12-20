Маленькая мечта самого большого приюта для животных в Украине

Очень долгое время "Сириус" мечтал о полной реконструкции приюта, с новыми, современными вольерами.

Приют переехал в село Федоровка 7 лет назад. Вольеры пришлось строить временные – и даже такое строительство обошлось почти в 2 млн грн.

К сожалению, за эти 7 лет сосновые вольеры практически полностью разрушились: сгнило дерево, проржавела сетка.

Примерно через год наши собачки могут оказаться без вольеров, все вместе на одной территории, и это будет катастрофа.

А их почти 3000! Для котов в приюте совсем не хватает помещений, а их у нас 300.

К сожалению, за столько лет мы не смогли собрать финансы, чтобы их заменить.

Постоянно делаем все, что в наших силах. Ищем все возможные варианты, чтобы обеспечить качественный уход и условия содержания наших подопечных.

Из-за того, что приют живет в большей мере за счет благотворительных взносов обычных людей – нам очень сложно. Каждый день мы думаем, чем и за, что кормить наших животных и где они будут жить. Находимся в постоянном стрессе.

Приют должен быть временным жильем для животных на период пока их не заберут в семью.

К сожалению, в нашей стране многие животные встречают старость в приюте так и не оказавшись дома.

Новая модель приюта сделает жизнь хвостиков комфортной, даст возможность сотрудникам быстрее выполнять ежедневный уход за подопечными, появиться больше времени на адопцию животных.

Отсутствие культуры приводит к большому

количеству животных на улицах

На данный момент наш приют катастрофически переполнен.

Он был построен для 2500 животных, по состоянию на 1 ноября 2020 года под опекой "Сириуса" находиться 3154 подопечных.

К сожалению, в нашей стране не очень много людей забирает животных из приютов. Отсутствует гуманное отношение к животных и базовые знания об уходе за домашними животными.

Мы постоянно говорим о том, что очень важно стерилизовать и чипировать вашего семейного любимца. Если бы в нашей стране были приняты законы об обязательной регистрации и идентификации (чипы, жетоны), а хозяева серьезно относились к вопросу стерилизации – в приютах было бы намного меньше животных.

Это Гермес. Он долгое время жил на улице, но в один прекрасный день решил

остепениться и завести человека

Очень часто к нам поступают звонки с просьбой отдать животных, к сожалению, иногда нам возвращают наших подопечных. Причины абсолютно разные, не все люди до конца понимают, что животное – это огромная ответственность.

Нужно смотреть на проблему бездомных животных – глобально. Животные на улицах – это не их желание, это безответственное поведение людей.

Нужно менять культуру поведения, проводить стерилизацию домашних не племенных животных, вакцинацию, популяризировать адопцию животных из приютов и принимать законы которые максимально защищают их права.

Для того, чтобы менять культуру отношения к животным, летом мы запустили большой образовательный проект "Лайфхаки от собаки", в котором пес-блогер Гермес делится советами о том, как животным справиться с поведением человека.

Этот проект показывает мир глазами котов и собак, цель рассказать о возможных трудностях, возникающих у животных. А главное, помочь бездомным животным найти свой дом.

Иностранные практики, которые можно использовать

в нашей стране

Мы постоянно смотрим и мониторим интересные инициативы, которые реализуются в разных странах.

Следующими шагами на всеукраинском уровне должны стать обязательная регистрация и идентификация домашних любимцев, принятие необходимых законов в сфере защиты животных и контроль за их выполнением.

В Украине практически не существует социальной рекламы и СМИ имеют не совсем правильный подход к раскрытию темы бездомных животных.

Животные не пришли из космоса. В их нахождение на наших улицах – виноваты безотственные люди.

Нужно освещать данную тематику, создавать образовательные проекты и начинать необходимо с детских садиков и школ. Проблема животных очень близко переплетается с жестоким обращением, преступлением против человека.

В то же время надо активно развивать центры адопции (усыновления) животных и движение "временные семьи для четырехлапых (Foster Family)", что уже много лет очень результативно работает в США.

Почему новая модель приюта изменит жизнь животных?

3 года назад компания AIMM, увидев нашу тяжелую ситуацию, подарила замечательную разработку проекта нового, современного, комфортного приюта.

Концепция развития существующего приюта для четвероногих предусматривает создание современного полифункционального комплекса, охватывающего весь функционал для ухода за животными и поиска для них новый дом.

Новая концепция позволяет создать максимально комфортные условия для жизни животных. Прозрачные части фасадов ячеек размещены под углом таким образом, чтобы животные видели друг друга меньше.

Благодаря этому решению, животные будут вести себя спокойнее и создавать меньше шума, сохранят свое здоровье, окружающих сотрудников и гостей.

Модульный тип вольеров позволяет выполнять работы поэтапно. Ячейки спроектированы таким образом, чтобы работники или волонтеры приюта могли без труда убрать за животными, накормить и напоить их, при этом все рабочие процессы максимально скрыты от глаз посетителей.

Еще очень важная деталь, теперь хвостики могут гулять, играть каждый день в общем внутреннем дворике, а не грустно ждать годами, когда до них дойдет очередь, ведь волонтерам выгулять почти 3000 собак – невозможно.

На данный момент мы открыли и заселили первый модуль – это 16 вольеров. Это был первый пробный этап.

Сейчас началось строительство второго модуля. И далее мы хотим внести нововведения, которые сделают модули еще комфортнее и удешевят их стоимость.

Стоимость одного модуля – 2,5 млн грн.

Для того, чтобы собрать деньги на новые модули мы запускаем следующий этап нашего образовательного проекта совместно с псом Гермесом – книгу "Практическое руководство по человековедению". Покупая которую, вы помогаете строить вольеры, и участвовать в реконструкции приюта.

Пес Гермес написал книгу "Практическое руководство по человековедению"

Чтобы напечатать книгу мы запустили кампанию на BIG IDEA.

Мы очень ждем отзывчивых, щедрых людей и организации, которые могли бы присоединиться к реализации проекта реконструкции приюта и осуществить нашу мечту.

Надеемся, что такие люди еще существуют в нашем мире!

Александра Мезинова, директор и основательница приюта "Сириус", специально для УП.Жизнь

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