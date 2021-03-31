Перетворись на майбутнє, або Як підготуватись до роботи 2030?

Більше половини – 66,2% – молодих людей в Україні готові змінювати свою професію або сферу роботи та постійно навчатися, щоб адаптуватись до мінливого світу.

Це показало масштабне онлайн-опитування української молоді віком від 14 до 35 років з усіх областей України, яке провела на початку 2021 року Career Hub, експертна платформа з кар'єрного розвитку від Центру "Розвиток КСВ", за підтримки Міністерства молоді та спорту України.

Опитування стало першим етапом дослідження про майбутнє роботи 2030 в Україні в межах програми "Мріємо та діємо" та допомогло зрозуміти, яким бачить це майбутнє молодь.

І розвиток власних навичок – це найпопулярніша відповідь молодих людей про те, як вони планують готуватись до майбутнього роботи 2030.

Така готовність молодих українців постійно вчитись і змінювати свій фах стане в нагоді, бо 50% усіх працівників/ць потребуватимуть перекваліфікації до 2025 року.

Це дані зі звіту Всесвітнього економічного форуму "Майбутнє робочих місць".

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Що ж тоді говорити про 2030?

Як підготуватись до майбутнього, яке саме постійно змінюється?

Відповідь проста: стати самим, як майбутнє – безперервно вчитись і вдосконалюватись, апгрейдити свої навички, експериментувати і знаходити нестандартні рішення, бути непередбачуваними, але в той же час гнучкими. Тобто також постійно змінюватись!

І це не секрет успіху чи рецепт щастя, це вимога часу.

Недарма ж ще Льюїс Керролл написав у своїй фантастичній казці-повісті "Аліса у Дивокраї": "Потрібно бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти хоча б удвічі швидше!"

Проблема в тому, як у такому шаленому темпі не загубити себе, самореалізуватись та ще й чинити позитивний вплив на суспільство.

Аби чіткіше зрозуміти, як рухатись далі після прочитаного вище, спробуйте проаналізувати себе за моєю авторською формулою FUTURE, яка глибше дозволить поглянути на себе з точки зору майбутнього.

Як підготуватись до майбутнього, яке саме постійно змінюється?

Фото SergeyNivens/Depositphotos

Уявіть, що ви опинились в 2030 році і у вас є чудова суперсила – поглянути на себе теперішнього/ю, щоб усвідомити – як рухатись далі в обраному кар’єрному напрямку, лише трішки адаптувавши свою стратегію розвитку.



💪 F - fact

Яким є статус-кво, тобто які навички та вміння вам притаманні зараз – на вашу думку і думку ваших друзів, знайомих та роботодавців, а де є зони росту, – які з цих навичок є навичками майбутнього.

💪 U – uniqueness

Які ваші риси є унікальними, можуть посилити вже наявні навички і допомагають досягати успіху в особистому та професійному житті.

💪 T – tomorrow

Якими навичками (як soft, так і hard) конкретно для вашої професії варто володіти сьогодні, щоб бути конкурентоспроможним у ній завтра, а якими варто володіти завтра, щоб бути на часі післязавтра – порівняйте їх і знайдіть прогалини.

💪 U – umbrella

Що є вашою "парасолькою" і захищає вас від стресу (не забувайте, що стресостійкість і витривалість – це теж навички майбутнього).

Знайдіть свої власні ритуали, дії, звички, що можуть допомогти вам не здатись у процесі шляху до майбутнього, а навпаки – допоможуть летіти туди з ентузіазмом, і неважливо, це щоденний ранковий чай чи створення банки ідей.

💪 R – review

Перегляньте та проаналізуйте попередні відповіді і дайте собі відповідь на питання – "я це роблю, щоб що?", "як ці навички сьогодення та майбутнього допоможуть мені в досягненні цього "щоб що"?

Тут ми говоримо вже про професії майбутнього і саме тоді ви побачите зміст своїх персональних змін і зрозумієте, чи ви взагалі на справді своєму шляху або реалізуєте чиюсь місію життя.

💪 E – energy

Як, куди і чому саме так ви розподіляєте свою енергію, щоб змінити себе та світ?

Саме на цьому етапі ви вже точно зможете собі відповісти на питання "що б ви могли написати на плакаті і вийти з ним на центральну вулицю вашого міста" і цілком знатимете, з якою темою виступили б на TEDx, якби вам запропонували виступити сьогодні, адже ви знаєте ваші сильні сторони, маєте бачення майбутнього, знаєте в чому розвиватись і в якій професії бачите себе.

Маючи цілісну картину бачення себе і майбутнього, при прийнятті будь-яких рішень ви автоматично почнете питати себе "я роблю це заради того майбутнього, в якому хочу жити і працювати?"

І це все насправді про future thinking – вміння мислити категоріями майбутнього, а не минулого.

Адже саме воно допоможе вам в комплексі бачити проблему/ситуацію, швидко і гнучко адаптуватись, і бути ефективним/ою проблемовирішувачем/чкою.

Отже, "біжіть вдвічі швидше", постійно вчіться і розвивайтесь.

І в цьому вам допоможе наше дослідження про майбутнє роботи 2030 в Україні, в контексті якого і проводилось онлайн-опитування молоді.

У ньому ви отримаєте більше інформації про ключові тренди майбутнього та корисні рекомендації, як підготуватись до нього.

Уже незабаром його результати будуть доступні для всіх, хто хоче підготуватись до майбутнього.

Олександра Гондюл, координаторка напряму Future of Work у Career Hub, експертній платформі кар’єрного розвитку молоді від Центру "Розвиток КСВ", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина kantver/Depositphotos

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