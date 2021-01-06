План ВООЗ на 2021 рік: Нікого не залишити осторонь

Пандемія COVID-19 сколихнула світ і загнала безліч країн у глухий кут.

Вірус охопив наші країни, громади та життя, користуючись прогалинами в готовності до надзвичайних ситуацій, слабкими місцями в наших системах охорони здоров’я та нерівністю у наших суспільствах. Пандемія стала трагедією для людей та кризою для світу.

Що ми дізналися у 2020 році, чого досягли, і яку надію бачимо на горизонті?

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Огляд року: отриманий досвід

Отриманий досвід продемонстрував нам, що центром розвитку є здоров’я – саме воно є визначальним фактором індивідуального та колективного зростання.

На кожному кроці життєвого шляху нам потрібна цілеспрямована, індивідуальна підтримка для зміцнення нашого здоров’я і благополуччя.

Для соціального розвитку дитини цінністю є відвідування школи, коли є загроза робочим місцям − життєво важливою є державна соціальна підтримка, а створення сприятливого середовища та якісний догляд забезпечує особам похилого віку гідне життя, на яке вони заслуговують.

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Реагування на пандемію потребувало не лише лікування вірусу.

Для подолання втоми та для боротьби з дезінформацією, яка поширювалася через соціальні мережі, критичними були розуміння поведінки людини та культурних норм.

Ми дізналися, що нам потрібно ефективніше залучати громади аби вони ставали частиною рішень.

І такі заходи стануть ефективними лише тоді, коли будуть науково обґрунтованими та прийнятними в культурному відношенні.

З метою задоволення різноманітних та складних потреб системи охорони здоров’я мали пристосовуватися до нових умов із безпрецедентною швидкістю.

Вони запровадили подвійне надання послуг, де основні послуги надавались паралельно із послугами з реагування на пандемію.

Там, де надання послуг у форматі особистої зустрічі були недоступні, подоланню прогалин сприяли цифрові рішення.

Такі інновації матимуть вирішальне значення для надолуження в охопленні випадків захворювань серця, діабету, гіпертонії, раку та інших спеціалізованих послуг, а також для задоволення потреб психічного здоров’ї, які зростають.

Реагування на пандемію потребувало не лише лікування коронавірусу.

Фото rafapress/Depositphotos

Невід'ємною частиною нашого реагування була науково-дослідна робота − від розробки засобів діагностики, вивчення способів лікування, і до виробництва вакцин з безпрецедентною швидкістю.

Старі та нові технології використовувались для встановлення доказових фактів задля інтервенцій громадського здоров’я та соціальних заходів.

Наші медичні працівники − це дорогоцінні професіонали, які заслуговують на нашу непохитну повагу та вдячність.

Вони також потребують адекватної соціальної, психічної, фізичної та фінансової підтримки, щоб забезпечити своє здоров'я та благополуччя, а також гарантувати тяглі, функціональні системи охорони здоров'я під час реагування на пандемію і не тільки.

Працівники на передньому краю боротьби − вчителі, працівники громадських та поштових служб, водії автобусів, працівники продуктових магазинів та супермаркетів, а також багато інших, які раніше були невидимими та недооціненими, забезпечили функціонування наших громад.

Цього року в Україні ми бачили багато прикладів того, як медичні працівники бралися до роботи з новим вірусом у майже цілодобовому режимі, без вихідних, у незвичайних умовах, рятуючи велику кількість життів пацієнтів, а іноді й трагічно жертвуючи власними.

Ми бачили, як гуманітарні та приватні організації, волонтери та місцеві органи влади, організації ООН та міжнародні партнери допомагають уряду та зменшують тиск на систему охорони здоров’я і медичних працівників, постачаючи засоби індивідуального захисту, обладнання для профілактики інфекцій та інфекційного контролю, а також інше необхідне устаткування для лікарень та лабораторій для збільшення кількості ПЛР досліджень більше ніж у 10 разів.

Ми вдячні, коли бачимо людей, які роблять свій внесок у припинення цієї пандемії − люди на вулиці, що дотримуються фізичної дистанції, розповідають своїм дітям про вірус і чому важливі такі заходи; люди, які носять маски у відповідних умовах, миють або дезінфікують руки, та застосовують інші заходи.

Ми сподіваємось, що все більше і більше людей прийматимуть рішення брати відповідальність за свої дії щодо збереження здоров’я та життя людей, яких ми любимо.

У наступному році ВООЗ продовжить надавати підтримку в реагуванні на COVID-19 в Україні та в процесі трансформації системи охорони здоров’я під час пандемії, оскільки потреба в доступі до основних медичних послуг зростає.

Зараз Національне бюро ВООЗ в Україні налічує понад 70 співробітників та консультантів, які надають технічну допомогу та розвивають національний потенціал у питаннях охорони здоров'я.

Спільні зусилля, підтримка команди ВООЗ і всього світу, численних партнерських організацій, які працюють у тісному співробітництві, дозволили зробити значний внесок у реагуванні на COVID-19 в Україні.

2020 рік показав нам, що здоров’я не є індивідуальною проблемою, а навпаки потребує колективних зусиль.

2021 і далі: нікого не залишити осторонь

У кожного з нас є своя роль у формуванні майбутнього, якого ми потребуємо. Досягти цього можна лише заклавши здоров'я та справедливість в основу всіх стратегій.

Стратегія Європейського регіонального бюро ВООЗ "Спільні дії для покращення здоров'я" базується на тому, що громадяни очікують від своїх органів охорони здоров'я для благополучного життя у здорових громадах.

Для цього нам потрібно гарантувати право людей на всеосяжний доступ до якісної медичної допомоги, пришвидшити дії щодо зменшення нерівностей у здоров’ї та посилення лідерства у ґалузі громадського здоров’я на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях.

Це амбітний порядок денний, але разом ми зможемо його виконати.

Люди все частіше, і це справедливо, вимагають від органів охорони здоров’я відповідати цим очікуванням та "нікого не залишати осторонь".

Після COVID-19 стає зрозуміло, що побудова міцних, тяглих, справедливих та оперативних систем охорони здоров’я є в інтересах кожного.

Здоров’я є фундаментальним каменем для забезпечення як економічного розвитку, так і соціальної зґуртованості.

Здоров’я має більш широкий контекст − від того, як ми виробляємо їжу, способу життя в містах, факторів, які роблять громади стійкими, в які сфери інвестують наші фінансові системи, до ціннісної значущості, яку ми вкладаємо у тих, хто забезпечує основні послуги. Пандемія змусила нас визнати та провести переоцінку цих питань.

2020 рік навчив нас, що здоров’я − це не те, що ми можемо сприймати як данність, а охорона здоров’я справді ефективна та захищає лише тоді, коли кожен має до неї доступ.

Якщо ми хочемо захистити себе від майбутніх криз, ми не повинні залишити нікого осторонь.

Ярно Хабіхт, доктор, представник ВООЗ та Голова офісу ВООЗ в Україні, спеціально для УП.Життя

Ганс Генрі П. Клюге, доктор, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ

Титульна світлина speedfighter17/Depositphotos

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