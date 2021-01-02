Принциповість як вибір. Як формувати нульову толерантність до корупції

Хороший будинок можна побудувати тільки на міцному фундаменті. Тоді він стоятиме довго.

Таким фундаментом для держави і суспільства має стати доброчесність. Адже це прозорі правила гри в усіх сферах, підвищення довіри до держави та одне до одного.

Офіс розбудови доброчесності спільно з представниками громадськості та бізнесу продовжує розповідати історії людей, які обрали "світлу сторону" та шлях доброчесності.

Сьогоднішній наш герой – Дмитро Шерембей, голова координаційної ради благодійної організації "100% життя".

Він знає все про медичну систему і неодноразово стикався з проявами корупції, але завжди казав їй "ні".

Дмитро Шерембей, голова координаційної ради благодійної організації "100% життя"

1% можливостей

Дмитро Шерембей керує благодійною організацією "100% життя", яка надає послуги більше ніж 190 тисячам пацієнтів, 90 тисяч з яких – люди, що живуть з ВІЛ/СНІД.

Мережа працює з 2001 року та має мільярд гривень обороту на рік. Тому він дуже добре знає ціну репутації та які ризики для роботи можуть бути, якщо з’явиться хоча б найменша підозра щодо корупції.

"Ми закуповуємо медикаменти, обладнання. Якби в моїй організації я чи менеджмент робили натяки, що в нас тендерні процедури можуть вирішуватися за гроші, про це би знав увесь ринок.

І, звісно, коли ти купуєш на 6-9-12 мільйонів доларів будь-чого, у людей виникає питання: "Ну як це не взяти хоча би 2%? Що ж тут такого?", – розповідає Дмитро.

А для нього позиція щодо саме цього 1% принципово важлива. Бо мова йде про цінності, а не можливості додаткового заробітку.

"Це для тебе той фундамент, на якому ти будуєш своє життя.

Ти для себе і для людей навколо доводиш дуже просту тезу: хороший будинок не будують на піску і для нього завжди формують фундамент", – вважає Дмитро.

Боротьба не буває простою

Благодійна організація "100% життя" разом з іншими пацієнтськими організаціями постійно проводять акції, виступаючи за чесні конкурси на посади, збільшення фінансування на охорону здоров’я та прозорі держзакупівлі ліків.

Система, що вибудовувалася десятки років і дісталася нам у спадок ще з Радянського союзу, просто так здаватися не збирається.

Дмитро розповідає, з якими викликами стикалися і стикаються ті, хто намагаються викоренити корупцію в медичній сфері.

Так, за день до однієї з акцій до Дмитра приїхав друг. Вони довго спілкувалися, і в якийсь момент він зробив дуже несподівану пропозицію.

"Друг мені сказав, що якщо я завтра просто не вийду на акцію, захворію, або знайду будь-яку іншу причину там не бути, то отримаю 80 тисяч євро.

Я на заході був основним спікером і організатором. Я, звісно, відмовився. Але були і спікери, які мали виступати, але наступного дня таки "захворіли", – згадує ту розмову Дмитро.

Він порадив другові забути це питання і більше ніколи до нього не повертатися за жодних обставин.

"Завжди існує спокуса, коли людина не прямолінійно зраджує свої цінності і в той же час заробляє собі на квартиру у Києві, лише трошки "підігруючи" протилежній стороні.

Навіть не потрібно говорити, що ти проти чогось – досить проявити лояльність і вдати, ніби ти себе погано почуваєш.

Замовники розуміють, що якщо "знести" декілька основних спікерів, то можна "вбити" акцію і відвоювати собі ще трохи часу для розкрадання грошей", – каже Дмитро.

Він вважає, що подібні корупційні пропозиції найбільш підступні, і у людини має бути міцний хребет, щоб їм протистояти.

Своє бажання змінити систему Дмитро пояснює просто: "Я не хочу, щоб якщо моя дитина, не дай Бог, потрапить у лікарню, то у лікаря була корумпована спокуса віддати ліки тим, хто за них заплатить, а не дитині, яка потрапила до реанімації.

Я хочу, щоб принциповість і чесність просочили всю систем згори донизу – школи, клініки, міністерства. Бо це наша територія комфорту".

Робота з пацієнтами

Нульова толерантність до корупції є однією з головних цінностей і в благодійної організації, яку очолює Дмитро Шерембей.

У своїх заявах "100% Життя" постійно говорить "про абсолютну нетерпимість до шахрайства, корупції та марнотратства, що перешкоджає отриманню ресурсів людьми, які їх потребують".

Організація заохочує пацієнтів та партнерів повідомляти про такі випадки, аби не допускати їх.

"Ми розуміємо, що є два шляхи: докладати максимум зусиль, аби повноцінно запрацювала система e-Health, і весь документообіг в охороні здоров’я перейшов з усного і паперового в "цифру".

Так лікар діятиме виключно по цифровому протоколу поведінки і цифровий слід його поведінки буде дуже просто відстежити.

І другий напрям – це конкретна пряма юридична допомога людям, чиї права порушувалися у медзакладах", – розповідає Дмитро.

Сьогодні мережа "100% життя" у партнерстві з Українською Гельсінською спілкою з прав людини надає правову допомогу у всіх регіонах.

За останні три роки юристи надали юридичних консультацій на 7315 звернень та здійснили супровід у 299 досудових справах.

Мережа підтримала 101 стратегічну справу у судових інстанціях, з яких 11 справ знаходяться у Європейському суді з прав людини.

У травні 2019 було виграно одну із цих справ у ЄСПЛ Logvinenko v. Ukraine.

Принциповість як вибір

"У 13 років я почав вживати наркотики.

У 14 через крадіжку вже опинився у в’язниці і провів там 9,5 років.

І коли я там був, то за чотири роки до звільнення вирішив жити інакше. Я ходив до церкви, читав книги, був бібліотекарем.

Я зрозумів, що люди не можуть так жити і вважати це правильним. Це був ключовий, переломний момент для мене", – Дмитро згадує той момент свого життя, коли вирішив кардинально змінитися: зав’язати з наркотиками і вести чесне життя.

Для нього доброчесність – це усвідомлений вибір. І його він пояснює дуже просто – завжди приємно засинати і прокидатися в чистому ліжку.

Завжди існуватиме вибір: іти за епізодичними переживаннями, страхами чи бажаннями, або ж обрати більшу мету, яку ти для себе визначив. І саме цінності роблять цей вибір очевидним.

"Є два шляхи формування нових цінностей: вони мають прорости у суспільстві, і люди самі оберуть доброчесність або технологічний шлях.

І другий – набагато швидший. Якщо ми запобігаємо правопорушенням, робимо їх неможливими, то це прискорює зрілість суспільства.

Електронне декларування, Prozorro вже формують іншу модель поведінки. Бо є відчуття страху бути спійманим", – переконаний Дмитро Шерембей.

Він вважає, що необхідно завжди бути чесним з собою і людьми, бо "завжди мають існувати приклади, до яких люди будуть тягнутися, і чому б таким прикладом не стати вам".

Офіс розбудови доброчесності є новим програмним напрямом Національного агентства з питань запобігання корупції і був створений після перезавантаження НАЗК.

Офіс відповідає за просвітницьку та навчальну діяльність, а також взаємодію з громадянським суспільством.

Місією Офісу є запуск змін для розбудови доброчесного суспільства.

Вікторія Козаченко, керівниця Офісу розбудови доброчесності, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина HayDmitriy/Depositphotos

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