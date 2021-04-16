Українські сертифікати вакцинації: як інтегрувати їх до європейської системи

Вже певно всі чули про запровадження у Європейському союзі та інших країнах документа під робочою назвою "паспорт вакцинації".

Він нібито знову дозволить подорожувати без перешкод або сприятиме пом’якшенню жорстоких карантинних вимог у цих країнах.

Зовнішній вигляд та складові документа для жителів ЄС остаточно затвердять у червні.

Україна зі свого боку не чекає, а активно готується до того, щоб інтегруватися до єдиної бази вакцинованих у світі, щойно та запрацює.

Але про все по черзі.

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У нас вже є позитивний досвід створення узагальнювальних електронних сервісів.

Наприклад, відомий вам "лист очікування вакцинації", який ми розробили разом із колегами з Мінцифри, мінімізувавши будь-який людський вплив. Пара кліків – і ви в листі очікування, вся необхідна інформація підтягнута в систему автоматично. Те саме відбувається і коли вам роблять щеплення.

За кадром залишається величезна робота багатьох людей і незліченна кількість нарад, але так воно і має працювати для користувача. Інформація надійно зберігається в системі #eHealth.

Імунні паспорти vs свідоцтва про вакцинацію

Як ми будемо підтверджувати свою вакцинацію за кордоном?

Одразу зауважу: наявність підтвердження про зроблене щеплення – ще не передумова для подорожі. Але це підтвердження може суттєво спростити як саму подорож, так і проходження кордону зокрема.

Готуватись до цього потрібно вже зараз, і велику частину "домашнього завдання" МОЗ спільно з колегами вже зробив.

Багато хто плутає міжнародні свідоцтва про вакцинацію з імунними паспортами – це два різні поняття.

Свідоцтво використовують під час перетину кордону, водночас імунний паспорт засвідчує наявність імунітету проти COVID-19.

І важливо наголосити, що ВООЗ закликала країни не використовувати імунні паспорти через недостатню кількість доказів про ефективність імунітету, щоб гарантувати точність документа.

Відповідні рішення можна ухвалювати лише після зміни рекомендацій ВООЗ та отримання інформації про те, чи унеможливлює вакцинація поширення коронавірусної хвороби, оскільки наразі дослідження, які здійснювали для імунобіологічних препаратів проти COVID-19, спрямовані насамперед на скорочення летальності й тяжкості перебігу хвороби.

Усі види сертифікатів – на одному порталі

Станом на зараз в ЄС розглядають єдиний варіант – так званий зелений сертифікат (Digital Green Certificate).

Його мета – повернути світ до звичайного стану, розблокувати поїздки та міграцію.

Він передбачає ідентифікацію особи та прямо призначений для використання як з медичною метою (завершені цикли вакцинації для громадян та осіб, що прибули до ЄС і якусь з доз вакцини отримують поза місцем постійного проживання), так і з дозвільною (дозвіл переміщення та участі в масових заходах).

Видаватимуть безплатно в цифровій або паперовій формі з нанесенням захисного QR-коду, він міститиме інформацію щодо: щеплень проти COVID-19 (першочергово вакцинами, затвердженими Європейською медичною агенцією);

негативних результатів тестів на COVID-19 (ПЛР або експрес);

наявності в організмі особи антитіл (підтвердження, що вона вже перехворіла).

Окрім цього, сертифікат міститиме такі персональні дані про особу: ім’я та прізвище; дата народження; дата видачі, ідентифікаційний номер посвідчення особи та SVC від ВООЗ.

З метою верифікації даних, зазначених у сертифікаті, Європейська комісія запланувала створення відповідного порталу, який міститиме інформацію щодо усіх виданих сертифікатів та буде доступний лише для осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Європейський парламент має завершити усі процедури, пов’язані з нормативно-правовим регулюванням видачі та використання сертифіката, у червні 2021 року.

Україна не пасе задніх – готова інтегруватися!

Перенесемося до українських реалій. Поки європейські колеги не дали нам відповідь на два важливі запитання: які саме дані ми маємо надавати для підтвердження та з чим маємо інтегруватись.

Щойно буде ясність – одразу надамо всю необхідну інформацію, наша система #eHealth готова до цього і ми маємо відповідних спеціалістів як у МОЗ, так і в Мінцифрі, щоб швидко це реалізувати.

Вивантажувати будемо, найімовірніше, у "Дію", а обмін з ЄС буде відбуватися залежно від політичних рішень і потреб у самому ЄС.

Головне – дані збирають вже зараз і можливість до інтеграції закладена. Переконаний, у нас все вийде.

Бережіть себе, вакцинуйтеся та дотримуйтесь наших рекомендацій.

Ярослав Кучер, заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина rafapress/Depositphotos

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