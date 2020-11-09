Один лікар на 100 пацієнтів: НСЗУ розповіли про навантаженість на медзаклади

За останні місяці зросла кількість пацієнтів з коронавірусною хворобою та завантаженість медичних команд.

У жовтні порівняно з вереснем було на 80% більше госпіталізованих пацієнтів.

А стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у жовтні надавали 2 213 медичних команд.

Про це повідомляють у Національній службі здоров'я України.

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У відомстві зазначають, що в жовтні одна медична команда надавала допомогу 26 пацієнтам, а у вересні – 16.

При цьому рекомендоване навантаження складає 20 пацієнтів.

Крім того, є медзаклади в яких кількість пацієнтів на одну медичну команду перевищує норму в кілька разів. В жовтні таких лікарень було 20.

"Найвище навантаження на Одеську інфекційну лікарню – 129 пацієнтів на 1 команду.

Це означає, що одночасно 1 лікар під час своєї зміни надає допомогу майже ста пацієнтам.

Таке навантаження на лікарів призводить до значної втоми та вигорання", – зазначають в НСЗУ.

Через збільшене навантаження у відомстві змінили тарифи на оплату послуг лікарень.

"Зважаючи на різний рівень навантаження у різних регіонах, за ініціативи НСЗУ з жовтня для оплати застосовують коригувальні коефіцієнти за завантаженість медичних команд.

Якщо кількість пацієнтів у місяць перевищує 20 на одну команду, заклад отримує більше грошей.

Наприклад, коефіцієнт за надання медичної допомоги понад 60 пацієнтам на команду в місяць складає 2,16. Тобто виплата такому закладу зростає в понад два рази", – пояснюють в НСЗУ.

У відомстві рекомендують розширювати кількість команд у лікарнях, які надають допомогу великій кількості пацієнтів, та створити додаткові.

"Збільшуючи кількість команд, заклад отримає більшу оплату за медичну допомогу.

У листопаді заклади, у яких навантаження на 1 команду в жовтні складало більше ніж 20 пацієнтів, можуть створити додаткові команди без анестезіологів.

Таким чином пацієнту приділятимуть більше уваги, а лікар буде убезпечений від вигорання", – додають у НСЗУ.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я буде укладати контракти з медичними працівниками, які виявили бажання долучитися до боротьби з COVID-19.

Їх будуть направляти в райони та області, де спостерігається погіршення ситуації.

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